Le soldat ukrainien s’est penché sur une boîte de munitions et a ramassé ce qui ressemblait à un bouchon métallique géant. “Mine terrestre russe”, a-t-il dit.

Il se dirigea vers une autre caisse jetée à l’intérieur d’un grand entrepôt.

“C’est un mortier”, a déclaré le militaire de 39 ans en brandissant l’arme mortelle, qui avait la forme d’un ballon étiré de couleur grise.

Le butin faisait partie d’un stock de munitions trouvé dans un vaste chantier de réparation couvert de boue, que les soldats russes avaient apparemment utilisé comme base à la périphérie de la ville ukrainienne d’Izyum.

Il avait été laissé derrière lui, ainsi que des morceaux de gilets pare-balles, des bottes et des bocaux de nourriture minables – signes d’une retraite russe précipitée face à une offensive ukrainienne pour reprendre la ville.

Le soldat – qui s’appelait Granitsya, l’indicatif d’appel qu’il disait avoir utilisé pour la guerre – faisait partie de l’opération.

“Ils se sont juste enfuis”, a-t-il dit, décrivant l’avancée lancée la semaine dernière. “Il y a eu des tirs d’armes légères mais pas les grands combats que nous avons vus dans les premiers jours ou mois de l’invasion.”

Sky News a rencontré le soldat volontaire alors qu’il se tenait à côté d’un char russe abandonné dans une rue menant plus loin à Izyum.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait avant le début de l’opération d’attaque des positions russes dans la région de Kharkiv, il a déclaré : “Je n’avais pas peur à cause de ce qu’ils ont fait à notre pays. Ils ont tué nos femmes, nos enfants, il n’y a pas de peur. C’est que de la haine et un désir de les déchirer.

“Nous sommes une unité spéciale – Kraken – tout le monde nous connaît. Nous travaillons pour défendre notre pays.”

Matériel russe abandonné

Le Kraken Regiment est un groupe relativement bien connu de volontaires militaires au sein des forces armées ukrainiennes.

Derrière lui, des membres de son unité escaladaient le sommet du char mis au rebut, s’assurant qu’il était en sécurité. Le véhicule sera relooké en temps de guerre, changeant ainsi de camp.

Granitsya a emmené Sky News au chantier de réparation voisin.

À l’intérieur d’un énorme hangar, se trouvaient deux camions militaires russes. Au moins l’un d’entre eux avait la lettre révélatrice « Z » enduite de peinture blanche sur une porte.

Les troupes russes ont utilisé l’endroit pour réparer leurs véhicules militaires, a déclaré le soldat ukrainien.

Son côté semblait avoir été au courant. Un trou géant dans le toit marquait le point où un projectile semblait avoir frappé le site, vraisemblablement dans le cadre de l’offensive ukrainienne.

Des marques de pock causées par des éclats d’obus ont cabossé les murs et des morceaux de métal tordus jonchaient le sol.

Selon Granitsya, dans une autre partie de l’enceinte, à l’intérieur d’un groupe de pièces de fortune miteuses et non éclairées, se trouvaient les endroits où les Russes dormaient et mangeaient. “Russe, russe, russe”, a-t-il dit en montrant un tas de gilets pare-balles verts et de bottes sales.

Il y avait aussi une longue boîte contenant des pots de ce qui aurait pu être des cornichons.

“Il n’y a personne pour les craindre”

Revenant à l’extérieur, il s’exclama à nouveau : “Russe”, ramassant les pièces d’un pistolet rouillé qui, selon lui, avait été monté sur un véhicule.

Granitsya avait été un soldat à plein temps combattant dans l’est de l’Ukraine entre 2017 et 2020, après la première invasion russe en 2014.

Il avait décidé de quitter les forces armées mais a rejoint l’unité Kraken le 24 février après que le président Vladimir Poutine a lancé sa guerre à grande échelle.

Le soldat était cinglant sur la qualité de l’armée russe. “Leur armée n’est ni grande ni puissante”, a-t-il déclaré.

“C’est un gros fake. Ils créent ce fake [impression of strength] faire peur aux autres pays. Mais en réalité, personne ne les craint.”