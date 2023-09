Guerre d’Ukraine EN DIRECT : le Royaume-Uni tient des « pourparlers secrets » avec la Russie après que Poutine ait suscité des craintes nucléaires | Monde | Nouvelles

Le conseiller du ministre de l’Intérieur de l’Ukraine, Anton Gerashchenko, a affirmé que Vladimir Poutine n’était peut-être pas encore conscient de l’ampleur de l’attaque des forces ukrainiennes contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol.

Il a écrit : « Poutine n’a toujours pas commenté l’attaque contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol.

« En fait, il lui a fallu beaucoup de temps pour commenter également la marche de Prigojine. Je pense que vous savez tous qu’il n’utilise pas d’ordinateur. Par conséquent, il n’utilise probablement pas non plus Internet, et il a même dit un jour que celui-ci était plein. de désinformation.

« Il obtient des informations dans des dossiers posés sur son bureau.

« S’il n’a pas entendu parler, par exemple, de l’attaque contre le quartier général, alors cette attaque n’a peut-être pas encore eu lieu pour lui.

« Je suis sûr que les informations parviennent à Poutine avec un retard considérable et sous une forme extrêmement déformée.

« Peut-être que le soi-disant ‘SMO’ lui-même a également été planifié et autorisé de cette manière. »