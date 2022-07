Guerre d’Ukraine : « J’ai surmonté ma peur il y a longtemps. Je n’ai plus que de la rage’ – résistance et fuite sous l’occupation | Nouvelles du monde

Chaque fois qu’Oleksiy planifiait un voyage depuis son domicile dans la région occupée de Kherson, il arrivait préparé avec une “légende” pour le voyage, un personnage qui l’aidait à éviter les soupçons aux points de contrôle russes.

Il a trouvé que jouer le personnage d’un fermier russe âgé fonctionnait mieux.

Il a apporté des accessoires pour étayer son histoire – une clé USB chargée de chansons russes qu’il pourrait jouer dans sa camionnette, une pelle et un permis de tracteur. Le fait qu’il soit né en Russie l’a certainement aidé aussi.

Il a été utile pendant les trois mois sous l’occupation alors qu’il faisait des courses pour aider sa communauté, notamment en livrant des produits d’épicerie et en distribuant des médicaments.

Et finalement, la légende d’Oleksiy l’a aidé à s’échapper de la zone occupée après avoir fait passer en contrebande un vétéran des forces armées ukrainiennes, que les Russes avaient chassé, à travers le no man’s land et en Ukraine libre.

Les Russes s’étaient installés dans les environs du village d’Oleksiy quelques jours après avoir envahi le sud de l’Ukraine fin février.

“La première semaine après l’invasion russe, nous n’avons pas quitté nos maisons”, a-t-il déclaré à Sky News.

“J’ai ressenti une peur énorme, une peur animale pour ma vie, ma famille, mes amis et mes voisins”.

Cette peur s’est rapidement transformée en rage lors de l’invasion de la Russie, le pays où Oleksiy a passé son enfance avant de déménager à Kherson pour l’école navale. La colère l’a motivé à sortir de la maison pour la première fois, à faire des courses à l’épicerie et à sa ferme où il cultivait des baies.

Image:

Oleksiy photographié il y a quelques semaines après son évasion



Au fil du temps, il a fait plus en donnant des ascenseurs aux travailleurs de la santé et en livrant des fournitures, des voyages qui impliquaient de passer des points de contrôle russes.

Être russophone l’a aidé dans ces rencontres, mais il savait que son téléphone pouvait être sa chute. Oleksiy avait commencé à envoyer des informations sur les positions militaires russes qu’il avait repérées lors de ses déplacements sur une chaîne Telegram appartenant aux services de sécurité ukrainiens.

On a demandé à un ami dans quel genou il préférerait être abattu

“J’ai soigneusement préparé le passage des points de contrôle en nettoyant mon téléphone : j’ai supprimé Viber, Telegram, Signal, YouTube, toutes les photos et vidéos, et j’ai nettoyé les requêtes dans Google. Mais si le téléphone était vérifié par des spécialistes, ils trouveraient certainement quelque chose.”

Lorsque des soldats russes ont trouvé une publication Facebook anti-russe sur le téléphone d’un de ses amis, ils l’ont mis contre le mur pendant plus d’une heure et lui ont demandé dans quel genou il préférerait être abattu.

Les soldats ont finalement laissé l’homme indemne, mais c’était un avertissement pour Oleksiy.

Il a également commencé à entendre des histoires de soldats russes entrant dans les maisons des gens pour chercher des armes et des vétérans des forces armées ukrainiennes. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles, dans la région voisine de Zaporizhzhia, les Russes exigeaient que les agriculteurs enregistrent leurs parcelles de terrain auprès d’eux. Il ne fallut pas longtemps avant que les soldats ne visitent la ferme d’Oleksiy.

“Un gros camion blindé Kamaz suivi d’un véhicule blindé de transport de troupes est entré directement dans ma cour… huit soldats avec des mitrailleuses sont sortis du véhicule. L’un s’est approché de moi et m’a demandé poliment comment je me sentais. J’ai répondu que ça allait beaucoup mieux avant leur arrivée.”

