Guerre d’Ukraine : davantage de navires transportant des céréales ukrainiennes quittent les ports de la mer Noire | Nouvelles du monde

Trois autres navires transportant des céréales ukrainiennes ont quitté les ports de la mer Noire dans le cadre d’un accord négocié par l’ONU visant à résoudre les problèmes d’approvisionnement alimentaire mondial.

Les navires transportent environ 58 000 tonnes de maïs – l’un se dirigeant vers le Royaume-Uni, l’autre vers la République d’Irlande et l’autre vers le port turc de Karasu sur la mer Noire.

Russie et Ukraine signé un accord en juillet pour rouvrir les ports de la mer Noire de reprendre les exportations de céréales, les expéditions étant nécessaires pour atténuer une crise alimentaire mondiale croissante.

L’accord vise à permettre le passage en toute sécurité des expéditions de céréales à destination et en provenance d’Odessa, ainsi que de Chornomorsk et du port de Pivdennyi à proximité.

L’accord comprend des contrôles sur les navires entrants et sortants pour s’assurer que seuls les grains sont transportés, ainsi qu’un engagement de l’Ukraine et de la Russie de ne pas attaquer les ports ou les navires marchands ou autres navires civils.

On craint que les problèmes de faim dans le monde – que l’invasion russe de l’Ukraine a exacerbés en bloquant les exportations de céréales pendant plusieurs mois – ne contribuent à l’instabilité et à la déstabilisation politique, avec des émeutes et des protestations du Pérou au Pakistan.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontrera vendredi son homologue russe Vladimir Poutine après le rôle réussi de la Turquie dans l’établissement de l’accord sur les céréales.

Les deux hommes devraient tenir des entretiens privés et un déjeuner de travail, mais ne donneront pas de conférence de presse conjointe.

Leur relation de « coopération compétitive » a été mise en évidence avant les pourparlers bilatéraux en Iran, lorsque Le président Erdogan a laissé le président Poutine debout maladroitement en l’attendant – deux ans après que le dirigeant russe ait laissé son homologue turc dans une situation similaire.

L'Ukraine renforce son "armée de drones"



Ville “fermée le week-end”

Cela survient alors que la ville ukrainienne de Mykolaïv a imposé un couvre-feu inhabituellement long pendant tout le week-end alors que les autorités tentent d’attraper ceux qui collaborent avec la Russie.

Le gouverneur de la ville, Vitaliy Kim, a déclaré que le couvre-feu n’était pas directement lié à des menaces militaires.

“Il n’y a aucun signe d’encerclement. La ville sera fermée pour le week-end. Soyez compréhensifs. Nous travaillons également sur des collaborateurs. Les quartiers seront soumis à des contrôles”, a-t-il écrit sur Telegram.

Le match de slugging pour le sud



La Russie arrête un scientifique

Vendredi, un réalisateur impliqué dans le programme russe de missiles hypersoniques, Alexander Shiplyuk, a été arrêté pour trahison, selon l’agence de presse russe TASS.

Il s’agit au moins de la quatrième arrestation de ce type au cours de l’année écoulée, avec des hauts fonctionnaires similaires également décrits comme étant impliqués dans le programme – nommés Anatoly Maslov, Dmitry Kolker et Alexander Kuranov – qui auraient également été arrêtés.

Lire la suite: Le combat d’artillerie pour le sud de l’Ukraine sera un combat lent et meurtrier

Amnesty accusée de “déplacement de responsabilité”

En Ukraine, le président Volodymyr Zelenskyy a été parmi ceux qui ont critiqué un rapport d’Amnesty International qui alléguait que les forces armées ukrainiennes mettaient les civils en danger.

Le groupe de défense des droits de l’homme a publié un rapport affirmant que les forces ukrainiennes avaient utilisé des systèmes d’armes à partir de zones résidentielles peuplées en violation du droit international humanitaire.

La branche d’Amnesty en Ukraine s’est plainte d’avoir dit au Secrétariat international que les conclusions du rapport étaient erronées, mais qu’elles n’avaient pas été écoutées.

Le président Zelenskyy a critiqué l’organisation, affirmant qu’elle tentait de “transférer la responsabilité de l’agresseur vers la victime”.