Guerre d’Ukraine : Des documents russes capturés révèlent le plan de 10 jours de Moscou pour prendre le contrôle du pays et tuer ses dirigeants | Nouvelles du monde

Un groupe de réflexion britannique sur la défense et la sécurité a révélé les détails du plan de pré-invasion de Moscou pour l’Ukraine, sur la base de documents russes capturés apparemment signés par Vladimir Poutine.

La Russie avait prévu de prendre le relais Ukraine sur 10 jours et l’annexer d’ici août de cette année, a déclaré le Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

Selon le groupe de réflexion lié à l’armée britannique, seul un petit groupe de responsables russes était au courant de l’ampleur des plans.

Il a déclaré que même les chefs adjoints des branches de l’armée russe n’étaient au courant du plan d’invasion et d’occupation de l’Ukraine que quelques jours avant le début de l’invasion, et que les unités militaires tactiques n’avaient reçu d’ordres que quelques heures auparavant.

Les documents ont également révélé que la Russie prévoyait de s’emparer des centrales électriques, des aérodromes, de l’approvisionnement en eau, de la banque centrale et du parlement ukrainiens – et que les services spéciaux russes étaient chargés de tuer les dirigeants ukrainiens.

Ils semblaient supposer que les responsables du gouvernement ukrainien “fuiraient ou seraient capturés en raison de la rapidité de l’invasion”, a déclaré RUSI.

La communauté ukrainienne du renseignement pense également que la Russie prévoyait d’utiliser des unités aéroportées biélorusses pour capturer les centrales nucléaires de Rivne et Khmelnytsky.

Le plan d’invasion aurait détaillé des complots pour capturer les centrales nucléaires ukrainiennes afin d’abriter les troupes russes, de prendre le contrôle du système énergétique du pays et de faire chanter potentiellement les pays européens avec le risque de pollution radioactive.

Image:

Les forces spéciales russes ont été chargées de tuer les dirigeants ukrainiens



La Russie prévoyait de commencer l’invasion par une “campagne massive de missiles et de frappes aériennes” contre des cibles militaires ukrainiennes, a déclaré RUSI.

Il a ajouté que Moscou ne ciblerait pas les infrastructures critiques telles que les centrales électriques et les chemins de fer, car elles étaient essentielles à ses plans d’occupation du pays.

La “liste des morts” de la Russie

Le régime de contre-espionnage russe avait compilé des listes de certains Ukrainiens, a déclaré RUSI.

Ils ont été répartis en quatre catégories :

Ceux qui devraient être tués

Ceux qui ont besoin de répression et d’intimidation

Les personnes considérées comme neutres qui devraient être encouragées à collaborer

Ceux qui sont prêts à collaborer.

Les responsables prévoyaient d’enregistrer la population par le biais de balayages porte-à-porte et de camps de filtration, a déclaré le groupe de réflexion.

La Russie aurait également planifié la coopération forcée des gouverneurs régionaux et des autorités locales, et le FSB avait été chargé de capturer des responsables locaux.

Au fil du temps, il prévoyait de faire venir des enseignants et d’autres fonctionnaires de Russie pour commencer la “rééducation des Ukrainiens”.