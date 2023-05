Guerre d’Ukraine : deux morts dans une « frappe aérienne russe » contre un dispensaire et des vétérinaires à Dnipro | Nouvelles du monde

Au moins deux personnes ont été tuées après qu’une frappe de missile russe a touché une clinique de santé et un bâtiment vétérinaire dans l’est de l’Ukraine, ont indiqué des responsables.

Des séquences vidéo ont montré un site gravement endommagé avec de la fumée qui en sortait, à la suite de l’attaque de la ville de Dnipro vendredi.

La majeure partie de l’étage supérieur de ce qui semblait être un immeuble de trois étages avait été détruite, ainsi que des voitures garées à proximité.

Plus de 20 personnes auraient également été blessées, dont trois enfants.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la frappe présumée de missile de « crime contre l’humanité ».

Il a ajouté : « Les bâtiments d’une clinique psychologique et d’une clinique vétérinaire dans la ville de Dnipro ont été détruits…

« Seul un État pervers peut lutter contre les cliniques. Il ne peut y avoir de but militaire là-dedans. C’est pur [Russian] la terreur. »

Le gouverneur régional Serhiy Lysak a déclaré qu’un corps avait été retrouvé dans les ruines du bâtiment vétérinaire, tandis qu’un homme de 69 ans avait également été tué.

Image:

Des équipes de secours sur place



Il a dit que la victime « passait juste devant » le complexe au moment de la frappe.

M. Lysak a déclaré que 21 personnes étaient hospitalisées et que trois d’entre elles étaient dans un état critique.

Ukraine a abattu 10 missiles et plus de 20 drones lancés par la Russie lors d’attaques nocturnes contre la capitale Kiev, la ville de Dnipro et les régions orientales, ont annoncé vendredi des responsables ukrainiens.

Un incendie s’est déclaré à la périphérie de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, après qu’un dépôt pétrolier a été touché à deux reprises, et des équipements de pompage de produits pétroliers ont également été endommagés, a indiqué le gouvernement.

La Russie n’a pas encore commenté l’attaque mais a précédemment nié les accusations de crimes de guerre. Il a affirmé que l’Ukraine avait frappé deux régions du sud de la Russie avec une roquette et un drone.