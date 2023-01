Guerre d’Ukraine: Culture du silence alors que les Russes ordinaires sont avertis d’être des pions imprudents dans la bataille de la propagande | Nouvelles du monde

La tombe est fraîche, entourée de couronnes commémoratives du gouverneur de Samara et du ministère russe de la Défense.

La femme qui pleurait à ses côtés devait être une proche parente. “Je vous déteste, les étrangers”, crie-t-elle à travers ses larmes. « Pourquoi les aidez-vous ? »

Elle veut dire l’aide occidentale à Ukraine. C’est une fusée HIMARS de fabrication américaine qui a tué l’homme qu’elle aimait et au moins 88 autres militaires russes le jour du Nouvel An dans la ville de Makiivka, dans la région de Donetsk. Kyiv dit qu’environ 400 personnes ont été tuées. Russie dit 89.

Image:

Une vue aérienne montre les débris d’un bâtiment détruit prétendument où l’attaque s’est produite à Makiivka



Quel que soit le véritable bilan, il s’agit de la plus grande perte de vies humaines d’un seul incident que la Russie ait admise depuis le début de la guerre.

Le ministère russe de la Défense, avec une nette indélicatesse, a rapidement accusé les soldats eux-mêmes d’avoir soi-disant révélé leur position par l’utilisation non autorisée de téléphones portables.

Dans la blogosphère militaire russe de plus en plus critique, cela n’a pas été bien accueilli et les commandants ont rapidement été blâmés pour avoir permis le regroupement de tant de troupes en un seul endroit.

Beaucoup d’hommes venaient de la ville de Samara et des environs.

Les funérailles ont lieu chaque jour mais les avis d’inhumation sont gardés secrets et les proches ont reçu l’ordre de se taire. “Listes [of the dead] ne seront pas publiés », a déclaré le commissaire militaire de Samara dans une interview largement diffusée.

“Premièrement, il s’agit de données personnelles et deuxièmement, il s’agit bien sûr du travail des agences de renseignement étrangères pour identifier et mener des activités d’information en relation avec les proches du personnel militaire, ce qui est strictement interdit.”

Image:

Affiches de recrutement pour l’armée russe et pour une organisation de bénévoles qui envoie des colis aux soldats de première ligne



Cela rend même la collecte d’informations de base difficile. Il n’y a pas qu’un mur de silence autour des personnes endeuillées et de celles qui pourraient encore chercher à savoir si leurs hommes sont morts ou vivants, mais même les gens dans la rue semblent de plus en plus réticents à répondre aux questions de base.

Onze mois de menaces autour du « discrédit des armées » portent leurs fruits. La culture du silence devient absolue avec des Russes ordinaires qui doivent se méfier d’être utilisés comme des pions imprudents dans une bataille de propagande.

Image:

Samara (photo) abritait de nombreux hommes tués à Makiivka



L’effort de relations publiques a été repris par le gouverneur local, Dmitry Azarov, qui semble faire des efforts pour ramener les blessés dans les hôpitaux locaux et pour essayer de rassurer les familles sur le fait que leurs hommes ont tout ce dont ils ont besoin.

Une femme locale qui a lancé des appels vidéo via l’application de médias sociaux Telegram avait trois fils à Makiivka. Ils ont survécu à l’explosion, a-t-elle dit, mais n’avaient pratiquement plus de vêtements ni de fournitures et souffraient d’engelures et pire encore.

Azarov a organisé une réunion pour essayer de la rassurer sur le fait que ses fils et d’autres personnes étaient pris en charge.

Elle s’est décrite comme une patriote de bout en bout – typique de nombreuses épouses et mères qui soutiennent ce que font leurs hommes, mais espèrent qu’elles sont correctement prises en charge pendant qu’elles le font.

À Samara même, il n’y a pas grand-chose pour marquer ce qui s’est passé. Les troupes mobilisées ont demandé un véritable mémorial pour les victimes de Makiivka. Pour l’instant, tout ce qui reste est un graffiti représentant une fille jouant du violoncelle et les mots “Samara, Makiivka, nous nous souvenons, nous pleurons”.

Après une longue série de messages de chat, l’artiste s’est déclaré trop “patriotique” pour accorder une interview à Sky News devant la caméra. “Merci pour l’offre, mais je n’échangerai pas ma patrie”, a-t-il écrit.

Les critiques restent confinées aux groupes de discussion sur Telegram. Le véritable coût de cette grève du Nouvel An restera très probablement enterré – sous les décombres de Makiivka et dispersé dans des cimetières russes disparates.

Le front intérieur de la Russie a été contraint de cacher ses cicatrices derrière des portes closes de peur de ternir le vernis patriotique autour de “l’opération militaire spéciale” de la Russie.