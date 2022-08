Guerre d’Ukraine : des obus frappent une ligne à haute tension dans une centrale nucléaire – Kyiv et Moscou se reprochent l’attaque | Nouvelles du monde

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Des obus ont touché une ligne électrique à haute tension à l’usine de Zaporizhzhia, incitant les opérateurs à déconnecter un réacteur alors qu’aucune fuite radioactive n’a été détectée.

La plante a été capturée par russe forces de retour en mars, mais est toujours dirigé par ukrainien techniciens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé Moscou d’avoir commis “un crime ouvert et effronté” et “un acte de terreur” – et appelle à de nouvelles sanctions contre l’ensemble de l’industrie nucléaire russe.

Dans une allocution de fin de soirée, il a déclaré : « C’est purement une question de sécurité. Ceux qui créent des menaces nucléaires pour d’autres nations ne sont certainement pas capables d’utiliser les technologies nucléaires en toute sécurité.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a averti : “Les conséquences possibles d’un impact sur un réacteur en fonctionnement sont équivalentes à l’utilisation d’une bombe atomique”.

Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces armées ukrainiennes étaient à blâmer et a déclaré que c’était une question de chance qu’une fuite de rayonnement ait été évitée.

Il a déclaré dans un communiqué: “Heureusement, les obus ukrainiens n’ont pas touché l’installation de pétrole et de carburant et l’usine d’oxygène à proximité, évitant ainsi un incendie plus important et un éventuel accident radiologique.”

Energoatom – la compagnie nationale ukrainienne d’énergie nucléaire – affirme que la centrale de Zaporizhzhia reste opérationnelle et qu’aucune décharge radioactive n’a été détectée.

Plus tôt cette semaine, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a demandé l’accès à la centrale, Washington affirmant que la Russie utilise le site comme bouclier sur le champ de bataille.

0:58

L’Ukraine renforce son “armée de drones”



Davantage de cargaisons de céréales quittent l’Ukraine

Dans d’autres développements, trois autres navires transportant des milliers de tonnes de maïs quitté les ports ukrainiens le vendredi.

C’est un autre signe qu’un accord d’exportation de céréales pris au piège depuis que la Russie a envahi le pays il y a près de six mois progresse lentement.

Mais des obstacles restent à surmonter pour acheminer la nourriture vers les pays qui en ont le plus besoin, et les experts affirment que la plupart des fournitures que l’Ukraine tente d’exporter seront utilisées pour l’alimentation animale.

Les expéditions ne devraient pas avoir d’impact significatif sur le prix mondial du maïs, du blé et du soja.