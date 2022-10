Guerre d’Ukraine : Des milliers de soldats russes nouvellement mobilisés armés d’« armes à peine utilisables » | Nouvelles du monde

Selon des analystes britanniques de la défense, bon nombre des soldats nouvellement mobilisés que Moscou a envoyés sur la ligne de front ukrainienne ces dernières semaines sont armés d’armes “à peine utilisables”.

Le Kremlin a déclaré une mobilisation partielle de 300 000 réservistes en septembre, mais le ministère de la Défense pense qu’ils pourraient utiliser des armes datant des années 1950.

On pense que les réservistes russes nouvellement déployés sont “dans de nombreux cas” “mal équipés” alors que Moscou se débat avec des “systèmes logistiques tendus”.

Des images open source suggèrent que les troupes ont reçu des fusils d’un type qui pourrait avoir plus de 60 ans.

La mise à jour des renseignements, publiée par le MoD sur Twitter, a déclaré: “En septembre, russe craignaient que certains réservistes récemment mobilisés n’arrivent Ukraine sans armes.

“Les images open source suggèrent que les fusils qui ont été délivrés aux réservistes mobilisés sont généralement des AKM, une arme introduite pour la première fois en 1959. Beaucoup sont probablement dans un état à peine utilisable suite à un mauvais stockage.

Une photo d’archive d’un fusil AKM de 1971. Photo : Wikicommons/Musée de l’armée suédoise



« L’AKM tire des munitions de 7,62 mm tandis que les unités de combat régulières russes sont principalement armées de fusils AK-74M ou AK-12 de 5,45 mm.

“L’intégration des réservistes avec des soldats sous contrat et des anciens combattants en Ukraine signifiera que les logisticiens russes devront pousser deux types de munitions d’armes légères vers des positions de première ligne, plutôt qu’un seul.

“Cela compliquera probablement davantage les systèmes logistiques déjà tendus de la Russie.”

L’AKM est un fusil d’assaut conçu par le concepteur d’armes à feu soviétique Mikhail Kalachnikov en remplacement du plus célèbre AK-47. Les experts disent que c’est le plus utilisé des fusils Kalachnikov.

Il reste utilisé dans le monde entier mais a été officiellement remplacé dans le service de première ligne soviétique par l’AK-74 à la fin des années 1970.

Cela survient au milieu de nouvelles attaques aériennes russes contre les infrastructures ukrainiennes.

Guerre d'Ukraine en direct : 80 % de Kyiv sans eau alors que la Russie frappe des infrastructures clés – et les pannes d'électricité d'urgence commencent

0:16

De la fumée a été vue s’élevant de la centrale hydroélectrique de Dnipro après que la Russie a frappé une infrastructure critique



Plus de 50 missiles ont frappé l’Ukraine du jour au lendemain, ce qui représente une nette augmentation par rapport aux attaques des huit derniers mois.

Sean Bell, vice-maréchal de l’air à la retraite, a déclaré à Sky News que Vladimir Poutine frappait des cibles non militaires dans le but de démoraliser et de terroriser la population ukrainienne.

“L’ironie est que, pour la plupart des Ukrainiens, cela aura l’effet inverse, cela galvanisera leur soutien et renforcera leur détermination”, a-t-il déclaré.