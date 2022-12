Guerre d’Ukraine : « La liberté a un prix » alors que les pannes d’électricité et le manque d’eau accompagnent la libération de Kherson | Nouvelles du monde

La mère a pleuré de soulagement en berçant son nouveau-né dans la seule maternité encore en activité dans la ville ukrainienne de Kherson.

Yulia Khomchyk, 37 ans, a découvert qu’elle était enceinte après que les forces russes se soient emparées de la capitale régionale au cours des premiers jours de l’invasion à grande échelle en février.

Mais près de neuf mois plus tard, une contre-offensive ukrainienne majeure a réussi à libérer la ville dans l’une des victoires les plus importantes de la guerre à ce jour – et juste à temps pour la naissance.

Yulia Khomchyk avec sa petite fille Maldina



“Elle est clairement ukrainienne, clairement née sans toute cette occupation”, a déclaré Yulia, allaitant sa petite fille appelée Maldina alors qu’elle était assise sur un lit d’hôpital à côté d’un radiateur pour les garder au chaud.

“Je suis si heureux qu’elle soit clairement Ukrainienne. Je suis si heureux, si heureux.”

La liberté retrouvée de Kherson a cependant apporté une nouvelle réalité, alors que les troupes russes passent d’occupants à attaquants, lançant quotidiennement des tirs meurtriers de roquettes et de mortiers.

Les bombardements ont fait plus de 40 civils, dont au moins un enfant, morts et de nombreux autres blessés. Au moins trois personnes ont été tuées lundi dans le dernier barrage.

Ajoutant à la misère, la ville souffre de pannes d’électricité, d’un manque d’eau courante et de nombreux habitants dépendent des distributions de nourriture pour survivre.

C’est un énorme défi pour Halyna Luhova, la maire de facto, mais elle a dit que la ville durerait.

“La situation est assez difficile”, a-t-elle déclaré à Sky News dans une interview samedi.

“Ils nous bombardent quotidiennement… des civils innocents meurent… mais même si nous aurons faim, froid, sans électricité – nous serons sans Russes.”

Le maire – connu comme le chef de l’administration militaire de la ville de Kherson – a emmené Sky News visiter un certain nombre de points d’aide où des vivres de base et de l’eau sont distribués aux gens.

La majorité de ceux qui faisaient la queue pour obtenir de l’aide semblaient être des retraités, mais il y avait quelques familles avec de jeunes enfants.

Dmytro Hubarev, 44 ans, a déclaré que la vie était dure car il recevait une miche de pain, une boîte de haricots et une boîte de jambon. “Nous attendions de la chaleur et de l’électricité”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous sommes sous les bombardements.”

Certains habitants se sont adressés au maire avec des problèmes particuliers, dont une femme qui s’est plainte d’avoir mal à un œil.

Le maire l’a assurée : “Nous allons donner aux gens un sac avec les médicaments nécessaires. Vous recevrez une aide humanitaire avec ce sac avec tout le nécessaire [supplies].”

La femme, Natalia Skyba, 53 ans, ne semblait pas satisfaite.

Kherson est durement touchée depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février



Interrogée par Sky News si elle pensait que la vie était meilleure ou pire maintenant que l’occupation russe était terminée, elle a répondu : “Pire. Pire. Ils nous aident mais pas pour tout le monde.”

Pourtant, la vie dans cette ville alors qu’elle était sous contrôle russe était un autre type d’enfer.

Les gens qui s’opposaient à l’occupation vivaient dans la peur d’être arrêtés, torturés et même tués s’ils sortaient du rang ou tentaient de défier les plans du Kremlin de faire de Kherson une partie de la Russie.

Ce n’est pas une existence dont la plupart veulent revenir – bien que décider quel est le pire des deux maux devient de plus en plus difficile à mesure que les bombardements russes s’intensifient.

Leonid Borovskyi, 60 ans, a inspecté une énorme emprise dans le mur de l’appartement de son voisin au septième étage d’un immeuble dans un quartier résidentiel de la ville.

Une fusée russe a récemment percuté cet appartement de Kherson



Il a été causé par une roquette russe qui a percuté le bâtiment la semaine précédente.

Lorsqu’on lui a demandé si endurer les attaques russes était un prix à payer pour la libération, il s’est arrêté et a profondément réfléchi avant de répondre.

“D’un côté – oui. De l’autre côté – non”, a-t-il dit.

“La liberté a un prix élevé.”

Plus de 200 000 habitants ont quitté la ville depuis le début de l’occupation russe – la plupart avant la libération – laissant un peu moins de 80 000 toujours dans leurs maisons.

En raison du danger des rondes entrantes, le gouvernement ukrainien encourage davantage de personnes à partir jusqu’à ce que ce soit plus sûr.

Un train d’évacuation part chaque après-midi avec de nouveaux visages à bord.

Assise à un siège près d’une fenêtre avec une table, Viktoria Tupikonenko, 34 ans, a décrit comment toute sa famille avait célébré la libération de Kherson.

Viktoria Tupikonenko a décrit comment toute sa famille avait célébré la libération de Kherson



Elle a dit qu’elle ne pouvait pas croire qu’un mois plus tard, elle serait forcée de fuir avec son fils de cinq ans et sa fille de 13 ans. Son mari est resté avec ses parents.

“Je n’arrive pas à croire que je quitte tout – ma terre natale, ma maison natale”, a déclaré Viktoria, les larmes coulant sur son visage.

“Je quitte mon mari mais je dois partir. Nous ne savons pas pour combien de temps et je ne sais pas si je reviendrai, ni si notre maison survivra, ni même si je reverrai mon mari.”

Mais elle ne doute pas que cette douleur est un prix à payer pour que son pays soit libre.

“Oui, la liberté ! Nous devons tenir le coup.”