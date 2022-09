Les troupes russes ont soudainement commencé à crier sauvagement et à courir partout, avant de se précipiter dans leurs chars et de fuir le petit village de l’est de l’Ukraine, a déclaré un habitant.

Les scènes chaotiques de Zaliznychne se sont déroulées la veille de l’apparition d’un petit groupe de soldats ukrainiens.

“Ils m’ont demandé où les Russes avaient vécu et où ils cachaient leurs véhicules blindés”, raconte Dmytro Hrushchenko, 43 ans, debout dans une rue poussiéreuse avec un voisin, l’air fatigué.

“Je suis sorti et je leur ai montré: là, là et dans la rue là-bas”, a-t-il déclaré en désignant la droite, la gauche et devant lui.

Le témoignage a offert un aperçu rare de ce qui s’est déroulé, en grande partie à l’abri des regards, dans des dizaines de villes, de villages et même de villes de la région de Kharkiv, en tant que l’audacieuse offensive militaire ukrainienne reprend des pans de territoire du contrôle russe dans une avance fulgurante.

À Zaliznychne, un village rural pauvre, entouré de champs et d’une voie ferrée, les habitants semblaient abasourdis.

L’importance de ce qui venait de se passer à peine trois jours plus tôt était encore en train de pénétrer.

Six mois d’enfer

S’exprimant dimanche, Vasyl, 83 ans, a déclaré avoir vécu la Seconde Guerre mondiale, puis plus de six mois d’enfer sous les Russes.

“C’était comme un dur labeur”, a-t-il déclaré, s’appuyant sur un vélo rouillé, qui vibrait lorsqu’il bougeait à cause d’un ensemble de perles colorées dans les rayons.

Image:

Vasyl a dit qu’il avait vécu six mois d’enfer



“Avant, j’étais en bonne santé mais maintenant j’ai des problèmes cardiaques. Ma femme est handicapée, elle souffre de diabète. Nous n’avions pas de médicaments… Je n’arrive toujours pas à croire qu’ils sont partis et nous sommes sortis de cette période de mort. “

La retraite russe a permis aux équipes de police ukrainiennes de se rendre dans les zones nouvellement libérées pour enquêter sur un grand nombre de crimes de guerre présumés commis par les troupes russes.

Des officiers ont rappelé les scènes de meurtre, de torture et de viol découvertes après que les forces russes ont été repoussées de la ville de Bucha, à l’extérieur de Kyiv, en mars. C’était après seulement un mois d’occupation. De grandes parties de la région de Kharkiv étaient sous contrôle russe pendant six fois plus longtemps.

“Selon nos informations, dans presque tous les villages, nous avons des crimes de guerre”, a déclaré à Sky News Serhii Bolvinov, le chef de la police régionale de Kharkiv, devant une maison à Zaliznychne qui est devenue une scène de crime.

“Nous vérifions les endroits où ils ont été signalés et enquêterons sur chacun d’eux.”

Une femme forcée d’enterrer ses voisins

Son équipe a tracé un chemin sûr à travers une parcelle d’herbe envahie par la végétation jusqu’à la porte d’entrée de la propriété en ruine, se méfiant de la possibilité de mines ou de pièges russes.

Image:

Maria a retrouvé ses deux voisins, abattus



Marchant prudemment, les enquêteurs et deux fossoyeurs ont pénétré dans un jardin clos autour de la maison jumelée.

Une femme qui y vit toujours a fait un geste vers une parcelle de terre perturbée où sont enterrés les corps de deux hommes, dont l’un est son voisin d’à côté.

Maria Hryhohora, 63 ans, les avait trouvés abattus dans la maison dans les premiers jours de l’invasion russe, mais la police n’avait pas pu la joindre à ce moment-là car les troupes russes avaient déjà bouclé le village.

Les officiers lui ont plutôt conseillé d’enterrer les corps, mais ils ont conservé un registre du crime de guerre présumé pour enquêter dès que cela devenait possible.

Ce jour est enfin arrivé.

Analyse : Comment l’Ukraine a fait un trou dévastateur dans les défenses russes – avec un minimum de fanfare

Image:

L’équipe de police commence à déterrer les corps



Alors que l’équipe de police commençait à déterrer les corps, Maria a raconté comment elle avait trouvé les deux hommes, son voisin, Ilham Mehteev, et un de ses amis appelé Konstiantyn Pohorelov qui était venu.

Ils avaient été abattus et gisaient dans la maison dans une grande mare de sang.

“C’était effrayant, très, très effrayant”, a-t-elle dit, ses cheveux recouverts d’un foulard rouge vif. Elle ne savait pas pourquoi les hommes avaient été ciblés.

Vivre dans l’obscurité

Maria a décrit comment la vie pendant l’occupation a rendu encore plus difficile une existence déjà difficile.

Elle a montré à Sky News sa moitié de la propriété partagée, une petite maison de plain-pied, ses fenêtres fermées pour protéger le verre qui a déjà été brisé.

Des éclats d’obus provenant d’une explosion ont percé la porte d’entrée. Il y avait aussi des dégâts de souffle à l’intérieur, avec un morceau arraché de la couverture en bois pour un miroir dans le couloir exigu.

Maria vit dans l’obscurité car il n’y a plus d’électricité dans le village depuis avril. Elle a dit qu’elle s’inquiétait de l’hiver à venir et de la possibilité que les Russes reviennent.

Image:

Maria s’inquiète maintenant de l’arrivée de l’hiver



Après environ une heure environ, la police a terminé son travail dans le jardin, chargeant les deux corps dans des sacs mortuaires blancs à l’arrière d’une camionnette pour un examen médico-légal.

Leur convoi de voitures officielles s’est ensuite dirigé vers un site industriel à la périphérie du village où on leur a signalé un autre cadavre.

Des corps laissés pourrir

La victime, qui aurait été un agent de sécurité, a également été tuée dans les premiers jours de la guerre, vers le 26 ou 27 février, alors que les forces russes avançaient, a déclaré un policier.

Son corps a été laissé pourrir, sur la plate-forme supérieure d’une haute structure métallique de couleur jaune, érigée à côté de grands monticules d’asphalte.

Image:

Une zone industrielle est aussi le lieu d’un crime de guerre



La police a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi il avait été tué. Ils ont gravi plusieurs volées d’escaliers branlants pour atteindre le cadavre, un fonctionnaire vomissant à l’odeur.

Aussi soigneusement que possible, ils ont mis le corps dans un sac mortuaire et l’ont descendu, le déposant également dans la camionnette.

Un dernier arrêt était dans une maison voisine.

Dans le jardin arrière se trouvait une autre tombe de fortune.

Image:

Vasyl Boronov ne sait pas pourquoi son frère a été tué



Dehors, dans la rue, un couple s’est approché de la police. L’homme, Vasyl Boronov, 55 ans, était le frère de la victime. Il a dit qu’il s’appelait Serhii.

Lui aussi a dit qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle son frère avait été tué, fondant en larmes alors que la police commençait son travail.