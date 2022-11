Dans la loge, les acteurs enfilent des cagoules kaki et attachent le velcro de leurs gilets pare-balles.

Il y a le clic de balles chargées dans des magazines bien que ce soient des blancs.

Le signe “Z” est partout.

Un traître ukrainien “exposé” par la police

Ce serait le pire cauchemar de la plupart des Ukrainiens.

Ici en Russie, c’est une soirée en ville.

Regarde comment Russie dépeint son combat dans Ukraine et vous comprendrez pourquoi aucun revers sur le champ de bataille ne modifiera radicalement la façon dont les gens perçoivent cette guerre.

C’est la pensée de groupe maintenant.

Ceux qui ont osé penser différemment sont partis ou sont si silencieux que leur voix est à peine entendue.

Le grand public vaquant à ses occupations quotidiennes n’a aucune chance contre les récits posés sur cette épaisseur.

La pièce s’appelle Polite People, le surnom russe des soi-disant “petits hommes verts”, qui ont pris le relais et annexé illégalement Crimée en 2014.

Image:

Les acteurs chargent des blancs dans des magazines pour la performance “immersive”



Les acteurs font partie d’une troupe appelée l’Ensemble Novorossiya, affiliée à un régiment de la République populaire de Lougansk.

L’histoire, racontée à travers le théâtre immersif, la vidéo et le rock strident, est une histoire folle de laboratoires biologiques, de nazis ukrainiens drogués, de grands méchants américains et d’héroïsme russe, dont certains ont été tournés sur place dans Donbass.

“C’est ce que nous avons vu de nos propres yeux”, a déclaré Roman Razum, qui joue le rôle principal.

“C’est ce que nous avons vécu, mes amis et collègues. C’est la pure vérité.”

Pour Razum, les huit dernières années ont été une histoire d’horreur forgée par l’armée ukrainienne, sous la direction de la CIA, sur les habitants du Donbass.

Il n’y a pas le moindre doute dans ses yeux que les choses ne soient pas si noires et blanches.

Image:

Roman Razum, qui joue le rôle principal, affirme que l’Ukraine a été créée pour “détruire la Russie”



“La définition de l’Ukraine a été créée pour détruire la Russie”, a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui, dans cette émission, nous vous avons parlé de l’opération ‘Aérodynamique’ que la CIA et le Pentagone ont développée pour provoquer nos deux peuples et détruire la Russie en général. Nous voyons maintenant les fruits de cette opération.”

L’opération « Aérodynamique » était un programme de la CIA d’après-guerre développé pour favoriser les liens avec les nationalistes ukrainiens qui s’opposaient à l’Union soviétique.

Il est depuis longtemps démantelé, mais il constitue un socle conspirateur commode pour les nombreux Russes qui, comme Vladimir Poutinesont convaincus que tout le mal commence avec la CIA.

Nous sommes venus voir la pièce dans la ville de Vladimir, à quelques heures à l’est de Moscou.

Le public est en grande partie composé de militaires ou de forces de sécurité locales – de jeunes cadets, de la police locale et de Rosgvardiya, la Garde nationale.

Image:

Les mentalités se sont durcies, renforcées par les derniers revers et les terribles pertes humaines



L’aile culturelle de Rosgvardiya (oui, ils en ont une) et l’administration locale sont chargées de distribuer les invitations.

Le fonds présidentiel d’initiatives culturelles a fourni la subvention.

La prochaine étape de la visite est le terrain d’entraînement militaire voisin de Kovrov où les hommes mobilisés dans la région de Vladimir vont s’entraîner.

Si vous avez à peine une formation et un équipement inadéquat, croire en votre cause est l’une des rares armes dont vous disposez.

Le public semble captivé.

Une standing ovation salue les derniers mots de Razum : “La victoire sera à nous.”

je lui demande La reprise par l’Ukraine de la ville méridionale de Khersonoù les troupes russes ont été forcées de battre en retraite.

“” Tout cela est temporaire. Nous reviendrons certainement “, at-il triste.

“Les dirigeants militaires du pays connaissent mieux la situation et savent quoi faire.”

Les spectateurs posent avec lui devant le panneau d’affichage “Polite People”.

L’un d’eux, un costaud du nom de Volodia, se dit ravi du spectacle.

Il a déclaré: “Je suis un vétéran de l’action militaire dans le Caucase du Nord. J’ai déjà vécu cela à l’époque.”

Serait-il en Ukraine ?

“Si la patrie appelle, j’irai. J’ai déjà fait mon sac”, a-t-il déclaré.

Depuis la mobilisationdes appels vidéo réguliers apparaissent et circulent en ligne d’épouses et de parents implorant un meilleur soutien pour les personnes appelées.

Image:

Des femmes ont supplié Vladimir Poutine de mieux soutenir les troupes mobilisées



Plusieurs sont originaires de la région de Vladimir.

Dans le dernier, un groupe de femmes supplie M. Poutine de faire face au “chaos”.

“Personne n’a le droit d’envoyer des mobilisés au front sans armes ni entraînement. C’est contraire à la loi”, plaident-ils.

C’est en partie la peur, les lois sur le discrédit des forces armées sont désormais bien connues.

Mais c’est surtout du soupçon.

Nous sommes toujours l’ennemi et ils sont toujours des patriotes, même si leurs garçons n’ont pas d’armes ou d’entraînement adéquats.

Neuf mois depuis cette invasion, si tant est que les mentalités se soient durcies, renforcées par les derniers revers et les terribles pertes humaines.

Il semble y avoir un sentiment que si le peuple russe doit faire ces sacrifices, ce doit être pour une raison.

Et ce sera un message transmis de génération en génération, que la cause de la Russie est noble, que les Russes n’ont rien fait de mal.

Un petit garçon regarde le panneau d’affichage du spectacle et fait de son mieux pour prononcer “Ve-Zhli-Vi-Ye”, le mot russe pour poli.

“Pourquoi s’appellent-ils ainsi?” demanda-t-il à sa mère.

“Parce qu’ils sont polis,” dit-elle.