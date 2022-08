Guerre d’Ukraine : fuir la vie sinistre à Kherson sous occupation russe

Kyiv, Ukraine –

C’était tôt un matin quand la vie sous l’occupation russe est devenue trop difficile pour Volodymyr Zhdanov : des tirs de roquettes visant les forces ukrainiennes ont frappé près de son domicile dans la ville de Kherson, terrifiant l’un de ses deux enfants.

Sa fille de 8 ans « a couru en panique au sous-sol. Il était 2 heures du matin et (elle) avait vraiment peur », a déclaré Zhdanov, qui a ensuite fui la ville sur la mer Noire et vit à Kyiv, la capitale, depuis trois semaines.

Kherson, située au nord de la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014, a été la première ville à tomber après l’invasion russe le 24 février. Le port reste au cœur du conflit et des efforts de l’Ukraine pour préserver son accès vital à la mer. . Pour la Russie, Kherson est un point clé le long du corridor terrestre de sa frontière à la péninsule.

Zhdanov et d’autres qui ont fait le dangereux voyage pour s’échapper de la région décrivent des conditions de plus en plus sombres là-bas, dans le cadre d’un effort brutal de la Russie pour établir un contrôle permanent.

Les rues de la ville, qui comptait environ 300 000 habitants avant la guerre, sont pour la plupart désertes. Des rumeurs circulent sur des actes de résistance armée et la disparition soudaine de fonctionnaires qui refusent de coopérer avec les autorités russes.

Les forces d’occupation patrouillent sur les marchés pour avertir ceux qui essaient d’utiliser la monnaie ukrainienne, la hryvnia, dans leurs transactions. Des responsables pro-Moscou ont été installés dans les gouvernements locaux et régionaux, ainsi que dans les forces de police. Les travailleurs de divers services municipaux subissent des pressions pour coopérer avec les gestionnaires russes. La plupart des écoles ont fermé.

L’approvisionnement en biens essentiels est inégal, ce qui interrompt la plupart des activités commerciales. Il y a des pénuries de médicaments et des flambées des prix d’autres produits de base.

De nombreux habitants étaient déterminés à tenir le plus longtemps possible une contre-attaque ukrainienne promise qui ne s’est pas concrétisée.

“Il y avait un danger physique dans la ville, car il y avait beaucoup de soldats”, a déclaré Zhdanov.

Un référendum sur l’intégration de la région à la Russie a été annoncé par des responsables installés à Moscou, bien qu’aucune date n’ait été fixée. Pendant ce temps, les autorités font pression sur ceux qui restent pour qu’ils prennent la nationalité russe.

Les revenus de l’entreprise familiale de fleurs de Zhdanov se sont taris après le changement de devise, bien qu’il ait quand même continué à cultiver des plantes.

« C’est difficile de survivre sans argent et sans nourriture », dit-il. « Qui voudrait d’un gouvernement russe si votre vie, vos affaires et l’éducation de vos enfants vous sont enlevées ? Ils sont tous partis.

Lorsqu’il a quitté Kherson avec sa famille, Jdanov a risqué l’arrestation en cachant un drapeau ukrainien au fond de son sac. Il avait gardé le drapeau d’une protestation publique contre la présence des troupes russes.

La journaliste Yevhenia Virlych est également restée cinq mois et a continué à travailler, écrivant sur des fonctionnaires qui auraient coopéré avec les Russes. Mais elle travaillait dans la clandestinité et craignait pour sa sécurité, changeant fréquemment d’appartement et publiant des photos de la Pologne sur les réseaux sociaux pour donner l’impression qu’elle avait déjà fui.

“Ils ont noué un nœud autour de Kherson et ça se resserre”, a déclaré Virlych, ajoutant que les habitants subissent des pressions pour accepter les passeports russes. « La Russie, qui s’est placée sous la bannière de la libération, mais est venue nous torturer et nous faire prisonniers. Comment quelqu’un peut-il vivre ainsi ?

Le mois dernier, Virlych s’est finalement enfuie à Kyiv avec son mari.

Ceux qui veulent quitter Kherson doivent passer une série de points de contrôle militaires russes. Les soldats fouillent les effets personnels, les papiers d’identité et les téléphones portables, et toute personne soupçonnée de soutenir la résistance est interrogée dans les soi-disant camps de filtrage.

Alors que Kherson sombre dans la pauvreté, il devient de plus en plus difficile de partir. Un ticket de bus pour Zaporizhzhia, une ville située à 300 kilomètres (185 miles) au nord-est, coûte désormais l’équivalent de 160 dollars américains. Avant la guerre, c’était 10 $.

Virlych a déclaré qu’elle admirait la bravoure de ceux qui restent ainsi que de ceux qui ont risqué leur vie pour se joindre aux manifestations anti-russes au début de l’occupation.

Elle a rappelé une grande manifestation le 5 mars à laquelle ont participé plus de 7 000 personnes.

“De toute ma vie, je n’ai jamais vu des gens prendre de telles mesures”, a-t-elle déclaré.

En avril, les manifestations s’étaient arrêtées alors que les troupes d’occupation commençaient à leur répondre avec une force létale, a ajouté Virlych, en disant : “Les Russes ouvraient le feu (sur la foule) et des gens étaient blessés”.

Moscou veut maintenir son emprise sur Kherson, qui est stratégiquement située près du canal de Crimée du Nord qui alimente en eau la péninsule occupée par la Russie. L’Ukraine avait fermé le canal après l’annexion il y a huit ans, mais les Russes l’ont rouvert après avoir pris le contrôle de la région.

Comme Zhdanov, Virlych garde toujours l’espoir d’une contre-offensive ukrainienne pour arracher la région à la Russie.

“Je ne crois qu’en Dieu et aux forces armées ukrainiennes”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai plus confiance en rien d’autre.”