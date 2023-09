Guerre d’Ukraine EN DIRECT : Poutine en difficulté alors que le siège de son parti en Ukraine occupée est « détruit » | Monde | Nouvelles

Le président ukrainien a affirmé que son homologue russe avait tué le chef de guerre Eugène Prigojine – une décision qui, selon lui, signalerait la « faiblesse » de Vladimir Poutine.

Répondant à une question sur le dirigeant russe, qui a ordonné l’invasion de l’Ukraine en février de l’année dernière, Volodymyr Zelensky a déclaré : « Le fait qu’il ait tué Prigojine – du moins c’est l’information que nous avons tous, et non aucune autre – cela témoigne également de sa rationalité et sur le fait qu’il est faible.

Le président ukrainien n’a fourni aucune preuve pour étayer cette affirmation.

M. Prigozhin, le chef du groupe mercenaire Wagner qui a organisé une mutinerie contre la direction de la défense du Kremlin en juin, est décédé dans un accident d’avion encore inexpliqué le 23 août.

À bord de son jet privé se trouvaient également Dmitri Outkine et Valery Chekalov, deux autres membres clés de Wagner – une organisation que la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a récemment déclaré être interdite en tant que groupe terroriste en Grande-Bretagne.

À la suite de l’accident d’avion, de nombreux partisans de Wagner ainsi que des Occidentaux – y compris le président américain Joe Biden – ont suggéré que peu de choses se passaient en Russie sans que Poutine le sache.

Le Kremlin a depuis qualifié de « mensonge total » l’allégation selon laquelle le Kremlin était impliqué dans l’accident.

Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré deux jours après l’incident : « En Occident, bien sûr, ces spéculations proviennent d’un certain angle. Tout cela est un mensonge complet. Bien sûr, lorsque nous parlons de cette question, nous devons nous laisser guider uniquement par les faits. »