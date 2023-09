Guerre d’Ukraine EN DIRECT : Poutine humilié alors que les troupes de Zelensky saluent leur deuxième victoire en 3 jours | Monde | Nouvelles

Une frappe de drone non confirmée aurait visé un dépôt pétrolier russe dans la région d’Orel, près de la frontière entre les deux pays. L’attaque, qui aurait été orchestrée par les forces ukrainiennes, visait à perturber l’accès de la Russie à des ressources critiques, ce qui pourrait avoir un impact sur ses capacités militaires.

L’incident a été rapporté via la chaîne Rybar Telegram, qui affirmait qu’un drone avait heurté un réservoir de carburant au dépôt.

Dans le même temps, la Russie a annoncé sa propre série de contre-mesures. Les autorités russes ont déclaré avoir réussi à intercepter et détruire dimanche neuf drones ukrainiens en Crimée.

Ces actions sont considérées comme faisant partie des efforts continus de l’Ukraine pour contester le contrôle de la Russie sur la péninsule annexée.

D’autres interceptions de drones ont été signalées dans diverses régions russes, même si l’ampleur des victimes ou des dégâts reste incertaine pour le moment. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué confirmant les emplacements de ces interceptions, qui comprenaient des zones situées à l’ouest, au sud-ouest, au nord-ouest et à l’est de la péninsule de Crimée. En outre, des drones auraient été interceptés dans les districts d’Istra et de Domodedovo, dans la région de Moscou, ainsi que dans les régions de Belgorod et de Voronej.

Dimanche, le président Zelensky a déclaré que ses forces avaient repris un village sur le flanc sud de Bakhmut.

Il a déclaré dans une vidéo : « Aujourd’hui, je voudrais particulièrement féliciter les soldats qui, étape par étape, restituent à l’Ukraine ce qui lui appartient, à savoir la région de Bakhmut ».