Image:

Un véhicule blindé de transport de troupes russe, dont les goûts sont venus à la ferme d’Oleksiy



Les Russes étaient perdus et cherchaient à localiser un chasseur avec des dossiers de propriétaires d’armes dans la région.

Ces rencontres n’ont cependant pas arrêté ses actes de résistance.

Lorsque le moral s’effondrait dans son village, par exemple, il a allumé le système audio lors du nettoyage de sa voiture pour faire exploser une chanson folklorique ukrainienne devenue un hymne de défi.

“J’ai allumé ‘Oi u luzi chervona kalyna’ très fort et j’ai ouvert la porte pour que les gens autour puissent l’entendre. Mes voisins ne s’y attendaient pas, car c’était un geste dangereux si les Russes entendaient. l’esprit du quartier.”

« Ma patience s’est épuisée »

Malgré l’envie d’Oleksiy de résister à l’occupation, sa famille, y compris son fils et sa belle-fille vivant à l’étranger, l’avait exhorté, lui et sa femme Svetlana, à quitter la zone occupée. Mais la mère âgée de Svetlana avait besoin de soins et cinq personnes travaillaient à plein temps dans sa ferme, une entreprise qu’il avait bâtie pendant 13 ans. Sans lui, il s’inquiétait pour leur avenir.

“J’espérais que nous pourrions être un peu patients et que nous pourrions sauver le personnel et les usines. Mais chaque jour cela empirait et devenait plus alarmant. Recherches d’amis et de connaissances, menaces d’exécution pour une phrase de ma correspondance, la coupure des communications. Ma patience s’est épuisée.

Fin mai, Oleksiy a commencé à planifier son évasion, espérant rejoindre les 50% estimés de personnes de Kherson qui avaient fui vers d’autres parties de l’Ukraine et au-delà à cette époque.

Il connaissait les groupes Telegram – un service de messagerie populaire sur les réseaux sociaux – où des conseils sur la façon de quitter la zone occupée étaient partagés, ainsi que des informations sur l’emplacement des points de contrôle russes.

Alors qu’il planifiait son voyage, l’un des employés d’Oleksiy est venu le voir avec une demande – elle voulait qu’il emmène son mari et ses deux enfants lors de son voyage. Son mari, cependant, était un vétéran récent des forces armées ukrainiennes, l’une des personnes que les Russes recherchaient, et sa camionnette était déjà pleine.

Oleksiy devait prendre une décision ; aider un ami et potentiellement risquer sa vie ou donner la priorité à son voyage et à celui de sa famille.

“C’était de la folie de prendre un autre homme et deux enfants. Nous avons longuement parlé, je ne savais pas comment dire que je n’avais pas de place dans la voiture. Nous avons commencé à discuter de ce qu’il fallait faire s’il était arrêté au poste de contrôle. . Elle a sangloté, demandant de sauver les enfants et de les emmener chez des parents. Je ne peux toujours pas oublier ces sanglots… dans l’ensemble, j’ai réalisé que nous irons tous ensemble, au diable les choses, nous nous faufilerons d’une manière ou d’une autre.”

Image:

Oleksiy (au centre) et neuf des personnes qu’il a transportées. Le vétéran des forces armées ukrainiennes a le visage flouté pour protéger son identité



Oleksiy avait déjà promis le transport à trois agents de santé féminins et à deux de leurs enfants, ce qui signifie que 11 personnes devraient maintenant s’entasser dans sa camionnette.

“Mes demandes pour que les gens ne prennent pas plus d’un sac par personne ont été vaines, il y avait une montagne de choses”, a déclaré Oleksiy.

Il y avait juste assez de place pour accueillir un dernier passager, Otis le chat, qui a rampé à travers la mer de couvertures et de sacs après avoir été jeté à l’intérieur.

Image:

Otis le chat a grimpé parmi les bagages du van



Lorsqu’ils sont partis le 2 juin, ils se sont dirigés vers l’est en direction de la ligne de front à Vasylivka, à plus de 180 milles.

