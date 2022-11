Guerre d’Ukraine : coup de pouce ou revers pour les efforts climatiques ?

BERLIN (AP) – Luetzerath est peut-être à 1 000 milles de l’Ukraine, mais c’est une victime indirecte de l’invasion russe et certains craignent que le climat de la Terre ne le soit.

L’ancien hameau de l’ouest de l’Allemagne sera bientôt démoli avec un parc éolien pour agrandir une mine de charbon à proximité, malgré les protestations des écologistes qui craignent que des millions de tonnes supplémentaires de dioxyde de carbone piégeant la chaleur ne soient rejetées dans l’atmosphère.

Leurs préoccupations ont été récemment reprises par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, qui a averti que “les horreurs de la guerre en Ukraine ne devraient pas mettre l’action climatique en veilleuse”.

« Doubler la consommation de combustibles fossiles n’est pas la solution », a-t-il écrit sur Twitter. “La seule voie vers la sécurité énergétique, des prix de l’électricité stables et une planète habitable consiste à accélérer la transition vers les énergies renouvelables.”

Mais le gouvernement allemand de centre-gauche affirme que la guerre en Ukraine signifie que des décisions difficiles doivent être prises en matière de sécurité énergétique et insiste sur le fait que les objectifs climatiques du pays seront respectés.

Les jours de Luetzerath sont peut-être comptés, mais la planète sera sauvée, affirment les responsables.

Des scènes similaires se déroulent à travers le monde alors que les pays tentent de repousser une crise énergétique redoutée sans trahir leurs engagements à long terme de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La question de savoir si le conflit en Ukraine accélérera ou entravera le passage des combustibles fossiles à l’énergie propre nécessaire pour empêcher les températures mondiales d’atteindre des sommets dangereux se profile à l’horizon de la conférence des Nations Unies sur le climat la semaine prochaine.

En Allemagne, la plus grande économie d’Europe, les responsables évoquent de nouveaux programmes qui, selon eux, augmenteront massivement la production d’énergie solaire et éolienne. Un plan encore plus important de l’Union européenne pour se sevrer du gaz russe pourrait encore renforcer les objectifs déjà ambitieux de réduction des émissions du bloc cette décennie, a déclaré Rachel Simon, experte en politique au groupe de campagne CAN Europe.

Aux États-Unis, la loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden a affecté 375 milliards de dollars aux incitations climatiques qui réduiraient le coût d’installation des énergies renouvelables et réduiraient les émissions de carbone américaines jusqu’à deux cinquièmes jusqu’en 2030.

Les faucons du climat disent que cela ne suffira pas.

Alors que les émissions de gaz à effet de serre augmentent plus lentement qu’auparavant, des rapports récents montrent que la tendance reste à la hausse alors qu’elle doit fortement baisser. L’augmentation des subventions aux combustibles fossiles pour amortir l’impact des prix élevés de l’énergie et les efforts pour exploiter de nouvelles sources de gaz, de pétrole et de charbon feront encore augmenter les émissions, du moins à court terme.

Cela signifie que la quantité de dioxyde de carbone qui peut encore être libérée dans l’atmosphère avant que le monde n’atteigne la limite de réchauffement de 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) – convenue dans l’accord de Paris sur le climat de 2015 – est épuisée rapidement, selon les experts.

“C’est incroyablement risqué car non seulement cela réduit encore plus le budget carbone, mais cela envoie exactement les mauvais signaux”, a déclaré Johan Rockstrom, directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique près de Berlin.

Pendant ce temps, les impacts climatiques déjà ressentis dans le monde entier – des violentes tempêtes aux États-Unis à la chaleur extrême en Europe et à l’aggravation des sécheresses en Afrique – frappent le plus durement les pauvres. Les inondations dévastatrices au Pakistan ont alimenté les appels pour que les pays en développement reçoivent une compensation climatique de la part des grands pollueurs.

Accablés de dettes et d’inflation galopante, de nombreux pays vulnérables ont maintenant du mal à payer leur énergie, sans parler de s’adapter aux effets d’un monde plus chaud, alors même que les pays riches font des folies sur les importations et les nouveaux projets de combustibles fossiles.

Les experts disent que cela pourrait attiser les tensions à Charm el-Cheikh, sapant la confiance pendant les deux semaines de pourparlers de l’ONU qui reposent sur le consensus de tous les pays pour toute décision formelle.

La Russie pourrait ajouter de l’huile sur le feu. Le plus grand exportateur mondial de gaz naturel est en désaccord avec l’Occident depuis son invasion de l’Ukraine, tandis que la Chine, le plus grand pays émetteur, insiste sur le fait qu’elle a également le droit de brûler plus de charbon.

Même si les négociations au bord de la mer Rouge produisent peu de progrès, les experts espèrent que la guerre en Ukraine a poussé les gouvernements complaisants à accélérer la transition des combustibles fossiles vers une énergie propre.

La guerre est “la tempête parfaite” pour un chemin accéléré vers l’énergie propre, a déclaré Rockstrom.

Laurie Bristow, ancienne ambassadrice de Grande-Bretagne à Moscou, a déclaré que les mesures actuellement prises par des pays comme l’Allemagne étaient encourageantes car elles mettent fin non seulement à la dépendance de plusieurs décennies au gaz russe, mais s’engagent également dans une transition énergétique beaucoup plus large.

« C’est la reconnaissance que les choses ne pouvaient pas continuer comme avant », a-t-il déclaré. “Et il y a des décisions politiques très importantes et très sérieuses là-dedans.”

C’est une maigre consolation pour Elizabeth Wathuti, une écologiste kényane, qui a visité la mine de charbon allemande de Garzweiler près de Luetzerath avec d’autres militants le mois dernier.

“J’ai été très bouleversée de voir ce qui se passe juste derrière moi”, a-t-elle déclaré lors de la visite.

Wathuti a déclaré qu’elle ne comprenait pas comment l’Allemagne pouvait justifier de brûler plus de charbon alors que les impacts du changement climatique deviennent déjà apparents.

“Pour ma communauté et pour mon pays, c’est une situation de vie ou de mort”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. “Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à investir dans les combustibles fossiles au détriment de la vie et des moyens de subsistance des personnes qui ont le moins fait pour provoquer cette crise.”

“Si quoi que ce soit, cela ne fera que causer plus de dévastation et plus de pertes, plus de dommages à ma communauté”, a-t-elle déclaré.

