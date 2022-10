Guerre d’Ukraine : “Ça ne s’arrête pas” – les soldats qui combattent la Russie sous les arbres | Nouvelles du monde

Lorsque les soldats de la 93e brigade mécanisée ukrainienne font leur travail, la plupart des tâches sont effectuées sous les arbres.

C’est une simple question de rester en vie.

Les membres de la compagnie Oril de la brigade empilent leurs munitions sous un bosquet d’arbres noueux. Leurs mortiers sont cachés dans les buissons.

Les forces de Poutine “se préparent à faire sauter un grand barrage” – Mises à jour en direct sur la guerre en Ukraine

On nous a dit de marcher en file indienne – et fortement conseillé de ne pas nous tenir en groupes de plus de deux.

Mieux vaut essayer de ressembler à un civil ordinaire si les Russes regardent du ciel.

Et tout le monde sait que les Russes regardent.

“Les quadcoptères (drones), ce sont des quadcoptères. Ils peuvent nous voir. Tout ce que nous faisons doit être masqué”, déclare Yurii, le commandant de la compagnie Oril.

Ancien charpentier, Yurii est maintenant commandant militaire dans un village juste à l’extérieur de la ville orientale de Bakhmut.

Les drones sont devenus un sérieux casse-tête, a-t-il déclaré, transmettant des informations aux artilleurs russes.

“C’est comme 24 heures sur 24, nous avons des attaques sur nos positions, ça ne s’arrête pas”, a-t-il ajouté.

Image:

Yurii dit que la société Oril est attaquée 24 heures sur 24



“Il est temps pour nous de descendre”

Cependant, la 93e brigade dispose également de drones et lorsque le commandant de la compagnie a reçu par radio un ensemble de coordonnées, ses hommes ont couru vers les buissons pour récupérer le mortier.

« Vuha ! » a crié un militaire, avertissant tout le monde de se couvrir les oreilles, alors qu’il larguait l’un des deux obus de mortier dans le tube.

Il y eut un moment de silence, avant que la munition ne hurle dans le ciel.

Une minute ou deux plus tard, nous avons reçu la réponse des Russes. Un obus de char est descendu avec un gémissement écœurant, s’écrasant sur le sol à plusieurs centaines de mètres de notre position.

“Il est temps pour nous de descendre,” dit calmement Yurii.

Comme un jeu de cache-cache, nous nous sommes réfugiés dans un bunker souterrain à proximité alors qu’une succession d’obus russes hurlaient dans les environs.

Lorsqu’ils ont touché le sol, un souffle d’air a jailli à travers la porte principale du bunker.

Six ou sept soldats mangent, dorment – et rangent leurs armes dans le bunker – et avec une fierté indéniable.

Yurii m’a montré une grosse mitrailleuse de calibre 50 que son équipe avait arrachée du haut d’un char russe.

Ils sont probablement son plus grand fournisseur d’armes, a-t-il dit.

“Nous avons des trucs américains, roumains, tchèques, bulgares et russes. C’est multinational, mais nous avons beaucoup de (équipements) russes, ce sont comme des trophées, mais nous préférons les tchèques ou les américains.”

“Les Russes apprennent de nous”

Les pays occidentaux, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont fourni à l’Ukraine des milliards de dollars de matériel militaire, mais ils sont toujours sous-armés par les Russes.

Yurii pense que l’ennemi a cinq fois plus de pièces d’artillerie.

Pourtant, la motivation humaine est une autre histoire. “Nous savons pourquoi nous nous battons. Ils ne le savent pas”, a-t-il déclaré.

Lire la suite:

Poutine tire un fusil de sniper sur un camp d’entraînement russe après les revers de l’Ukraine

L’appel à la loi martiale de Poutine l’aide à paraître fort à la maison – mais la mascarade s’effondre

Un avion russe a «lâché un missile» près d’un avion de la RAF lors d’une patrouille au-dessus de la mer Noire

Yurii et ses hommes ont essayé de transformer leur flotte de drones prêts à l’emploi en bombardiers miniatures, en attachant des grenades en forme de cigare au fond.

“Je demande à mon ami de déposer un cadeau dans ce trou, et nous avons du succès”, a-t-il dit, me montrant une vidéo de la grenade tombant dans une fosse cachant une position de canon.

“Mais les Russes maintenant (le font) aussi, nous leur montrons l’exemple, alors ils apprennent de nous.”

‘Ne marchez pas dans la voie du milieu, d’accord ?’

Après le barrage russe, nous sommes revenus à la surface, car le commandant voulait nous emmener dans une ville appelée Soledar. C’est le site de certains des combats les plus féroces de cette guerre.

Chaque structure avait été endommagée ou détruite, et la fumée émanant des ruines d’une usine de sel rendait la respiration difficile.

C’était comme une scène de la Seconde Guerre mondiale.

“C’est comme Stalingrad”, a-t-il dit. “Nous avons peut-être 90% (des) bâtiments détruits. Nous l’appelons Soled-grad. Comme Stalingrad, oui?”

Yurii émit un rire triste, puis prépara ses hommes pour le retour au bunker.

Avant de nous séparer, il a offert quelques mots de conseils.

“Ne marche pas dans la voie du milieu, d’accord ? Et si tu entends quelque chose venir, saute dans le fossé.”