Guerre d’Ukraine: des bombardements tuent 11 personnes dans la région de Dnipropetrovsk alors que des questions subsistent sur les explosions au plus profond de la Crimée occupée par la Russie | Nouvelles du monde

Onze personnes ont été tuées à la suite d’un bombardement russe dans la région centrale de Dnipropetrovsk en Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région.

Valentyn Reznychenko a déclaré que la Russie “a dirigé 80 roquettes sur des zones résidentielles” alors que “les gens dormaient chez eux”.

Cela vient après qu’une personne a été tuée dans une série d’explosions sur une base aérienne militaire russe à proximité des stations balnéaires de la péninsule de Crimée annexée mardi – à quelque 200 km à l’intérieur du territoire sous contrôle russe.

Des questions ont été posées sur la cause des explosions, étant donné que les fusées fournies avec les systèmes de lancement HIMARS donnés par les États-Unis auraient une portée d’environ 85 km.

Il y avait des spéculations selon lesquelles la base avait été touchée par des missiles, mais Russie affirmé que des munitions avaient explosé.

Des témoins ont déclaré avoir entendu au moins 12 explosions vers 15h20 heure locale (13h20 BST) depuis la base de Saky en Crimée.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes fuyant une plage alors que des flammes et des colonnes de fumée montaient de plusieurs endroits.

Des témoins ont également signalé un incendie sur une piste et des dommages aux maisons voisines, a déclaré Crimea Today News sur Telegram.

Le ministère de la Défense affirme que la Russie a “presque certainement” mis en place de nouvelles forces terrestres – dernières mises à jour sur la guerre en Ukraine

Image:

Des explosions ont été entendues pendant plus d’une heure dans la zone de l’aéroport militaire de Novofedorivka, région de Saki en Crimée occupée



Le département de la santé de Crimée a déclaré qu’un civil avait été tué, qu’une autre personne avait été soignée à l’hôpital pour des blessures modérées et que cinq autres avaient subi des blessures mineures.

La Russie a annexé la Crimée Ukraine en 2014 et l’a utilisé comme rampe de lancement pour l’invasion de son voisin en février.

Des avions de combat russes ont utilisé la base pour frapper des zones du sud de l’Ukraine.

Moscou a déclaré que les explosions étaient des détonations de munitions stockées et n’avaient pas été causées par une attaque.

Les principales agences de presse russes ont cité une source anonyme du ministère disant que “seule une violation des exigences de sécurité incendie est considérée comme la principale raison de l’explosion de plusieurs magasins de munitions sur l’aérodrome de Saky”.

La source a ajouté: “Il n’y a aucun signe, preuve ou, encore moins, fait (pour indiquer) un impact délibéré sur les magasins de munitions.”

Cependant, il y avait des suggestions sur les réseaux sociaux ukrainiens selon lesquelles la base avait été touchée par des missiles à longue portée tirés depuis l’Ukraine.

Le président Zelenskyy, s’exprimant sur Telegram, a juré que cette guerre avec la Russie “a commencé avec la Crimée et doit se terminer avec la Crimée – avec sa libération”.

Il a ajouté: “La Russie a transformé notre péninsule, qui a toujours été et sera l’un des meilleurs endroits d’Europe, en l’un des endroits les plus dangereux d’Europe.

“Mais nous reviendrons en Crimée ukrainienne.”

Dans un message apparemment sarcastique sur Facebook, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré : “Le ministère ukrainien de la Défense ne peut pas établir la cause de l’incendie, mais rappelle une fois de plus les règles de sécurité incendie et l’interdiction de fumer dans des endroits non spécifiés”.

Il a ajouté: “Nous ne pouvons pas exclure que les occupants trouvent” accidentellement “un” insigne “, une ” carte de visite “ou même un” ADN “.”

Depuis le début de la guerre, la Russie a signalé de nombreux incendies et explosions dans des sites de stockage de munitions sur son territoire près de la frontière ukrainienne, imputant certains d’entre eux aux frappes ukrainiennes.

L’Ukraine n’a pour la plupart pas commenté.

Mercredi également, le ministère britannique de la Défense a déclaré dans son dernier rapport de renseignement que les commandants russes continuaient probablement d’être confrontés aux priorités concurrentes de renforcer l’offensive moscovite du Donbass et de renforcer les défenses contre les contre-attaques ukrainiennes prévues dans le sud.