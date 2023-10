Guerre d’Ukraine EN DIRECT : Poutine sans vergogne va inclure l’Ukraine occupée dans une nouvelle série de conscription | Monde | Nouvelles

La conscription d’automne débutera aujourd’hui (1er octobre) dans la plupart des régions de Russie, y compris dans les quatre régions ukrainiennes que Moscou a illégalement annexées il y a un an.

Le Kremlin considère les régions de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – qui sont occupées par les troupes russes et contrôlées par des gouverneurs installés par la Russie – comme faisant partie du territoire de la Fédération de Russie à la suite des simulacres de référendums de l’année dernière, reconnus par aucun autre pays que la Syrie et Corée du Nord.

Vladimir Poutine, dont la nation continue de subir des pertes sur le champ de bataille en Ukraine, n’envisage pas d’envoyer du personnel enrôlé dans ce que le Kremlin appelle ses « nouvelles régions » pour combattre dans la guerre du Kremlin contre l’Ukraine, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Le contre-amiral Vladimir Tsimliansky, chef adjoint de la Direction générale de l’organisation et de la mobilisation de la Russie, a déclaré la semaine dernière en parlant de cette nouvelle décision : « Les militaires effectuant leur service militaire après conscription ne seront pas envoyés vers les points de déploiement des unités des Forces armées de la Russie. Fédération de Russie dans les nouvelles régions de la Fédération de Russie : les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, les régions de Kherson et de Zaporizhzhia ou pour y participer à l’exécution des tâches d’une opération militaire spéciale.

Le responsable a également ajouté que la Russie ne prévoyait pas de « nouvelle mobilisation », malgré l’ordre donné par Poutine l’année dernière d’augmenter de plus de 30 % son personnel de combat professionnel et enrôlé.

