Guerre d’Ukraine: “Il n’y a que nous et eux – des ennemis” – Les Ukrainiens ont creusé des tranchées sur la ligne de front de la Biélorussie et de la Russie | Nouvelles du monde

Ils nous disent de courir, alors nous courons. A travers la garrigue, la boue et les sous-bois jusqu’à nous nous arrêtons à l’abri des arbres. À bout de souffle, hors de vue et, pour l’instant, hors de danger.

C’est un lieu de boue, d’armes et d’énergie nerveuse. Nous sommes dans la zone où les frontières de Ukraine, Biélorussie et Russie converger. Ce qui était autrefois une nouveauté sur une carte est maintenant un point de pincement militaire tangible et le prochain assaut de la Russie contre l’Ukraine pourrait bien passer par ce terrain.

Nous sommes avec la Force frontalière ukrainienne, qui surveille et garde la frontière. Il y a un an, ces gens s’inquiétaient des contrôles douaniers des centaines de camions qui passaient chaque jour entre la Turquie et la Russie. C’était, dit un garde souriant aux larges épaules appelé Barack, “du bon travail – intéressant, pas trop dur”.

Désormais, il n’y a plus de camions et les gardes sont devenus la première ligne de défense. Si les troupes russes franchissent à nouveau cette frontière – et on a de plus en plus le sentiment qu’elles le feront – alors ces hommes et ces femmes seront ceux qui les accueilleront ; tenter de repousser l’armée russe. Et ainsi, les gardes-frontières se sont adaptés à un monde nouveau et beaucoup plus périlleux.

“Je ne veux pas faire ça”, me dit l’un d’eux. “Mais je le fais parce que j’aime ma terre et mon pays. Si j’ai besoin de me battre, je le ferai sans réfléchir. C’est juste du travail.”

Mais bien sûr, ce n’est pas vraiment “juste du travail”. À travers le viseur d’une mitrailleuse lourde, vous pouvez voir la Biélorussie, à quelques kilomètres seulement. La frontière russe n’est pas beaucoup plus loin et des obus sont tirés régulièrement. Nous pouvons entendre les booms réguliers lorsqu’ils atterrissent.

Beaucoup de gens ici sont partis. Ceux qui restent se sont habitués à la violence qui pleut sur eux – ils utilisent des vélos au lieu de voitures, car les vélos n’attirent pas les drones.

Image:

Barack est un garde-frontière en poste à la triple frontière entre la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine



Bonhomie, détermination et adrénaline

Non loin de là se trouve un petit village qui se dresse juste à la frontière, coupé du monde. Il abritait autrefois 100 personnes mais a été presque entièrement démoli. Il reste peut-être dix personnes, et elles sont presque inaccessibles.

Nous sommes les premiers journalistes étrangers à venir ici et à passer du temps avec ces gardes. On y retrouve un mélange de bonhomie, de détermination et d’adrénaline. Ils ont déjà vu une invasion russe ici et ils en craignent une autre.

Des milliers de soldats russes nouvellement mobilisés ont été envoyés en Biélorussie ce mois-ci pour créer une soi-disant «force régionale» pour défendre la frontière.

Image:

Un homme en cagoule prépare un lanceur de missiles NLAW de fabrication britannique



En théorie, il s’agit d’une collaboration entre les deux pays, mais peu, au-delà du Kremlin ou de Minsk, prennent cela au pied de la lettre. À peu près tout le monde y voit un moyen de renforcer la présence russe avant une éventuelle attaque, conçu pour étirer les ressources ukrainiennes en ouvrant une autre offensive.

Il y a un précédent, bien sûr. En février, les troupes russes ont franchi cette frontière et ont pris le contrôle de la région. Ils ont formé un long convoi de véhicules qui est parti en direction de Kyiv, avant de finalement se retirer en avril.

Depuis, les gardes-frontières se préparent. Ils ont creusé de longues tranchées, où vous marchez dans la boue dans une quasi-obscurité avec des pensées de la Première Guerre mondiale dans votre esprit. Et pourtant, dans l’une de ces salles souterraines, on voit des terminaux informatiques reliés aux systèmes satellites Starlink.

