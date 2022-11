Guerre d’Ukraine : la périlleuse mission de grâce d’un homme pour soulager le sort des civils en première ligne | Nouvelles du monde

Alors que la pluie froide d’automne tombe, le volontaire Andrei Seletskii charge sa voiture de fournitures humanitaires.

Il est désormais la seule aide à se rendre dans les villages de première ligne de cette partie de la région de Kherson, mais il n’est pas facile d’acheminer de la nourriture, des médicaments, de l’eau et des vêtements chauds aux habitants.

Il a déclaré : “Il y a des bombardements quotidiens presque toutes les heures, car la ligne de front est située près de Dudchany.

“C’est le plus chaud et le plus dur là-bas.

“Nous avons eu la même situation vers le mois d’août lorsque la ligne de front était à Novovorontsovka.

“Nous avons eu des victimes, il y a eu beaucoup de destructions.”

Une fois sa voiture chargée, il entame le périlleux voyage.

Les rapports qu’il reçoit sur la route indiquent qu’il y a une accalmie dans les bombardements, mais il doit être rapide – le danger n’est jamais loin.

Il roule sur des routes plates et dégagées.

Tout autour de lui, des champs de ce qui aurait dû être des pastèques sont désormais le terrain marécageux de ce conflit.

Quand il arrive à Dudchany, les villageois émergent rapidement pour le rencontrer.

La guerre ici s’aggrave et la souffrance aussi.

Liudmila Potyshniak, 58 ans, est la première à le saluer.

Elle est terrifiée et très bouleversée, et nous dit que les combats sont maintenant incessants et les bombardements aveugles.

Sa tête est couverte d’un foulard noir.

Elle pleure toujours son mari, une autre victime de cette guerre brutale.

Alors qu’elle parle, des larmes commencent à couler sur ses joues.

Image:

“Ils ne bombardent pas que des soldats”

Elle a dit : « Mon mari a été tué par un missile. Un missile est venu et toute la ferme, toutes les vaches, tous les moutons, tout ce qui était là est mort.

“Ils l’ont fait exprès.

“Ils viennent de lancer ces missiles qui explosent.

“Des missiles au phosphore ont été tirés sur nous hier et avant-hier.”

Alors que nous traversons le village, il est clair que la situation est tout simplement désespérée.

Nous pouvons entendre le tonnerre de la bataille par intermittence en arrière-plan.

Et ce qu’Andrei distribuera sera le seul ravitaillement qu’ils obtiendront ici jusqu’à ce qu’il puisse à nouveau se rendre à cet endroit.

Il a dit : “C’est très dangereux parce que l’artillerie des Russes est très stupide parce que les bombardements sont n’importe où, ils ne bombardent pas que des soldats.

“Hier, quatre personnes sont mortes dans la rue.”

Image:

La Russie recule-t-elle ou trompe-t-elle ?

La balançoire qui combat ici dans le sud de Ukrainecomme partout ailleurs, prélève un lourd tribut.

La plupart des gens ont fui ces endroits.

Leurs maisons laissées en ruines, créant une énorme crise de réfugiés au cœur de l’Europe.

Et au centre de cette bataille dans le sud se trouve la ville occupée stratégiquement et symboliquement importante de Kherson, où se trouvent signe que le Kremlin est peut-être en train de perdre son emprise.

Le drapeau russe a été retiré du bâtiment administratif et les points de contrôle semblent avoir été abandonnés du jour au lendemain.

La question pour l’armée ukrainienne est la suivante : est-ce un signe de retraite ou un acte de tromperie pour les attirer dans une nouvelle et terrible zone de mise à mort ?

Ce qui est clair, c’est que les duels d’artillerie s’intensifient, les camps se préparant pour un autre combat sanglant.

Nous rencontrons le soldat Uri, qui se couvre le visage car sa famille est toujours piégée en territoire occupé.

Il est convaincu que l’Ukraine peut gagner et gagnera, mais pas sans d’énormes sacrifices.

Image:

Il a déclaré : « Les bombardements ont en fait augmenté ces derniers jours. Les civils se débattent donc.

“J’ai parlé à environ cinq personnes du village de Zolota Balka ce matin, et c’est le plus dur depuis le début de la guerre, disent-ils, et c’est à seulement 15 km.

“Ainsi, les troupes avancent, mais les combats sont aussi durs qu’ils vont, et le peuple souffre.”

Mais malgré tous les progrès, les conditions pour les civils deviennent insupportables.

Le ciblage par la Russie des infrastructures énergétiques et hydrauliques est une cruelle escalade.

Les dégâts dans de nombreux endroits sont trop importants pour être réparés avant l’arrivée de l’hiver.

C’est le peuple qu’on fait souffrir.