Dans un récent discours à sa nation, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l’Ukraine avait obtenu des renseignements cruciaux identifiant les vulnérabilités des opérations militaires de Vladimir Poutine. Zelensky s’est engagé à intensifier les attaques contre la Russie tout en ciblant ces faiblesses identifiées.

Elle fait suite à une série d’événements dévastateurs dans la région. Des barrages de drones russes ont pilonné la ville d’Odessa, sur la mer Noire, provoquant d’importants dégâts et la suspension des services de ferry entre la Roumanie et l’Ukraine. Une attaque de missiles et de drones contre un entrepôt de céréales à Odessa a fait deux morts et gravement endommagé un hôtel de grande hauteur abandonné.

Au cours des dernières 24 heures, l’Ukraine a signalé la perte d’au moins neuf civils et 15 blessés, quelques victimes ayant été signalées plus tôt. L’artillerie russe a infligé des dégâts à des maisons, une école, un marché et une usine de transformation alimentaire dans la ville méridionale de Kherson, située près de la ligne de front du conflit.

Le discours du président Zelensky a souligné la détermination de l’Ukraine à intensifier ses efforts contre les forces de Poutine. Il a fait allusion à de nouveaux renseignements concernant le complexe militaro-industriel russe et a souligné l’importance de cibler les zones qui pourraient avoir un impact significatif sur la machine de guerre de Poutine.

Zelensky a déclaré : « Les sanctions ne suffisent pas. Il y en aura davantage. Il y aura davantage d’actions de notre part, celles de l’Ukraine contre l’État terroriste. Tant que l’agression de la Russie se poursuivra, les pertes de la Russie seront tangibles. »

En outre, Zelensky s’est engagé à obtenir les munitions nécessaires pour pousser la Russie à battre en retraite, déclarant : « La deuxième question est celle de l’approvisionnement en obus. C’est un sujet que nous traitons quotidiennement. monde – nous savons exactement comment garantir nos approvisionnements. Et nous augmentons progressivement le volume de la production ukrainienne. C’est l’une de nos principales priorités.