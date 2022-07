Guerre d’Ukraine : la puissante force du patriotisme attisée par Poutine anéantit les doutes sur la puissance de la Russie | Nouvelles du monde

Le défilé annuel de la Journée de la Marine de Vladimir Poutine est impressionnant depuis les rives de la rivière Neva à Saint-Pétersbourg ; ça a l’air encore mieux à la télévision d’état.

Aucune dépense n’est épargnée lorsqu’il s’agit de montrer aux gens de Russie à quel point leur marine et leurs forces armées sont grandes et brillantes.

Repensez cependant au mois d’avril et à la perte du Moskva – le navire de guerre phare de la flotte russe de la mer Noire.

Un coup direct l’Ukraine ministère de la Défense a déclaré; un incendie à bord selon la Russie.

Un coup dur à la fois pour le prestige de la Russie et ses capacités en mer Noire. Ce n’est pas non plus la seule perte pour la flotte de la mer Noire, face à une marine ukrainienne massivement diminuée depuis l’annexion de la Crimée et largement barricadée à l’intérieur de ses ports, tout comme sa navigation commerciale.

Le blocus de la mer Noire a été une victoire stratégique majeure pour la Russie, obligeant l’Ukraine à s’y exploiter.

La stagnation dans les ports ukrainiens a laissé de vastes pans du monde sans céréales, surtout, mais aussi avec des engrais, de l’huile de tournesol et une foule d’autres exportations qui auraient apporté des liquidités indispensables à l’économie ukrainienne.

Malgré l’accord sur les céréales conclu à Istanbul, aucun navire n’a encore mis les voiles. C’est une indication du profond manque de confiance dans les intentions de la Russie, surtout après sa frappe de missiles sur le port d’Odessa alors que l’encre de l’accord était à peine sèche.

Image:

La corvette russe Aleksin tire des missiles pendant le défilé



Image:

Navires de guerre vus lors de la célébration à Novorossiysk. Photo : AP



Aujourd’hui, Poutine a promis plus de gros canons.

Le missile hypersonique Zirkon tant vanté sera livré aux forces armées russes dans les mois à venir.

La frégate Admiral Gorshkov qui a déjà testé le missile en sera la première destinataire. Selon Poutine, les systèmes de missiles Zirkon n’auront “pas d’égal dans le monde”.

Les foules le long de Palace Embankment n’ont peut-être pas particulièrement apprécié cela, mais elles ont adoré le défilé et le survol aérien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:53

Poutine promet des missiles hypersoniques



“Avez-vous entendu les gens applaudir quand Poutine est sorti?”, A déclaré Janna, dont l’aversion pour tout ce qui était britannique était palpable. “J’espère que vous avez entendu, je ne pense pas que vous ayez un leader aussi fort”.

“Je crois que vous nous avez montés l’un contre l’autre, deux peuples frères”, dit-elle en pointant son doigt d’un air menaçant. “J’espère que vous pouvez comprendre ce qu’est l’esprit russe quand vous êtes ici”.

Natalia en T-shirt en V, marchandise de plus en plus fréquente, m’a dit qu’elle était sûre de la victoire. Quand je lui ai demandé ce qu’elle voulait dire par victoire, elle m’a dit “Victoire sur le fascisme, sur les nazis, pour la paix !”.

« Que signifie pour vous le mot « nazi » ? », je demande.

“Les gens qui ne sont que pour leur propre nation, et n’acceptent pas les autres”, est la réponse.

C’est une définition large. Il n’est pas étonnant qu’il ait captivé l’imagination de tant de personnes en Russie. C’est un monde éloigné de la notion de camps de la mort et des atrocités épouvantables de l’Allemagne nazie.

Mais tout le monde n’est pas si sûr de son président.

“La dénazification était juste pour Hitler mais il n’y a pas de nazisme en Ukraine”, dit Oleg.

“Cette guerre est la dernière attaque de Poutine contre le monde. L’attaque personnelle d’un dictateur fou contre le monde entier parce que tout le monde civilisé est maintenant contre cet outrage qui se produit”.

Une seule voix dans la foule d’aujourd’hui. Peut-être aussi, dans la Russie d’aujourd’hui.

Mais il y en a peut-être beaucoup d’autres comme Oleg qui n’assistent pas à des événements comme ceux-ci mais qui se sentent profondément mal à l’aise avec les événements des cinq derniers mois, leurs réserves submergées par la puissante force du patriotisme que Vladimir Poutine attise si bien.