Guerre d’Ukraine : Enseignants, plombiers et maçons parmi les soldats volontaires se préparent au pire à la frontière biélorusse | Nouvelles du monde

Dans la forêt et les marécages enneigés de la frontière ukrainienne de 621 milles avec la Biélorussie se trouve une unité de défense territoriale qui se prépare au pire.

La 100e brigade est principalement composée de volontaires – des enseignants, des plombiers, des constructeurs – qui se sont enrôlés pour fortifier les bords de la région de Volynska et se préparer à une autre invasion russe par le nord.

La bande de terre de 124 milles protégée par la 100e brigade est maintenant jonchée de mines antichars et marquée par des postes de surveillance.

Le Kremlin attribue l’attaque qui a tué 89 soldats à l’utilisation du téléphone portable

“C’est le comble”, déclare le capitaine Vasyl Sydorchuk, commandant adjoint de l’unité, du haut de sa nouvelle forteresse couverte de neige.

“Tout est bien observé d’ici: le carrefour. Vous pouvez travailler avec des lance-grenades, des mitrailleuses – vous pouvez tout utiliser.”

Non loin de la colline du capitaine Sydorchuk se trouve un village où les Ukrainiens du Nord vivent depuis des générations.

Ils ont été secoués par des informations faisant état d’une invasion imminente depuis la frontière à cheval sur leurs maisons. Certains d’entre eux ont des membres de leur famille qui vivent à seulement 20 km de l’autre côté.

“Nous vivions tous ensemble. La moitié de nos habitants vivaient en Biélorussie. J’habitais et travaillais là-bas. J’ai des parents là-bas et nous leur rendions souvent visite”, explique Oksana Trufanova, une habitante.

“Certains d’entre eux nous croient, d’autres non.”

Juste en face d’Oksana vivent Nadia Andreveya et sa fille Svetlana. Nadia a 75 ans et a vécu toute sa vie dans le village frontalier.

“Je ne pars pas et je ne veux pas partir et fuir ma terre. Où aller ? J’ai 75 ans et ces bêtes veulent nous forcer à quitter notre terre”, dit-elle.

“Laissez-les mourir eux-mêmes ou laissez Dieu les détruire.”

Sa fille est profondément inquiète après avoir vu les atrocités commises dans d’autres parties de l’Ukraine.

“Après Bucha – après ce que ces monstres ont fait là-bas, j’ai pensé à plusieurs reprises qu’il valait mieux qu’un missile me frappe ici plutôt que de vivre ce qu’ils font au peuple ukrainien”, déclare Svetlana.

Image:

Nadia Andreveya, à droite, et sa fille Svetlana



Un peu plus bas sur la route qui traverse leur village se trouve un lac qui s’étend de l’autre côté de la frontière. D’un côté, le dernier avant-poste ukrainien. De l’autre, une tour de guet verte biélorusse.

Le mois dernier, Le président russe Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko a organisé une opération d’entraînement combiné de masse après avoir annoncé une unité militaire régionale conjointe en octobre.

La Russie a envahi l’Ukraine depuis la frontière biélorusse en février et les hauts responsables ukrainiens de la défense ont tiré la sonnette d’alarme sur une autre incursion depuis le nord.

Cette fois, les Ukrainiens insistent sur le fait qu’ils sont bien préparés.

Des explosions peuvent être entendues depuis la forteresse de la colline du capitaine Sydorchuk.

“Ne vous inquiétez pas,” dit-il. “Cela vient de nos gars.”

Les explosions proviennent d’un endroit à quelques kilomètres sur la route. Ils font partie d’un exercice de simulation que la 100e brigade mène quotidiennement en préparation d’un nouveau front potentiel à leur porte.

Un réservoir est garé dans une vallée face au bas d’une colline. Derrière lui, façonné à la manière d’un pick-up blanc, se trouve un canon anti-aérien de calibre 50 piloté par deux soldats en tenue de camouflage hivernale. Devant le char, des soldats portant des kalachnikovs se faufilent dans la pyrotechnie.

« Nous sommes ici avec suffisamment de personnel et de munitions », déclare le capitaine Sydorchuk.

“Nous sommes prêts à les rencontrer.”