Il y avait environ 25 points de contrôle sur la route et Oleksiy s’est assuré d’avoir l’une des chansons préférées de Poutine à la radio pour montrer aux Russes qu’il n’allait pas avoir de problèmes.

Image:

L’itinéraire nord-est le long des rives du fleuve Dnipro



Personne ne savait exactement à quoi s’attendre à l’approche de la ligne de front. Certaines personnes avaient déclaré être passées en une journée, d’autres avaient dû se recroqueviller après avoir combattu pendant plusieurs jours au milieu d’une file de voitures s’étendant sur des kilomètres.

“Nous sommes arrivés à Vasylivka à 15 heures. Il y avait une file d’attente là-bas et nous étions 73e. Des groupes de 10 voitures ont été formés et il fallait écrire le nom, le sexe et l’année de naissance de chacun.”

C’était une journée chaude et trois générations de personnes – et un chat – ont déjeuné et ont cherché un abri contre le soleil avec le bruit des combats au loin, ne sachant pas combien de temps ils resteraient.

Un garde russe a laissé l’un des enfants jouer avec son fusil d’assaut et Oleksiy a demandé s’il y avait une chance de traverser les lignes russes, soulignant que sa belle-mère ne supportait pas bien la chaleur.

“Je pense qu’ils se sont en quelque sorte souvenus de nous. Après 17 heures, l’inspection a commencé, 10 voitures ont été autorisées à passer à la fois, après avoir inspecté les effets personnels et les documents.”

Miracle de traverser le no man’s land

Ils avancèrent accompagnés d’un véhicule blindé de transport de troupes russe et arrivèrent à un dernier point de contrôle. Les Russes cherchaient des preuves de tatouages ​​sur des personnes qui suggéreraient de servir dans les forces ukrainiennes et ils ont ordonné à l’ancien vétéran de sortir de la camionnette.

“Il a rampé hors du tas de sacs. Ils ont vérifié s’il avait des tatouages ​​sur son corps et une fois de plus tous les passeports ont été vérifiés.”

Sans aucun moyen de savoir que cet homme avait été dans les forces armées, les Russes ont laissé passer le groupe.

“Après cela, nous étions libres et dans le no man’s land.”

Une fois dans la zone neutre entre les lignes de front, Oleksiy appuya sur l’accélérateur. Le pont sur la rivière séparant les Russes et les Ukrainiens a été brisé, ils ont donc fait un détour par un chemin de terre.

L’artillerie a commencé à tirer au-dessus de la tête et de fortes pluies ont commencé à tomber, transformant le marais qu’ils traversaient en un bourbier. Un camion de pompiers et deux tracteurs militaires appartenant aux forces ukrainiennes devant ont dû être appelés pour tirer la caravane de véhicules à travers le marais.

Finalement, ils ont réussi à traverser, un exploit qu’Oleksiy a décrit comme un miracle.

Une fois au-delà des lignes de front ukrainiennes, la police les a escortés ainsi que d’autres véhicules en convoi vers Zaporizhzhia, une ville de 750 000 habitants à environ 20 miles derrière les combats.

À leur arrivée, ils se sont inscrits au bureau local, ont pris du thé et du café et ont reçu un lit dans une école maternelle locale, où plus de 100 matelas étaient disposés sur le sol.

Image:

La crèche où des dizaines de lits ont été aménagés pour les déplacés entrants



Oleksiy et sa famille séjournent désormais chez des parents à Zaporizhzhia, tandis que la plupart de ses passagers se sont déplacés vers l’ouest vers Lviv ou Odessa.

Il est également de retour en tant que bénévole, aidant l’équipement à parvenir aux troupes ukrainiennes et les fournitures médicales à la Croix-Rouge à Kherson.

Ayant grandi en Russie, Oleksiy pourrait être le type d’Ukrainien que Vladimir Poutine attendait pour accueillir chaleureusement ses troupes. Sa réaction à l’invasion et sa résistance montrent à quel point le président russe s’est trompé.

“J’ai surmonté ma peur il y a longtemps. Il ne me reste que de la rage.”