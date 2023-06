Guerre d’Ukraine : Dans la zone inondable de Kherson, des évacués désespérés fuient les attaques d’artillerie ainsi que la montée des eaux | Nouvelles du monde

Il y a plusieurs crimes de guerre possibles qui se déroulent en temps réel dans le sud de l’Ukraine et le monde regarde la tragédie se dérouler, à la suite de la destruction d’un barrage majeur.

Nous étions à l’un des points d’évacuation des inondations à Kherson lorsqu’il a été attaqué – ciblant ceux qui venaient d’être secourus ; Les secouristes; les équipes de secours et les journalistes couvrant l’urgence.

Il y a eu une panique immédiate alors que tout le monde se précipitait pour se mettre à l’abri – se dispersant contre les murs, descendant les escaliers vers les sous-sols et se recroquevillant dans les portes.

« Tout le monde bouge ! », a crié un volontaire à son équipe. « Préparez-vous à faire vos valises. »

Alors qu’ils se précipitaient pour transporter en lieu sûr des cages remplies d’animaux débraillés et détrempés, et décomposaient et rangeaient leurs abris temporaires pour la nourriture et l’eau, les attaques continuaient d’affluer – un barrage d’artillerie et des roquettes braquées sur les travailleurs humanitaires, ainsi que les effrayés et les les désespérés dont ils s’occupaient.

Nous avons vu deux volontaires essayer de transporter l’un de leurs rares canots utilisés dans les efforts de sauvetage – avant de le laisser tomber et de courir alors qu’une autre fusée hurlait au-dessus de nos têtes.

Quelques heures plus tôt, le ukrainien chef a visité l’un des points d’évacuation à Kherson pour soutenir l’effort de secours.

Président Volodymyr Zelensky a déjà exhorté les dirigeants mondiaux à faire davantage pour se rassembler et aider, fustigeant les organisations internationales pour ce qu’il considère comme leur réponse lente.

« Je n’ai plus peur de rien »

Le même point d’évacuation a fait l’objet d’attaques répétées après son départ.

On nous a donné des images filmées par un soldat alors qu’il emmenait un civil blessé en lieu sûr sur une civière.

De frêles vieilles femmes ont été conduites à l’abri le long des murs alors que les bruits inquiétants d’un barrage d’artillerie grondaient.

Mais Larissa, 74 ans, a tout balayé.

Des chiens sauvés des inondations



« Ils ont bombardé mon appartement avant le nouvel an », nous a-t-elle dit. « Nous avons traversé tout cela. Je n’ai plus peur de rien. »

Les premiers décès dus aux inondations sont maintenant signalés.

Malheureusement, ils ne seront pas les derniers.

Les médias ukrainiens ont déclaré que trois personnes étaient mortes dans la région de Kherson à la suite d’inondations.

Mais le président ukrainien a souligné qu’il était « impossible de prédire combien de personnes mourront » dans les zones sous contrôle russe de Kherson.

Les rapports de ceux qui ont réussi à fuir de là vers le côté ukrainien nous ont dit que les troupes russes semblaient aussi choquées qu’elles l’étaient au explosion du barrage et inondations subséquentes.

Ils ont dit que les troupes russes leur avaient dit qu’ils s’attendaient à être évacués.

Mais quand cela ne s’est pas produit, les habitants ont vu des soldats russes nager pour s’enfuir.

Des retrouvailles larmoyantes interrompues par des attentats

Une famille de six personnes, dont deux enfants et un chaton, a pleuré de soulagement en retrouvant leurs proches du côté ukrainien de Kherson.

Ils ont raconté s’être abrités dans le grenier de leur maison dans le village de Kardashynka, occupé par les Russes, jusqu’à ce que toute leur maison commence à s’effondrer alors que les eaux continuaient de monter.

« Tu es à la maison. Tu es à la maison », leur a dit à plusieurs reprises leur parent qui les attendait en les serrant dans ses bras encore et encore.

La famille pensait avoir fui pour se mettre en sécurité sur le territoire ukrainien – survivant aux bombardements, à la zone inondable et aux courants pour se rendre de l’autre côté.

Mais peu de temps après, tous les nouveaux secourus, ainsi que ceux qui essayaient de les aider, ont subi des attaques multiples et aléatoires.

C’est une zone de guerre.

Les eaux ont balayé des zones entières du champ de bataille.

L’opération de sauvetage ukrainienne se déroule au milieu des tirs d’artillerie et des bombardements – et de la menace des mines.

Nous avons passé les derniers jours depuis l’éclatement du barrage de Nova Kakhova – et envoyé un torrent d’eau en cascade de chaque côté du fleuve Dnipro – à être témoins de la dévastation et du désespoir qu’il a déjà causés aux humains, aux animaux et au paysage.

Le président ukrainien y dit peut être environ 100 communautésvillages et villes, y compris la ville de Kherson, touchés.

Des images aériennes prises à partir de plusieurs drones montrent d’énormes pans de ce qui était autrefois zones résidentielles maintenant sous l’eau – couvert d’eaux usées et de débris, mélangé avec des produits chimiques et des toxines et il y a aussi des rapports d’huile.

Le président Zelenskyy l’a d’abord décrit comme un « écocide » – puis une bombe environnementale de destruction massive.

Il sous-estime peut-être l’effet massif que cela va avoir sur la terre, la campagne et les gens.

Une misère horriblement lente

Il est en fait difficile d’exagérer à quel point il s’agit d’une tragédie – et l’ampleur de ce qui s’est passé ne sera probablement pas ressentie ni même correctement évaluée avant un certain temps.

Immédiatement cependant, juste devant nous, sur une base horaire, nous voyons la souffrance et le coût humains et animaux.

Mais c’est une misère lente et prolongée.

Déprimant, horriblement lent.

Le remplissage régulier des rues prend même les habitants par surprise.

Les eaux continuent de monter – pendant les 12 premières heures environ de 10 à 12 cm par heure.

Hier, cela avait ralenti à 1-2 cm par heure.

Les eaux devraient cependant rester hautes pendant encore quatre à cinq jours.

Et le niveau moyen d’inondation de l’eau est d’environ 5,6 mètres (environ 18 pieds), selon le gouverneur de l’oblast de Kherson.

C’est suffisant pour couvrir le haut des panneaux de signalisation et atteindre la pointe des toits.

Les habitants vivent dans des zones où le grondement des tirs d’artillerie et de mortier, des explosions et des tirs d’obus, a été une toile de fond constante, effrayante et mortelle.

Et ceux qui ont tenu le coup, ceux qui ont résolument refusé d’être chassés par les combats et la guerre – puis ont refusé de bouger à cause des inondations – sont maintenant sous le feu alors qu’ils abandonnent enfin leurs maisons à la montée des eaux.

Nous avons vu des vidéos filmées par les sauveteurs eux-mêmes montrant les eaux autour d’eux percées par des frappes d’artillerie lançant d’énormes pluies d’eau dans les airs alors qu’ils essayaient de garder leur équilibre sur de minuscules canots pneumatiques, s’agrippant à des toits encore visibles sortant des eaux.

Il est difficile d’imaginer que cela devienne beaucoup plus effrayant ou misérable pour ces personnes.

Alex Crawford rapporte de Kherson, avec le caméraman Jake Britton et les producteurs Chris Cunningham et Artem Lysak