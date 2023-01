Guerre d’Ukraine : Comment les mines terrestres, les fils-pièges et les pièges cachés représentent un danger mortel pour les années à venir | Nouvelles du monde

Après des années de conflit sanglant, le paysage ukrainien meurtri est criblé de mines terrestres, ce qui représente une menace mortelle pour les civils qui persistera longtemps après la fin de la guerre.

Avec plus de 40% du pays contaminé par des mines selon une estimation, l’Ukraine serait désormais le pays le plus miné au monde.

Les villes nouvellement libérées peuvent rester dangereuses longtemps après que les dernières forces russes ont été chassées, les défenseurs ukrainiens découvrant des fils-pièges et des pièges ainsi que des explosifs antichars prêts à exploser.

“La contamination est massive”, a déclaré Kateryna Templeton du Mines Advisory Group à Sky News.

“Ce n’est même pas comparable, je dirais, à la Syrie ou à l’Afghanistan. C’est vraiment énorme.”

Le droit international interdit et restreint l’utilisation de diverses mines, en particulier celles conçues pour cibler des personnes.

Les forces russes ont été accusées par Human Rights Watch d’utiliser des mines antipersonnel interdites dans la région orientale de Kharkiv.

Un large éventail de mines a été déployé en Ukraine, dont certaines qui n’avaient jamais été vues au combat auparavant.

Mme Templeton a poursuivi: “Vous verrez des mines antichars, des mines antipersonnel, des pièges, vous verrez beaucoup de munitions non explosées, vous verrez des armes à sous-munitions.

“Tout ce à quoi vous pouvez penser, vous le verrez en Ukraine.”

Image:

Des munitions non explosées et des mines terrestres sont vues sur la route principale de Kherson en novembre 2022



Forte augmentation du nombre de victimes liées aux mines depuis l’invasion de février 2022

Certaines mines terrestres en Ukraine datent d’avant février 2022, les forces soutenues par la Russie à Donetsk et Lougansk utilisant divers dispositifs en 2014-2015 et sporadiquement les années suivantes, selon Human Rights Watch.

Plus récemment, les forces russes ont placé des pièges activés par les victimes alors qu’elles se retiraient des villes qu’elles avaient occupées au cours des premières semaines de l’invasion à grande échelle.

Selon MAG, au cours des six années entre 2014 et 2020, il y a eu 1 190 victimes liées aux mines en Ukraine.

Entre le 24 février 2022 et le 10 janvier 2023 – moins d’un an – il y a eu 611 victimes connues liées aux mines.

Suite à un incident, deux soldats ukrainiens amputés ont été équipés d’armes bioniques à la pointe de la technologie fabriqué au Royaume-Uni.

En plus de causer directement des blessures et des décès, les mines peuvent rendre des pans de terre inaccessibles ou plus dangereux.

La production agricole serait affectée par l’utilisation de mines terrestres dans les champs et sur les routes et chemins ruraux.

Image:

Une peinture murale à Markariv, dans la région de Kyiv, par l’artiste Aleksey Postulga pour MAG dans le but de sensibiliser de manière plus optimiste aux menaces posées par les mines. Photo : MAG



Le nettoyage d’après-guerre prendra des années

Mme Templeton dit que MAG ne se concentre pas sur l’enquête sur la partie qui place les mines, mais essaie plutôt de s’assurer que les parties n’utilisent pas de mines antipersonnel interdites et recherchent des opportunités de nettoyer les terres contaminées afin que les gens puissent vivre une vie plus sûre.

L’organisation a commencé sa réponse en envoyant une équipe en avril 2022 et a commencé à travailler avec des partenaires locaux.

Les Ukrainiens seront formés sur la façon de nettoyer les zones minées, supervisés par des experts de MAG.

Mais le conflit ayant duré près d’une décennie dans certaines régions, il faudra de nombreuses années pour décontaminer chaque centimètre carré du sol ukrainien.