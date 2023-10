Guerre d’Ukraine EN DIRECT : Poutine en difficulté face aux menaces dans le sud alors que le fils de Prigojine prend des mesures | Monde | Nouvelles

Aujourd’hui, les forces armées ukrainiennes ont annoncé que des opérations de défense étaient en cours dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Entre-temps, selon le ministère ukrainien de la Défense, des opérations offensives sont menées vers la ville russe de Melitopol, tandis que d’autres actions offensives ont lieu dans et autour de Bakhmut. Les forces armées ukrainiennes ont rapporté : « Il y a eu 38 affrontements. Au cours de la dernière journée, l’ennemi a lancé 10 missiles et 89 frappes aériennes, effectuant 39 tirs avec des systèmes de tir réactif, tant sur les positions de nos troupes que sur les biens civils de notre pays. Dans la nuit du 1er octobre, une autre frappe a été lancée sur l’Ukraine, appliquant une trentaine de frappes BPLA de type « Shahed-136/131 » venant des directions sud, sud-est et nord. Grâce aux forces et aux moyens de défense anti-aérienne, 16 « Shahed » ennemis ont été détruits.

« Les attaques terroristes russes ont malheureusement fait des morts et des blessés parmi la population civile. Des bâtiments résidentiels privés et d’autres infrastructures civiles ont été détruits et endommagés. » Ces affirmations et ces chiffres sur le champ de bataille n’ont pas été vérifiés de manière indépendante.