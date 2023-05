Guerre d’Ukraine : La bataille de Bakhmut ne consiste pas à s’emparer d’un terrain vital – il s’agit de maximiser les pertes ennemies | Nouvelles du monde

La résistance ukrainienne héroïque a résisté à l’attaque frontale de la Russie contre Bakhmut pendant près d’un an – cependant, à un coût énorme, à la fois en vies humaines et en la dévastation d’une ville autrefois florissante.

Mais il a une valeur stratégique limitée – alors pourquoi les deux parties ont-elles continué à se battre à son sujet ? À quoi ont servi tous ces sacrifices et à quelle fin ?

« La tragédie de la guerre moderne est que les jeunes hommes meurent en se battant les uns contre les autres au lieu de leurs vrais ennemis chez eux dans les capitales » – Edward Abbey.

En Occident, les politiciens décident des états finaux – le résultat requis – et les esprits militaires professionnels élaborent des priorités, des stratégies et associent les troupes à la tâche.

Cependant, en Russie, le président Vladimir Poutine est tout-puissant; la stratégie militaire est soumise à l’ingérence politique, et les tactiques du champ de bataille consistent à « faire ce que nous avons toujours fait » – malgré la menace – et si cela ne fonctionne pas, redoublez !

Les armées progressent généralement rapidement en terrain découvert, mais la guerre urbaine est difficile.

L’armée russe inexpérimentée et peu motivée a fait des progrès très limités au départ à Bakhmut, subissant jusqu’à sept fois le taux de pertes des défenseurs ukrainiens, et Poutine s’est inquiété de la façon dont les pertes humaines pourraient saper la confiance intérieure russe.

Le Groupe Wagner a offert à Poutine une alternative – utiliser des condamnés « jetables » pour les combats les plus durs et sauver son armée récemment mobilisée pour les batailles à venir.

Yevgeny Prigozin, patron du groupe Wagner, a fait des progrès lents mais réguliers avec l’assaut de Bakhmut.

Mais il ne faisait pas partie de la chaîne de commandement de l’armée – et les frictions croissantes entre le général Valery Gerasimov (chef de l’armée russe), Prigozine et Poutine, qui avaient tous leurs propres objectifs non alignés, ont dégénéré en une guerre d’ego.

En conséquence, Gerasimov a donné la priorité aux fournitures limitées de munitions russes à l’armée régulière, laissant ainsi les mercenaires encore plus vulnérables et érodant la puissance de combat et l’influence de Prigozine.

Ukraine devait éviter de se laisser entraîner dans une guerre d’usure dans laquelle la plus grande partie (la Russie) gagnerait – inévitablement.

En effet, des documents récemment divulgués montrent que le renseignement américain conseillait depuis des mois à l’Ukraine de se retirer (de Bakhmut) et de préserver ses forces pour l’offensive à venir.

Président Volodymyr Zelenskyétait que l’Ukraine n’avait pas d’autre choix que de tuer autant de combattants russes que possible chaque fois que l’occasion se présentait – sinon à Bakhmut, alors où ?

La tragédie de Bakhmut est que la bataille ne consiste pas à s’emparer d’un terrain vital – il s’agit de maximiser les pertes ennemies.

La chute de Bakhmut ne rapprochera pas la fin de la guerre et n’aura pas non plus déplacé la ligne de front de manière substantielle.

Pourtant, plus de 100 000 Russes et bien plus de 20 000 Ukrainiens ont – à ce jour – été tués ou blessés dans cette écrasante guerre d’usure.

Les vastes cimetières militaires de France sont poignants. Les combattants de la Première et de la Seconde Guerres mondiales ont subi des pertes inimaginables avec un mouvement minimal de la ligne de front ; les horreurs dont nous espérions étaient maintenant confinées à l’histoire.

Moins d’un siècle plus tard, les ravages de la guerre sont de retour en Europe.

Comme l’a dit l’un des derniers survivants de la Première Guerre mondiale, Harry Patch : « La guerre est un meurtre organisé, et rien d’autre. »