Guerre d’Ukraine : la Russie attaque le « pompeux » Zelensky et avertit le Royaume-Uni alors que le président demande plus d’armes | Politique Nouvelles

Les responsables russes ont attaqué la visite “précipitée” de Volodymyr Zelenskyy en Europe – rejetant son discours aux députés à Westminster comme “théâtral”.

Le président ukrainien a fait une apparition surprise à Londres, où il a exhorté le Royaume-Uni et ses alliés occidentaux à fournir des “ailes pour la liberté” en fournissant des jets avancés.

M. Zelenskyy s’est ensuite rendu à Paris pour s’entretenir au cours d’un dîner avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz – et il devrait assister à un sommet de l’UE à Bruxelles plus tard dans la journée.

Mais dans une déclaration ferme, l’ambassade de Russie à Londres a déclaré: “Les sollicitations pompeuses de Zelensky sur les valeurs de” liberté “et de” droits de l’homme “, pour lesquelles Kiev prétend se battre, étaient manifestement hypocrites.”

L’ambassade s’est ensuite moquée de “l’ex-comédien en sweat-shirt vert actuellement en tournée à travers l’Europe” – et a également adressé un avertissement au gouvernement britannique.

“Nous voudrions rappeler à Londres : dans l’éventualité d’un tel scénario, le bilan d’une nouvelle escalade, ainsi que ses conséquences militaro-politiques pour le continent européen et le monde entier, seront entre les mains du Royaume-Uni. La Russie saura comment répondre à toute action hostile de la partie britannique”, a-t-il déclaré.

Zelenskyy récompense les troupes ukrainiennes au Royaume-Uni



Zelenskyy demande plus d’armes

Ce matin, M. Zelenskyy doit s’adresser au Parlement européen lors de ce qui sera sa troisième étape lors d’un voyage surprise à travers le continent.

Bien qu’il soit peu probable que M. Zelenskyy obtienne des promesses immédiates pour satisfaire ses demandes, ce sera sa première occasion de plaider personnellement la cause des États membres de l’UE depuis le début de la guerre il y a près d’un an.

Il fait suite à un puissant discours à Westminster Hall mercredi, suivi de discussions avec les dirigeants français et allemands lors d’un dîner à Paris.

Rishi Sunak a déclaré que “rien n’est sur la table” lorsqu’il s’agit d’aider l’effort de guerre en Ukraine et que les avions de chasse “font partie de la conversation”.

M. Zelenskyy a reçu une standing ovation après son discours.

Plus tard, sur un site militaire du Dorset aux côtés du président ukrainien, le Premier ministre a été invité “à fournir une clarté absolue” sur la question de savoir si l’Ukraine recevra des jets du Royaume-Uni et, si oui, quand.

“Nous avons été très clairs et nous avons été clairs depuis longtemps sur le fait qu’en ce qui concerne la fourniture d’une assistance militaire à l’Ukraine, rien n’est exclu”, a déclaré M. Sunak.

“Quand il s’agit d’avions de combat, bien sûr, ils font partie de la conversation.”

L'ukrainien Zelenskyy rencontre le roi Charles



“Plus d’assistance militaire est nécessaire”

Après que le monde occidental se soit mis d’accord sur l’envoi de chars en Ukraine, Kyiv demande des avions de guerre pour repousser l’invasion russe.

M. Zelenskyy a déclaré lors de la conférence de presse que sans plus d’assistance militaire “il y aura une stagnation, ces gens [Russian soldiers] vivront sur notre territoire et cela représente un grand risque pour le monde entier ».

Downing Street a déclaré que le Premier ministre avait demandé au secrétaire à la Défense Ben Wallace d’enquêter sur les avions de guerre que le Royaume-Uni pourrait fournir, mais a souligné que toute décision potentielle en ce sens ne se produirait pas immédiatement.

Mais selon le professeur Michael Clarke, un analyste de la défense et de la sécurité, le Royaume-Uni “n’a pas” le bon type de jets à offrir.

Il s’agit du deuxième voyage de M. Zelenskyy hors d’Ukraine depuis l’invasion russe en février dernier.

Après avoir visité le parlement, il s’est rendu au palais de Buckingham pour une audience avec le roi et a ensuite visité le camp de Lulworth dans le Dorset avec M. Sunak, pour rencontrer les troupes ukrainiennes entraînées par l’armée britannique.

Suite à ses entretiens avec M. Macron et M. Scholz, il a déclaré : “La France et l’Allemagne ont le potentiel de changer la donne et c’est ainsi que je vois nos discussions.

“Plus tôt nous aurons des armes lourdes à longue portée et plus tôt nos pilotes auront des avions modernes… plus vite cette agression russe prendra fin.”

Une discussion sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne sera également à l’ordre du jour de la visite de M. Zelenskyy à Bruxelles.