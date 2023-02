Guerre d’Ukraine : En disant qu’ils ont « les moyens de réagir », Poutine a clairement menacé d’étendre la guerre à l’Ukraine | Nouvelles du monde

À quel point devrions-nous nous inquiéter de la dernière menace effrayante de Vladimir Poutine d’un autre type de guerre, prononcée lors d’un anniversaire clé pour les Russes – le 80e anniversaire de leur victoire à Stalingrad sur l’Allemagne ?

“Ceux qui espèrent vaincre Russie sur le champ de bataille ne comprennent pas, semble-t-il, qu’une guerre moderne avec la Russie sera très différente pour eux”, Président Poutine dit dans la ville, maintenant appelée Volgograd.

“Nous n’envoyons pas nos chars à leurs frontières, mais nous avons les moyens de réagir. Cela ne se limitera pas à l’utilisation de matériel blindé. Tout le monde doit comprendre cela.”

Les commentaires sont clairement une menace d’élargir la guerre et sont considérés par certains comme une autre menace à peine voilée d’utiliser des armes nucléaires tactiques.

Le dirigeant russe a secoué son sabre nucléaire à plusieurs reprises ces derniers mois, bien que les responsables occidentaux estiment, pour l’instant, que les menaces sonnent creux.

l’ambassadeur américain à OTANJulianne Smith, a répété ce scepticisme dans une interview avec Sky News cette semaine, bien qu’elle ait déclaré que les menaces de Poutine causaient une “grande inquiétude”.

“Nous avons envoyé un message à Moscou à ce sujet. Mais je pense que ce que nous n’avons pas vu est vraiment une indication ces derniers mois qu’ils se préparent à utiliser des armes nucléaires.

“Nous prenons cela au sérieux, mais je pense qu’en ce moment, nous ne voyons aucune indication qu’ils vont faire un geste à cet égard.”

Mais pressé par les paroles de Poutine à Volgograd, son porte-parole, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes : “Alors que de nouvelles armes seront livrées par l’Occident collectif, la Russie utilisera davantage son potentiel de réponse.”

Il faisait allusion au chars de combat modernes étant envoyé à Ukraine par l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les propagandistes de la télévision d’État russe ont passé la semaine à comparer furieusement les dirigeants allemands d’aujourd’hui aux nazis dans une hyperbole absurde.

A Volgograd, le président Poutine a repris le flambeau : « C’est incroyable mais vrai. Nous sommes à nouveau menacés par les chars allemands Leopard. Encore et encore, nous sommes obligés de repousser l’agression de l’Occident collectif.

Et c’est un thème récurrent parmi les propagandistes russes, qui prétendent que de Napoléon Bonaparte à Hitler en passant par l’OTAN aujourd’hui, l’Occident a mené une campagne de plusieurs siècles pour détruire la Russie.

Un porte-parole du Kremlin a même accusé les Alliés de collusion avec l’Allemagne nazie pour attaquer la Russie, dans une perversion grotesque de l’histoire.

Mais les commentaires résonnent chez les Russes ordinaires. La Russie est un vaste pays diversifié. Ses habitants ont peu en commun. Ils n’ont aucune croyance commune dans un système de gouvernement, une idéologie ou un État de droit pour les unir. Mais comme les commentateurs l’ont observé, ils partagent tous une fierté dans leur défaite de l’Allemagne nazie en temps de guerre.

Poutine et ses propagandistes peuvent sembler absurdes aux oreilles occidentales, mais en Russie, la référence constante aux victoires sur les nazis a du poids et il espère qu’elle aidera à rallier le soutien à sa guerre ratée.

Dans la ville où les Russes ont remporté l’une des victoires les plus importantes et les plus coûteuses en temps de guerre, leur chef semblait les préparer à des sacrifices bien plus importants dans une guerre sans fin en vue.

Les responsables occidentaux avaient espéré que leurs sanctions, les succès de l’Ukraine sur le champ de bataille et les pertes russes maintenant bien supérieures à 100 000 auraient encouragé Vladimir Poutine à changer d’avis à l’approche de l’anniversaire de son invasion calamiteuse.

Loin de là. Il semble doubler.