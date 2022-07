Guerre d’Ukraine: Johnson dit que l’esprit de Churchill “marche avec Zelenskyy” alors que le Premier ministre lui remet le prix du leadership | Nouvelles du monde

Boris Johnson dit qu’il pouvait imaginer l’esprit de Winston Churchill marchant avec Volodymyr Zelenskyy et “aurait probablement pleuré” sur le “pur courage” du président ukrainien lors de l’invasion russe de son pays.

Le premier ministre a salué M. Zelensky en lui remettant le Sir Winston Churchill Leadership Award.

L’ambassadeur du pays au Royaume-Uni, Vadym Prystaiko, était à Londres pour accepter l’honneur au nom de son président tandis que M. Zelenskyy écoutait virtuellement la cérémonie.

M. Johnson a déclaré que, alors que l’offensive militaire russe se déroulait en février dans un “moment de crise suprême”, M. Zelenskyy était confronté à un test de leadership qui était “à sa manière aussi sévère que le défi de Churchill en 1940” pendant la Seconde Guerre mondiale.

Image:

Volodymyr Zelenskyy a rejoint Boris Johnson par liaison vidéo depuis Kyiv



Le Premier ministre a souligné que M. Zelenskyy avait choisi de rester dans la capitale Kyiv, comme Churchill est resté à Londres en 1940 pendant que les nazis envahissaient la France.

Parlant du début de la guerre en Ukraine, M. Johnson a déclaré: “Je pense que Churchill aurait applaudi – et aurait probablement pleuré aussi – parce qu’il était souvent ému aux larmes, devant le courage absolu, le courage physique moral dont vous avez fait preuve dans ces semaines sinistres.

Le Premier ministre a ajouté: “Jamais de ma vie dans les affaires internationales, il n’y a eu de cas plus clair de bien contre le mal.”

Il a poursuivi : « La vague mondiale de solidarité pour Ukraine a été, dans une large mesure, généré par votre articulation de la cause.

“Votre défi, votre dignité, votre bonne humeur indéfectible ont ému des millions de personnes.

“En vous dressant contre la barbarie, vous êtes devenu un symbole de l’héroïsme du peuple ukrainien.”

Image:

L’ambassadeur d’Ukraine Vadym Prystaiko a reçu le prix au nom de son président



Comparant M. Zelenskyy à Churchill, M. Johnson a déclaré: “Je peux imaginer son esprit marcher avec vous, vous exhortant silencieusement, vous encourageant à travers chaque épreuve, piquant la voie à suivre avec sa canne.

“Et peut-être s’émerveiller de votre superbe mépris du danger. Quelque chose que je pense qu’il a compris.”

“Vous avez été appelé à donner le rugissement… et vous l’avez livré magnifiquement”

Il a ajouté: “Comme Churchill, vous avez compris que vous n’êtes pas vous-même le lion. Le peuple ukrainien est le lion. Vous avez été appelé à donner le rugissement. Le rugissement de la liberté contre la tyrannie, du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres, et tu as rendu magnifiquement ce rugissement.”

En réponse, M. Zelenskyy a déclaré que c’était son “honneur de recevoir ce prix de leadership”.

Il a également prononcé les propres mots de Churchill lorsqu’il a déclaré en mai 1945 après la fin de la Seconde Guerre mondiale que ce n’était “pas la victoire d’un parti, ni d’aucune classe. C’est une victoire de la grande nation britannique dans son ensemble”.

M. Zelenskyy a déclaré que le prix “ne reflète pas seulement mes efforts” en louant la bravoure de milliers d’hommes et de femmes ukrainiens dans les combats contre les forces russes.

M. Zelenskyy a déclaré: “Le prix aurait été impossible si tout le peuple ukrainien ne s’était pas levé pour défendre sa liberté contre l’attaque de la tyrannie, tentant de nous renvoyer à la pire réalité du 20e siècle, qui à l’époque avait été vaincue en raison au facteur Churchill en particulier.

Le président a également félicité M. Johnson pour son soutien militaire “dans les moments les plus sombres… qui n’avait pas pensé à quitter la lutte”, en disant: “Ce prix est aussi le vôtre Boris. C’est la manifestation de notre direction conjointe des Ukrainiens et des Britanniques et tous ceux qui ne donneront leur liberté à aucun tyran.”