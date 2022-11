Guerre d’Ukraine : la Russie et les États-Unis « discutent de la tenue de pourparlers sur les armes nucléaires » alors que les troupes de Poutine « se préparent à des combats de rue » | Nouvelles du monde

La Russie et les États-Unis discuteraient de la tenue de pourparlers sur les armes nucléaires stratégiques pour la première fois depuis que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine.

Les pourparlers entre les deux pays sur la stabilité stratégique sont gelés depuis Vladimir PoutineLes forces de l’Ukraine ont envahi l’Ukraine il y a huit mois – alors même que le traité New Start sur la réduction des armes nucléaires reste en vigueur.

Maintenant, le journal russe Kommersant a déclaré que les pourparlers pourraient avoir lieu au Moyen-Orient, ajoutant que Moscou ne considère plus la Suisse, le lieu traditionnel, comme neutre après avoir imposé des sanctions à la Russie au sujet de l’Ukraine.

Pendant ce temps, l’Ukraine a accusé la Russie de piller des maisons vides dans la ville méridionale de Kherson – ainsi que de les occuper avec des troupes en civil pour se préparer aux combats de rue.

L’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes, “déguisées en civil, occupent les locaux des civils et renforcent les positions à l’intérieur pour mener des combats de rue”.

Il a déclaré dans une mise à jour lundi que les forces russes étaient “impliquées dans le pillage et le vol de résidents et de sites d’infrastructure et emportaient du matériel, de la nourriture et des véhicules vers la Fédération de Russie”.

La Russie a ordonné aux civils de quitter Kherson ces derniers jours, en prévision d’un assaut ukrainien pour le reprendre.

Cela survient alors que la ville, qui compte environ 300 000 habitants, est restée froide et sombre à la suite d’une coupure d’électricité et d’eau dans les environs au cours des 48 dernières heures, selon les deux parties.

Les responsables russes ont accusé le “sabotage” ukrainien d’être à l’origine des coupures de courant, tandis que les responsables ukrainiens ont déclaré que les Russes avaient démantelé 1,5 km de lignes électriques.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:44

La Russie manque de “supériorité aérienne”



Ailleurs, une centaine d’enfants handicapés ont été déplacés d’un établissement médical à Dnipriany dans la région de Kherson vers la région de Moscou, a indiqué l’armée ukrainienne.

Des patients d’une maison de retraite à Kakhovka ont également été déplacés alors que les forces russes prennent le contrôle de ces installations, a-t-il ajouté.

Les forces ukrainiennes autour du village récemment libéré de Nova Kamyanka dans la région de Kherson ont compté quatre frappes aériennes russes dans les environs.

La reconquête de Kherson a été au centre de la contre-offensive ukrainienne dans le sud, qui s’est accélérée depuis début octobre.

Autres développements clés :

• L’Ukraine a reçu sa première livraison de systèmes de défense aérienne NASAMS et Apside, a déclaré le ministre de la Défense du pays.

• La Corée du Nord nie avoir fait des affaires d’armes avec la Russie après que les États-Unis ont déclaré qu’ils semblaient fournir au Kremlin des obus d’artillerie

• Poutine a déclaré que 50 000 soldats russes appelés dans le cadre de sa campagne de mobilisation combattaient désormais avec des unités de combat en Ukraine, a rapporté l’agence de presse Interfax.

• Le ministère russe de la Défense a pris la rare décision de démentir les allégations selon lesquelles une unité d’infanterie navale aurait subi des pertes désastreuses d’hommes et de matériel lors d’une vaine offensive dans l’est de l’Ukraine.

Lire la suite:

Que sont les drones kamikazes iraniens et les États-Unis enverront-ils le mortel MQ-9 Reaper ?

Pourquoi l’Ukraine est différente des conflits des décennies précédentes

Rencontrez la Légion géorgienne qui rejoint la lutte contre l’invasion russe

Image:

Les pompiers travaillent sur les lieux d’un immeuble résidentiel endommagé après le bombardement russe dans la région libérée de Lyman, Donetsk



Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré lundi que la région de Donetsk à l’est restait “l’épicentre” des combats, affirmant que des centaines de Russes étaient tués chaque jour.

Les villes de Bakhmut et d’Avdiivka dans la région de Donetsk seraient celles qui subissent les combats les plus violents.

Dans son allocution nocturne de lundi, M. Zelenskyy a ajouté que la Russie devrait être forcée de participer à de “véritables” pourparlers de paix.

La Russie a fait face à des revers majeurs à l’est et au sud ces derniers mois et a perdu tous les territoires qu’elle a capturés dans le nord de l’Ukraine dans les semaines qui ont suivi l’invasion de février.

Le président Poutine a répondu en appelant des centaines de milliers de réservistes et en annonçant l’annexion des terres occupées.