Image:

Le plafond d’Oleksander et Olga leur est tombé dessus après qu’une explosion a secoué leur maison



Je parle à Barack dans une pièce creusée dans la tranchée. Il y a des planches de bois sur le sol et un lit superposé brut dans le coin. Il rit quand je dis qu’on a l’impression d’avoir reculé d’un siècle, mais il est d’accord. Je lui pose des questions sur l’accumulation de troupes russes à une courte distance.

“Ils deviennent plus agressifs, mais nos forces ukrainiennes leur font saigner du nez !” il rit encore.

“Nous avons besoin de plus d’armes”

Ils disposent d’une variété d’armes – mitrailleuses lourdes, missiles antichars, fusils, munitions, etc. Il y a des champs de mines autour de nous et une variété de postes de guet cachés. La tâche de se préparer à résister à une énorme armée d’invasion est intimidante. Ce n’est pas celui pour lequel ils sont vraiment formés, mais c’est celui qu’ils ont adopté.

Le problème est que si l’esprit est illimité, les ressources ne le sont pas.

“Nous avons besoin de plus d’armes car nous ne connaissons pas l’intensité de l’attaque possible. Nous ne savons pas combien de temps nous aurons besoin pour maintenir la défense à la frontière”, a déclaré Halyna, porte-parole de l’unité des gardes-frontières de Tchernihiv.

“Nous réagissons à l’augmentation du risque par l’invasion avec plus de préparation, plus de fortification – nous voulons les arrêter à la frontière.

“Nous avons besoin d’armes lourdes. S’ils envoient de l’infanterie, vous pouvez utiliser des fusils d’assaut et des mitrailleuses et tout sera contenu. Le problème commence lorsque les chars et leurs véhicules blindés de transport de troupes arrivent de leur côté.”

Quelles ont été, je demande, les leçons qu’ils ont tirées de l’attaque de février ?

“Qu’ils sont imprévisibles. C’est la première leçon. Et ils ne sont pas nos amis.”

Image:

Une grande partie de l’infrastructure autour de Horodnia n’a pas été réparée depuis le dernier assaut des troupes russes



C’est une leçon qui a été un choc brutal pour de nombreuses personnes dans cette région, où Ukrainiens, Biélorusses et Russes se sont mélangés pendant tant d’années. La ville la plus proche de cette frontière est Horodnia, qui fut la première à être prise par les Russes et la dernière à être abandonnée.

Ils ont été reconstruits et repeints, mais vous pouvez toujours voir des cicatrices. Un peu en dehors de la ville, nous avons emprunté une route accidentée et avons trouvé des camions incendiés, des cratères, des douilles et même une fusée inexplorée gisant dans les bois.

“Plus de Biélorussie fraternelle, plus de bonne Russie”

Les maisons témoignent de la violence. Oleksander et Olga s’en souviennent bien. Une explosion a secoué leur maison si violemment que le plafond leur est tombé sur la tête. “Il y a des parents à nous en Russie et partout, mais maintenant la situation est telle que nous encourageons exclusivement notre pays”, déclare Oleksander.

“Il n’y a plus de Biélorussie amicale et fraternelle, ni de bonne Russie. Il n’y a que nous et eux – des ennemis. C’est tout.”

Il est tentant de se laisser griser par cette bravade. Certes, l’Ukraine est une nation où la résilience est renforcée par un sentiment de grief et le soutien d’une si grande partie du monde. Mais c’est aussi une nation dont le cœur s’est brisé.

Image:

Nadia habite non loin de la triple frontière Biélorussie-Russie-Ukraine. Elle est biélorusse mais vit en Ukraine



Il y a une maison au bout de la rue qui a brûlé. Il a été bombardé, a pris feu et a été détruit sans remords. Nadia a regardé tout cela se passer de l’autre côté de la route, terrifiée. Elle a sonné l’alarme, a apporté autant d’eau qu’elle a pu, puis a pleuré.

Peu de temps après, sa mère est décédée.

Nadia est biélorusse mais est arrivée ici il y a de nombreuses années. Maintenant, elle est fragile et effrayée, prête à se cacher d’une autre invasion russe dans la cave extérieure où elle garde des pommes de terre pour l’hiver. Mais elle craint que cela ne s’effondre et ne la scelle.

“Il n’y a pas de repos pour nous ici. Mes nerfs sont complètement partis. Qu’est-ce que l’Ukraine leur a fait? Nous avons des gens formidables ici. Ce sont des gens pacifiques.

« Tant de personnes ont été tuées. Tant d’enfants. Tant de chagrin. Et elle pleure.