Guerre d’Ukraine: la Russie achète des roquettes et des obus d’artillerie à la Corée du Nord, selon les services de renseignement américains | Nouvelles du monde

La Russie achète des millions d’obus d’artillerie et de roquettes à la Corée du Nord pour sa guerre en Ukraine, selon les services de renseignement américains.

Les responsables pensent que Moscou pourrait acheter d’autres Nord coréen du matériel militaire à l’avenir alors que la guerre se prolonge, a rapporté le New York Times, citant la découverte déclassée des services de renseignement américains.

Le fait que le Kremlin se tourne vers cet État isolé démontre que “l’armée russe continue de souffrir de graves pénuries d’approvisionnement en Ukraine, en partie à cause des contrôles et des sanctions à l’exportation”, a déclaré un responsable américain à l’Associated Press.

L’Ukraine “réalise de réels gains” – suivez les dernières mises à jour

Le New York Times a cité des responsables du gouvernement américain affirmant que les achats montraient que les sanctions dirigées par les États-Unis avaient commencé à mordre et à réduire Russiecapacité de soutenir son invasion de l’Ukraine.

Cela survient après que l’administration du président américain Joe Biden a confirmé que l’armée russe avait pris livraison de drones de fabrication iranienne pour une utilisation sur le champ de bataille en Ukraine en août.

La Russie a récupéré les véhicules aériens sans pilote des séries Mohajer-6 et Shahed pendant plusieurs jours le mois dernier dans le cadre de ce que l’administration dit faire probablement partie d’un plan russe visant à acquérir des centaines de drones iraniens à utiliser en Ukraine.

Le mois dernier, un responsable américain a déclaré à Reuters que les drones russes de fabrication iranienne avaient subi “de nombreux échecs”.

La Corée du Nord a recherché des relations plus étroites avec la Russie alors qu’une grande partie de l’Europe et de l’Occident s’est retirée, accusant les États-Unis d’être responsables de la crise ukrainienne et dénonçant la “politique hégémonique” de l’Occident comme justification de l’action militaire russe en Ukraine pour se protéger.

Pyongyang a fait allusion à son intérêt à envoyer des ouvriers du bâtiment pour aider à reconstruire les territoires occupés par la Russie dans l’est du pays.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:53

Poutine montre ses talents de fauconnerie



La Corée du Nord est devenue la seule nation autre que la Russie et la Syrie à reconnaître l’indépendance de Donetsk et Louhansk en juillet.

Ses exportations d’armes vers la Russie seraient une violation des résolutions de l’ONU interdisant au pays d’exporter ou d’importer des armes d’autres pays.

L’envoi de travailleurs dans les territoires sous contrôle russe en Ukraine violerait également une résolution de l’ONU exigeant que tous les États membres rapatrient les travailleurs nord-coréens de leur sol d’ici 2019.

On soupçonne que la Russie et la Chine n’ont pas pleinement appliqué les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord, ce qui a compliqué l’approche menée par les États-Unis pour priver la Corée du Nord de ses armes nucléaires.