Guerre d’Ukraine : chars, pourparlers de paix, Poutine et Boris Johnson – points clés de l’interview de Kay Burley avec Volodymyr Zelenskyy | Nouvelles du monde

Kay Burley a rencontré le président Volodymyr Zelenskyy à Kyiv pour une interview exclusive de Sky News.

Dans une large discussion, tout, des chars, de la famille, de Vladimir Poutine, de Boris Johnson et de l’anniversaire du président, a été couvert.

Voici cinq points clés de l’interview.

La Russie envoie un avertissement aux États-Unis concernant les chars

Sur les réservoirs

Le président a expliqué que les chars russes étaient largement plus nombreux que les véhicules qui ukrainien les forces ont à leur disposition.

M. Zelenskyqui a appris la décision de l’Allemagne d’envoyer des chars Leopard 2 lors de son interview à Sky News, a déclaré qu’il souhaitait remercier l’Europe et les États-Unis, mais a ajouté qu’ils ne pouvaient pas perdre de temps pour les amener en première ligne.

Il a dit : « Nous avons besoin de 300 ou 500 chars maintenant. C’est pourquoi je crois que nous avons besoin de chars pour mener une offensive sur notre territoire, sur nos terres. Nous avons besoin de véhicules blindés pour protéger notre peuple, c’est tout.

“Je suis très heureux et je voudrais remercier l’Allemagne, remercier la Grande-Bretagne et remercier les États-Unis d’avoir pris de telles décisions. Dans l’ensemble, je suis reconnaissant au monde pour son soutien à l’Ukraine.

“Mais si nous parlons franchement et honnêtement avec vous, le nombre de chars et le délai de livraison sont d’une importance cruciale et critique, par rapport à la décision qui a été prise. Nous avons approuvé des caisses d’armes à nous envoyer, mais nous ne les a toujours pas reçus.

“Parfois, la livraison des armes prend des mois, vous comprenez ? Je ne blâme personne, mais, en réponse à votre question, un sentiment de soulagement ne vient qu’après que les armes, que nos partenaires nous donnent, sont déjà utilisées par nos armée.”

Sur la lutte contre les Russes

M. Zelenskyy a expliqué qu’il n’avait aucune intention de prendre du territoire dans Russiedisant que tout ce qu’il voulait, c’était que les forces de Moscou quittent l’Ukraine.

Il a déclaré: “Nous ne combattons pas sur le territoire russe, car cela ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse tout simplement pas.

“Parce que la guerre, où qu’elle soit, signifie perdre des gens. Pour moi, les gens sont la priorité numéro un. C’est pourquoi je ne veux pas combattre sur le territoire russe.

“Je veux juste qu’ils arrêtent la guerre aussi vite que possible et quittent notre pays aussi vite que possible.

“Je peux vous dire avec certitude que s’ils quittent notre territoire, la guerre s’arrêtera. C’est tout.”

Image:

Le dirigeant ukrainien a déclaré que des pourparlers de paix avec Vladimir Poutine seraient inutiles. Photo : AP



Sur les pourparlers de paix avec Poutine

M. Zelenskyy a déclaré que des pourparlers de paix avec la Russie alors que Vladimir Poutine est encore président seraient inutiles.

Il a dit : “Vous savez, jusqu’à présent, il n’y a pas de pourparlers de paix avec la Russie… parce que nous ne savons pas avec qui nous devons négocier, et sur quoi. Quel genre de pourparlers de paix ?

“À l’heure actuelle, ce ne sont que des criminels qui sont venus ici et qui tuaient et violaient. C’est ce qu’ils ont fait.

“Ils ne veulent pas de pourparlers, et c’était le cas avant l’invasion. Le président Poutine l’a décidé. Je suis convaincu que l’Ukraine n’est qu’un premier pas pour lui. Je suis convaincu qu’il mène une grande guerre.

“Et avoir le monde entier aidant l’Ukraine maintenant – il n’y pense pas. Il pense ‘Eh bien, ça ne marche pas en Ukraine maintenant mais nous allons attendre… le monde ne restera pas uni, ils se fatigueront et Je vais aller plus loin.

“Mais après l’Ukraine, il y aura d’autres étapes, il y aura d’autres pays, si nous ne résistons pas.”

Le président a ajouté qu’avant l’invasion, Poutine ne s’était jamais rencontré pour des pourparlers parce qu’il n’avait aucune intention de préserver la paix, en disant : “Il essayait juste de nous induire en erreur. Il ne veut pas de négociations parce qu’il ne veut pas la paix. Il peut ralentir les choses.

“Ils envoyaient des messages sur les pourparlers de paix, et nous en avons la preuve, uniquement lorsqu’ils avaient besoin de temps pour se regrouper sur le champ de bataille.

“Quand ils ont subi d’énormes pertes, ils disaient qu’ils voulaient la paix. C’est un mensonge. Nous les avons vus dire qu’ils voulaient la paix, puis ils frappaient avec des missiles la nuit.

“Nous espérons qu’une fois que la Russie aura ramené ses troupes sur son territoire, elle admettra ses grandes erreurs et qu’il y aura un nouveau gouvernement dans la Fédération de Russie. Nous sommes voisins. Ce n’est qu’alors que nous réglerons cette situation. Alors, probablement, des pourparlers seront possibles.”

Sur Boris Johnson

demandé s’il accepterait Boris Johnson en tant qu’envoyé spécial du Royaume-Uni en Ukraine, il a accepté avec enthousiasme – décrivant l’ancien Premier ministre comme un “bon gars”.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait Monsieur Johnson s’il se présentait à nouveau pour être Premier ministre, M. Zelenskyy était plus diplomate, disant: “Je pense que ce n’est pas correct pour moi de soutenir Johnson pour être Premier ministre alors que Rishi est Premier ministre, ce n’est pas correct, je suis désolé, totalement. “

Ne jamais perdre son sens de l’humour

Avant une vie de politique et de guerre, M. Zelenskyy était acteur et comédien.

Interrogé sur l’importance de garder son sens de l’humour, il a répondu : “Je n’ai jamais perdu mon sens de l’humour.

“Je pense que quand les gens le perdent, ils perdent… leur état d’esprit. Je pense que oui. Il faut se concentrer et être très sérieux pas pendant des mois.

“Vous devez le faire dans des moments très importants, dans des décisions très difficiles, vous devez être intelligent et vous devez être adéquat et vous devez être courageux parce que vous êtes le leader.

“Il faut être fort et c’est pourquoi le sens de l’humour se montre, quand on peut plaisanter, montrer parfois bien sûr, montrer que ça va, que vous êtes fort, que vous contrôlez la situation.

“C’est très important de contrôler la situation. Et c’est tout. Personne ne peut prendre de décisions sans vous. Parce qu’alors le résultat, donc, je veux dire, le résultat dépend de vous.

“C’est pourquoi vous devez vous concentrer. Et l’humour vous rend humain.”