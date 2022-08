Guerre d’Ukraine : Des images satellites montrent des avions de combat russes détruits lors de l’attaque d’une base aérienne en Crimée | Nouvelles du monde

Des images satellites semblent montrer que plusieurs avions de combat russes sur une base aérienne en Crimée ont été endommagés ou détruits.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré mercredi que neuf avions avaient été démolis dans des explosions la veille – une affirmation démentie par la Russie.

Les images, du Planet Labs basé aux États-Unis, montrent plusieurs avions de combat en morceaux et en bandes de terre brûlée.

Image:

La base aérienne avant l’attaque



Une personne était aurait été tué et plus d’une douzaine d’autres blessés dans la série d’explosions sur la base aérienne militaire russe de Saky, à proximité des stations balnéaires de la péninsule de Crimée annexée.

Kyiv n’a pas revendiqué publiquement la responsabilité de l’attaque, mais un haut responsable ukrainien a déclaré à Sky News que les forces spéciales ukrainiennes avaient mené l’opération.

Il s’agirait de la première attaque majeure connue contre un site militaire russe dans la péninsule de Crimée, qui a été saisi à l’Ukraine par le Kremlin en 2014 et utilisé comme rampe de lancement pour l’invasion de son voisin en février.

Des avions de combat russes ont utilisé la base pour frapper des zones du sud de l’Ukraine.

La Crimée revêt une importance stratégique et symbolique énorme pour les deux parties.

La demande du Kremlin que l’Ukraine reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie a été l’une de ses principales conditions pour mettre fin aux combats, tandis que l’Ukraine s’est engagée à chasser les Russes de la péninsule et de tous les autres territoires occupés.

Les autorités russes ont cherché à minimiser les explosions, affirmant mercredi que tous les hôtels et plages n’étaient pas touchés sur la péninsule, qui est une destination touristique populaire pour de nombreux Russes.

Moscou a déclaré que les explosions étaient des détonations de munitions stockées et n’avaient pas été causées par une attaque.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:31

Explosions près d’une plage en Crimée occupée par la Russie



Les principales agences de presse russes ont cité une source anonyme du ministère disant que “seule une violation des exigences de sécurité incendie est considérée comme la principale raison de l’explosion de plusieurs magasins de munitions sur l’aérodrome de Saky”.

Les responsables ukrainiens ont semblé se moquer de l’explication de la Russie selon laquelle un fumeur négligent aurait pu provoquer l’incendie et l’explosion de munitions de la base aérienne de Saky.

Dans un message apparemment sarcastique sur Facebook, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré : “Le ministère ukrainien de la Défense ne peut pas établir la cause de l’incendie, mais rappelle une fois de plus les règles de sécurité incendie et l’interdiction de fumer dans des endroits non spécifiés”.

Il a ajouté: “Nous ne pouvons pas exclure que les occupants trouvent” accidentellement “un” insigne “, une ” carte de visite “ou même un” ADN “.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:38

“Nous n’abandonnerons jamais la Crimée”



Une touriste, Natalia Lipovaya, a déclaré que “la terre avait disparu sous mes pieds” après les puissantes explosions.

Sergey Milochinsky, un résident local, s’est rappelé avoir entendu un rugissement et avoir vu un champignon atomique depuis sa fenêtre. “Tout a commencé à s’effondrer, à s’effondrer”, a-t-il déclaré.

Un membre du parlement ukrainien, Oleksandr Zavitnevich, a déclaré sur Facebook que l’aérodrome – qui abrite des avions de chasse, des avions de reconnaissance tactique et des avions de transport militaire – n’était plus utilisable.

La capacité industrielle militaire de la Russie serait “sous pression importante” et la crédibilité de nombre de ses systèmes d’armes minée par leur association avec les “mauvaises performances de ses forces dans la guerre en Ukraine”, selon les services de renseignement britanniques.

La Russie a longtemps considéré l’industrie de la défense comme l’un de ses plus importants succès à l’exportation, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Mais dans son briefing quotidien de jeudi, le ministère de la Défense a déclaré que la Russie était très peu susceptible d’être en mesure de répondre à certaines commandes d’exportation de véhicules blindés de combat en raison de la demande exceptionnelle de véhicules pour les propres forces russes en Ukraine et de l’effet croissant des sanctions occidentales.