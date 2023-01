Guerre d’Ukraine : la famille du Britannique disparu Christopher Parry est “très inquiète en ce moment” | Nouvelles du monde

La famille de l’un des travailleurs humanitaires britanniques portés disparus en Ukraine s’est dite “très inquiète et préoccupée” par sa santé et l’endroit où il se trouve.

Christopher Parry a été vu pour la dernière fois vendredi matin en train de quitter Kramatorsk pour Soledar avec son compatriote britannique Andrew Bagshaw avant que le contact ne soit perdu.

Dans un communiqué, sa famille a déclaré: “Nous sommes très inquiets et préoccupés par la santé et l’endroit où se trouve Chris en ce moment.

“C’est une personne extraordinaire qui est compatissante et attentionnée et ne serait pas dissuadée de son travail en Ukraine pour libérer les personnes âgées et handicapées, dont nous sommes très fiers.

“Nous, sa famille et son partenaire, l’aimons tous beaucoup et serions reconnaissants si notre vie privée pouvait être respectée en cette période difficile.”

Des agents de Donetsk ont ​​déclaré qu’ils menaient des mesures d’enquête et opérationnelles pour tenter de les retrouver.

Image:

Chris Parry a évacué des civils ukrainiens des villages récemment libérés



Originaire de Cornouailles, M. Parry travaillait comme entraîneur de course à pied à Cheltenham lorsque la Russie a envahi le 24 février de l’année dernière.

Ses actions audacieuses sur la ligne de front l’ont amené à évacuer les habitants de la ville assiégée de Severodonetsk avant sa chute en juin et à opérer plus tard à l’est de Lyman.

Il a déclaré à Sky News l’année dernière: “Parfois, quand vous voyez des choses assez terribles, cela reste avec vous.”

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous soutenons les familles de deux hommes britanniques portés disparus en Ukraine”.