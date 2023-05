Guerre d’Ukraine : Kiev nie que Wagner prétende avoir capturé Bakhmut

La Russie affirme avoir entièrement capturé la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, détruite, ce qui marquerait la fin de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre de 15 mois, bien que l’affirmation ait été démentie par l’Ukraine plus tôt dans la journée.

L’assaut sur la ville en grande partie rasée a été mené par des troupes du groupe de mercenaires Wagner, dont le chef Yevgeny Prigozhin a déclaré samedi que ses troupes avaient finalement poussé les Ukrainiens hors de la dernière zone bâtie à l’intérieur de la ville.

Prendre Bakhmut – auquel la Russie se réfère par son nom de l’ère soviétique d’Artyomovsk – représenterait la première grande victoire de Moscou dans le conflit en plus de 10 mois.

« A la suite des actions offensives des unités d’assaut de Wagner, soutenues par l’artillerie et l’aviation du groupe de forces du Sud, la libération d’Artyomovsk a été achevée », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Kiev a nié la demande de Prigozhin plus tôt samedi. « De violents combats à Bakhmut. La situation est critique », a déclaré le vice-ministre de la Défense Ganna Malyar sur Telegram.

Elle a déclaré que les troupes ukrainiennes « tenaient la défense » dans la « zone des avions » de la ville.

« A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructures dans la région », a-t-elle déclaré. Il n’y a pas eu de réponse immédiate de l’Ukraine à la déclaration du ministère russe de la Défense.

Il n’a pas été possible de vérifier l’une ou l’autre affirmation.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité les troupes pour la capture de la ville et a déclaré que ceux qui s’étaient distingués recevraient des récompenses, ont rapporté les agences de presse russes.

Les revendications sont intervenues après une semaine au cours de laquelle les forces ukrainiennes ont réalisé leurs gains les plus rapides depuis six mois sur les flancs nord et sud de Bakhmut.

Prigozhin, qui a dénoncé à plusieurs reprises l’armée régulière russe pour avoir abandonné le terrain capturé plus tôt par ses hommes, a déclaré que ses propres forces se retireraient de Bakhmut dans cinq jours pour se reposer, remettant les ruines à l’armée régulière.

« Aujourd’hui, à midi, Bakhmut a été complètement pris », a déclaré Prigozhin dans une vidéo dans laquelle il est apparu en tenue de combat devant une ligne de combattants tenant des drapeaux russes et des bannières Wagner. « Nous avons complètement pris toute la ville, de maison en maison. »

Le porte-parole militaire ukrainien Serhiy Cherevatyi, réagissant aux commentaires de Prigozhin avant l’annonce de la Russie, avait déclaré à Reuters : « Ce n’est pas vrai. Nos unités combattent à Bakhmut.“

Que les forces ukrainiennes aient quitté Bakhmut ou non, elles se sont lentement repliées à l’intérieur, vers des groupes de bâtiments à l’extrémité ouest de la ville.

Pendant ce temps, au nord et au sud, ils ont saisi des pans de territoire aux troupes russes.

La Russie a reconnu avoir perdu du terrain autour de Bakhmut la semaine dernière, tout en démentant les affirmations de Prigozhin selon lesquelles les flancs autour de la ville gardés par des troupes régulières se seraient effondrés.

Kiev affirme que son objectif à Bakhmut a été d’attirer les forces russes d’ailleurs sur le front dans la ville, d’y infliger de nombreuses pertes et d’affaiblir la ligne défensive de Moscou ailleurs avant une contre-offensive majeure prévue.

La bataille pour Bakhmut a révélé une scission croissante entre Wagner, une force mercenaire qui a recruté des milliers de condamnés dans les prisons russes, et l’armée russe régulière. Pendant deux semaines, Prigozhin a diffusé quotidiennement des messages vidéo et audio dénonçant le leadership militaire russe, souvent dans des diatribes chargées de jurons.

Dans la vidéo de samedi, il a déclaré qu’à cause des « caprices » du ministre de la Défense Sergei Shoigu et du chef d’état-major Valery Gerasimov, « cinq fois plus de gars sont morts qu’ils n’auraient dû ». Il a remercié Poutine « de nous avoir donné cette chance et ce grand honneur de défendre notre patrie ».

Moscou a longtemps affirmé que la capture de Bakhmut serait un tremplin vers une avancée plus profonde dans la région du Donbass qu’elle prétend avoir annexée à l’Ukraine. Il en a fait la cible principale d’une offensive massive qui n’a réussi à conquérir aucun terrain significatif ailleurs.

Prigozhin a reconnu que Bakhmut, autrefois une ville de 70 000 habitants, a peu d’importance stratégique, malgré son énorme importance symbolique en raison de l’ampleur des pertes dans la bataille terrestre la plus sanglante d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les revendications de samedi sont intervenues alors que Kiev préparait sa contre-offensive, la prochaine phase majeure de la guerre après six mois au cours desquels elle a maintenu ses forces sur la défensive tout en résistant à la grande offensive de la Russie.

Le président Volodymyr Zelenskiy a assisté samedi au sommet du G7 des grandes puissances industrielles au Japon, remportant des promesses de soutien, notamment un signal de Washington indiquant qu’il soutiendrait désormais la formation de pilotes ukrainiens pour piloter des avions de combat F-16. Auparavant, l’envoi d’avions de combat était un tabou.