Les autorités russes ont signalé de multiples tentatives visant à saboter le vote lors des élections locales organisées dans les régions occupées de l’Ukraine.

Des votes ont lieu ce week-end dans 79 régions de Russie, avec des scrutins pour les gouverneurs, les législatures régionales, les conseils municipaux et municipaux, ainsi que dans les quatre régions ukrainiennes annexées illégalement par Moscou l’année dernière – les provinces de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporizhzhia – et sur la péninsule de Crimée, annexée par le Kremlin en 2014.

Le scrutin dans les zones occupées d’Ukraine a été dénoncé par Kiev et l’Occident comme une imposture et une violation du droit international.

Une frappe de drone survenue dimanche aux premières heures a détruit un bureau de vote dans la province de Zaporizhzhia, a déclaré aux journalistes le vice-président de la Commission électorale centrale russe Nikolai Boulaev. Il a déclaré qu’aucun membre du personnel n’était présent au poste au moment de l’attaque.

Un responsable nommé par la Russie dans la région voisine de Kherson a déclaré qu’une grenade réelle avait été découverte samedi près d’un bureau de vote.

Marina Zakharova a déclaré que la grenade était cachée dans des buissons à l’extérieur du commissariat et que le vote avait dû être interrompu le temps que les services d’urgence s’en débarrassent.

Des résidents locaux et des militants ukrainiens ont affirmé que des responsables électoraux russes effectuaient des visites à domicile accompagnés de soldats armés à Kherson et à Zaporizhzhia, partiellement occupés, arrêtant ceux qui refusaient de voter et les obligeant à rédiger des « déclarations explicatives » qui pourraient servir de base à une affaire pénale. .