Un T-72 de l’ère soviétique gronde à travers les bois en crachant une épaisse fumée noire alors qu’il file sur la boue gelée près de la ville ukrainienne battue de Bakhmut.

Le char est ancien – vestige d’un temps révolu – mais c’est pourtant tout ce dont dispose l’équipage de la 24e brigade mécanisée pour se défendre contre l’agression russe.

Avec le bruit des roquettes et le bruit sourd de l’artillerie résonnant dans le bosquet, l’équipage explique à quoi ils sont confrontés et ce dont ils ont besoin pour mettre fin à ce combat.

“Les chars ont été créés pour soutenir l’infanterie, pas pour la défense mais pour l’attaque. Par exemple, pour libérer nos territoires, nous avons absolument besoin de chars, car c’est comme un poing enflammé et une force pour avancer”, a déclaré Roman, le commandant de la compagnie.

“Celui-ci est un char tellement stupide – un simple lance-roquettes fabriqué il y a très, très longtemps pourrait constituer une menace très sérieuse pour lui, mais les chars modernes sont mieux équipés et ils sont plus à l’abri de ce type d’armes.”

Au début de la guerre, les planificateurs militaires se sont demandé si le temps du char était révolu.

Mais c’est une guerre terrestre avec une ligne de contact s’étendant sur des centaines de kilomètres.

Partout où vous regardez le long du front, vous pouvez voir de la fumée à l’horizon meurtri par les frappes d’artillerie et l’éclair des canons des gros canons.

Nous avons été emmenés à une autre position sur la ligne de front où de vieux chars rouillés – principalement donnés par des pays d’Europe de l’Est – se cachent dans les arbres.

Ils sont toujours mortels lorsqu’ils sont verrouillés et chargés, mais face à un assaut russe soutenu, ils ne sont tout simplement pas à la hauteur.

Roman veut des chars modernes mieux équipés pour son entreprise



Le conflit en Ukraine s’est transformé en un combat d’usure

Ukraine craint que la fatigue occidentale et une impasse éternelle ne sonnent le glas du pays.

Il a remporté des succès tactiques, tels que la libération de Kherson et des régions de Kharkiv, mais sans un soutien occidental encore plus important, il sera difficile de maintenir le rythme et l’initiative opérationnels.

Les forces russes sont bien retranchées.

Le conflit s’est transformé en un combat attritionnel à travers les tranchées.

Et comme les chars ont aidé à sortir de l’impasse du front occidental pendant la Première Guerre mondiale, les planificateurs militaires de Kyiv espèrent faire de même dans ce conflit plus d’un siècle plus tard.

Ils ont besoin de protection et de maniabilité pour pousser leur infanterie vers l’avant – quelque chose que seuls les chars occidentaux modernes, disent-ils, peuvent fournir.

Tout indique que Moscou est engagée dans un long combat et prévoit une offensive majeure avec des centaines de milliers d’hommes au printemps.

Mais il s’agit de bien plus que de simplement conserver une position.

Vladimir Poutine affirme qu’une victoire russe est inévitable, mais l’Ukraine affirme qu’avec le bon équipement, elle peut faire bien plus que retenir Moscou – elle peut continuer à avancer et gagner cette guerre.

Ce qu’ils ne comprennent pas ici, c’est la lenteur à s’engager de certains pays occidentaux.

Pour chaque jour perdu, affirment-ils, le prix à payer est élevé avec le sang ukrainien.