Guerre d’Ukraine : espoir et difficultés à l’intérieur de la maternité de Kherson nouvellement libérée | Nouvelles du monde

Le médecin-chef Irina Starodumova me guide à travers l’obscurité avec une torche à la main dans l’hôpital central de Kherson.

Alors que nous marchons, elle me dit qu’ils s’occupent des gens avec le bruit des bombardements en arrière-plan, un rappel constant que la guerre n’est jamais loin.

Tous les aspects de son travail et du travail de son équipe ont été touchés par la guerre et la libération de sa ville n’arrangera pas les choses du jour au lendemain.

“Nous devons malheureusement refuser de l’aide à certains patients. Nous avons les mêmes besoins qu’avant la guerre, mais nous ne pouvons pas obtenir de médicaments maintenant”, dit-elle.

Ils manquent de tout ici mais peut-être surtout de pouvoir.

Image:

Médecin de maternité, Oleksandr Lysenko



Il n’y a qu’un seul groupe électrogène pour tout l’hôpital et parfois ils n’ont pas assez de diesel pour le faire fonctionner.

Lorsqu’ils se sont retirés, les Russes ont détruit les infrastructures de la ville qui fournissaient les services de base et ce sont ceux qui en ont le plus besoin qui souffrent le plus.

Alors que nous sommes emmenés à la maternité, nous entendons des coups d’artillerie au-dessus de nos têtes – le personnel ne s’habitue jamais à ce traumatisme auquel il ne peut échapper.

A l’intérieur les difficultés sont aiguës.

Alyona vient d’accoucher et la garder au chaud est la priorité des médecins – ils ont installé un chauffe-bar électrique ; c’est improvisé mais ça marche.

Le médecin de la maternité, Oleksandr Lysenko, explique que fournir les choses de base est devenu presque impossible.

“Nous ne pouvons pas fournir de chauffage à tout le monde après l’accouchement. Nous pouvons le faire pendant la chirurgie et nous sommes en mesure de fournir du chauffage pendant certaines procédures. Mais nous ne pouvons pas réchauffer toutes les mamans et tous les nouveau-nés après la naissance.”

Dans la pièce d’à côté se trouve Yulia.

Image:

Yulia a donné naissance à son fils Constantin le jour de la libération



Son fils Constantin est venu au monde le jour de la libération de cette ville, l’infirmière les aide à se réchauffer à l’aide de bouteilles d’eau chaude en plastique.

“J’aurais aimé que mon enfant naisse en Ukraine. C’était difficile mais j’ai gardé le moral et je croyais que mon fils naîtrait dans un ukrainien Kherson », dit-elle en souriant tout en parlant.

Les bébés de l’unité ont tous été conçus juste avant le début de cette guerre et pour presque toutes leurs grossesses, les mères vivaient sous l’occupation russe.

Pour Marina, sa journée heureuse est teintée de tristesse.

Image:

C’est une bataille constante pour garder les lumières allumées



“Je pourrais dire qu’il est un enfant de la guerre du début à la fin, quand Kherson était occupé jusqu’à ce qu’il soit libéré. ​​Je ne sais même pas si son père sait qu’il a un fils.”

Cette guerre dure maintenant depuis neuf longs mois mais les mères ici espèrent que leurs enfants grandiront en ne connaissant que la liberté.