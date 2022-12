Guerre d’Ukraine : cette star du patinage et sa mère ont fui Kyiv pour le Royaume-Uni – maintenant ils risquent de rentrer chez eux | Nouvelles du monde

Un patineur artistique ukrainien de sept ans qui a fui la guerre pour vivre dans une famille d’accueil à Bristol est rentré chez lui.

Gosha Mandziuk et sa mère Iryna sont arrivés au Royaume-Uni dans le cadre du programme Homes for Ukraine en avril 2022.

Après être apparu sur Sky Newsla star de Dancing On Ice, Matt Evers tendu la main pour aider à former Gosha, qui participe à l’échelle nationale à la maison et faisait également partie d’une équipe de hockey sur glace

Maintenant, lui et Iryna ont pris la décision difficile de retourner à Kyiv.

“Nous sommes heureux, nous aimons être à la maison, même en ces temps difficiles”, a déclaré Iryna.

“Pour nous exactement, c’est la bonne décision. Parce que Gosha pleurait, parfois déprimé, parce qu’il était séparé de son père.

“Il s’inquiétait quand il le reverrait, peut-être qu’il serait déjà adulte – donc ça le rendait triste.

“Quand nous sommes arrivés, il nous a fallu, moi, peut-être plus d’un mois pour nous adapter. Cela semble étrange, mais j’avais vraiment besoin de temps pour m’adapter à nouveau dans ma maison, dans ma maison, car nous avions tellement de changements.

“La ville avait l’air un peu déprimée, vous pouvez dire que la guerre est dans l’air.”

Le joueur de sept ans participe à des compétitions nationales chez lui



“Ils font partie de nous maintenant”

Bien qu’il ait dû faire face à la menace de missiles et à de fréquentes coupures de courant, Gosha a réussi à reprendre un programme d’entraînement complet à sa patinoire locale.

Iryna a déclaré: “Nous sommes dans un régime normal maintenant – nous nous entraînons trois à cinq jours complets par semaine. Habituellement trois leçons par jour.

“Très bientôt [after returning] nous étions déjà dans la patinoire avec tous nos entraîneurs et une grosse équipe, et nous avons commencé pas à pas, lentement au début. C’était difficile parce que c’était une longue pause.”

Le couple a passé quatre mois à vivre avec leur famille d’accueil à Bristol et dit qu’ils continuent de rester en contact.

“Je pense qu’ils font partie de nous maintenant, pas comme des amis”, a déclaré Iryna.

“Quand je pense à eux ou que nous communiquons dans Messenger, c’est comme des parents. Comme des tantes ou des oncles.”

“Nous aimerions revenir”

Iryna dit qu’elle espère qu’ils pourront retourner en Angleterre dans des circonstances différentes.

“Nous aimerions venir comme des touristes”, a-t-elle déclaré.

“J’aimerais les voir à Kiev si nous avons la paix, et ils aimeraient venir, car je sais qu’ils aiment beaucoup voyager. Gosha veut y retourner cet été.”

Bien que soulagée de retrouver sa famille, Iryna admet que la vie dans la capitale peut être difficile.

“Nous avons compris le risque”, a-t-elle déclaré. “Quand nous sommes revenus maintenant, le risque est plus élevé. Est-ce notre décision. Certaines personnes ne peuvent pas vivre dans de telles conditions, une telle peur, une telle anxiété.

“Je n’ai vraiment envie d’aller nulle part. Nous vivons, non pas dans la peur, mais tout le temps, dans l’anxiété. Le niveau d’anxiété est plutôt élevé. Mais je n’ai pas l’énergie d’aller quelque part parce que c’est aussi difficile, et vous besoin d’énergie pour cela.

“Chez nous, nous sommes calmes car nous sommes tous ensemble.”