Guerre d’Ukraine : des chiffres choquants montrent plus de 8 millions de personnes déplacées par le conflit | Nouvelles du monde

De nouveaux chiffres surprenants de l’ONU montrent que la guerre en Ukraine a déplacé plus de huit millions de personnes.

Et ils révèlent que plus de six millions de mouvements de réfugiés en provenance d’Ukraine ont été enregistrés.

Selon de nouvelles données du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits de l’homme et les persécutions dans le monde a maintenant franchi le cap des 100 millions pour la première fois jamais enregistrée, propulsé par le conflit en Ukraine et autres guerres meurtrières.

“Cent millions, c’est un chiffre frappant – qui donne à réfléchir et qui est alarmant à la fois. C’est un record qui n’aurait jamais dû être établi”, a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

Il a ajouté : « La réponse internationale aux personnes fuyant la guerre en Ukraine a été extrêmement positif.

“La compassion est vivante et nous avons besoin d’une mobilisation similaire pour toutes les crises dans le monde.

“Mais en fin de compte, l’aide humanitaire est un palliatif, pas un remède. Pour inverser cette tendance, la seule réponse est la paix et la stabilité afin que les innocents ne soient pas obligés de jouer entre danger aigu chez eux ou fuite précaire et exil.”

Toutes les nouvelles et mises à jour de l’Ukraine – en direct

Les chiffres ont été révélés alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson écrit une lettre ouverte aux enfants d’Ukraine – beaucoup d’entre eux ont été forcés de fuir leurs maisons – les louant comme des modèles pour les enfants et les adultes du monde entier.

Il y dit “nous au Royaume-Uni ne vous oublierons jamais”.

Sur le champ de bataille, Russie a poursuivi son offensive dans l’est de l’Ukraine et a commencé à déplacer un véhicule de combat blindé surnommé le “Terminator” autour de la région de Severodonetsk dans le but de montrer leur “détermination” à capturer la zone.

Plus tôt dans la journée, le président polonais Andrzej Duda est devenu le premier dirigeant étranger à prononcer en personne un discours devant le parlement ukrainien depuis l’invasion russe.

Il a déclaré aux politiciens réunis que des “voix inquiétantes” étaient apparues, disant que l’Ukraine devrait céder aux demandes du président Vladimir Poutine.

Mais il a souligné : “Seule l’Ukraine a le droit de décider de son avenir… rien sur vous sans vous.

“Si l’Ukraine est sacrifiée pour… des raisons économiques ou des ambitions politiques – ne serait-ce qu’un centimètre de son territoire – ce sera un coup dur non seulement pour la nation ukrainienne, mais pour l’ensemble du monde occidental.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:44

L’Ukraine est au milieu de la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu’arrive-t-il aux réfugiés après leur départ ?



Autres développements clés :

• L’Ukraine et la Pologne établiront un contrôle douanier commun aux frontières et travailleront sur une compagnie ferroviaire commune pour faciliter la circulation des personnes et augmenter le potentiel d’exportation de l’Ukraine.

• Lucy Shtein, musicienne et militante des Pussy Riot, raconte à Sophy Ridge de Sky Les Russes subissent un “lavage de cerveau”. Elle a dit: “Même si vous appelez la guerre” une guerre “, vous avez des problèmes”.

• Les chiffres du ministère ukrainien de la Défense – non vérifiés par Sky News – affirment que près de 30 000 militaires russes ont été tués dans le conflit, avec 1 285 chars et 204 avions détruits.

• Le russe Gazprom a stoppé ses exportations de gaz vers la Finlande voisine. Il veut que les pays paient les approvisionnements en gaz en roubles en raison des sanctions imposées suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou, mais la Finlande refuse de le faire.

L’Ukraine était également le sujet principal sur les lèvres de nombreux délégués au Forum économique mondial de Davos.

L’une, Ivana Kylmpush-Tsintsadze, députée ukrainienne et ancienne ministre, a déclaré à Sky News qu’elle croyait La dépendance de l’Europe au pétrole et au gaz russes finançait le viol et le meurtre d’enfants ukrainiens.

Elle a déclaré que les États et les entreprises occidentaux devaient mettre fin au “business as usual” avec Moscou et a appelé à une augmentation des approvisionnements en armes lourdes, à un embargo total sur le gaz et le pétrole et à des sanctions plus strictes.

“Si vous payez des entreprises russes pour leur pétrole et leur gaz, vous leur donnez des ressources pour continuer à détruire nos villes, nos villages, à tuer nos enfants, à violer nos femmes, nos personnes âgées, nos bébés, nos tout-petits et à détruire notre pays.”