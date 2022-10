Guerre d’Ukraine : “Bientôt, nous reviendrons” – message sinistre des Russes en retraite qui ont transformé l’école en base militaire | Nouvelles du monde

Alors que les Russes se retirent des communautés de la région ukrainienne de Kherson, les habitants se sont retrouvés avec des rappels de leur séjour.

De vastes étendues de destruction ont affligé des endroits comme Velyka Oleksandrivka, un bourg tranquille qui passerait des mois sur la ligne de front.

Les Russes ont été chassés par les Ukrainiens dans la première semaine d’octobre, et les preuves de combats acharnés sont partout.

Avec une position stratégique sur la rivière des Inhulets prisée des deux côtés, son école communautaire de trois étages se retrouve au cœur de la bataille.

Parmi les graffitis obscènes et la lettre Z (le symbole de la guerre de la Russie en Ukraine), une carte du Royaume-Uni est dégradée



Le chef des pompiers locaux, Volodymyr, nous a suggéré d’aller voir.

« Avez-vous une torche ? », dit-il. « Vous allez avoir besoin d’une torche.

Nous avons trouvé une lampe frontale et allumé les lumières de notre téléphone portable, puis nous nous sommes plongés dans la pénombre, avec le chef des pompiers en tête.

Au bas des marches, nous avons trouvé une chambre qui servait d’abri anti-bombes. Il y avait des graffitis obscènes et la lettre Z, le symbole de la guerre de la Russie en Ukraineplaqué sur les murs.

Sous la lettre, les soldats russes avaient fièrement écrit la date à laquelle ils avaient occupé la ville – 26.02.

Une cour de récréation pour enfants, avec des signes de guerre



Nous avons réalisé que ce complexe était bien plus qu’un simple abri anti-bombes. Le sous-sol de cette école communautaire avait été transformé en base militaire.

Une douzaine de pièces ou plus avaient été équipées de rideaux, le plafond et les murs donnant un effet de tente. Il semble que les soldats avaient l’intention de rester dans le complexe souterrain avec une atmosphère chaleureuse.

“Tout a été pris dans les magasins et les maisons des gens. Rideaux, tapis, oreillers, ils vivaient ici”, a déclaré Volodymyr.

Les occupants avaient une corde à linge à l’école



Literie en soie, parfum – luxe somptueux

Combien de soldats vivaient ici, pensez-vous ?

“Je pense au moins 200”, a déclaré le chef des pompiers.

Nous avons trouvé plusieurs cuisines et salles à manger ad hoc attenantes, et certains éléments de ce complexe avaient l’air étonnamment luxueux.

Nous avons trouvé des flacons de parfums et de la literie en soie dans une chambre.

« C’est là que dormaient les officiers ? J’ai demandé.

“Probablement,” dit Volodymyr.

John Sparks de Sky a vu un message des Russes disant “nous reviendrons bientôt”



Les membres de cette garnison avaient fait un départ rapide, mais ils avaient laissé un avertissement visuel sur les murs.

“Bientôt, nous reviendrons”, a déclaré un message peint à la bombe en grosses lettres, une menace sinistre laissée dans l’obscurité.

La bataille pour Velyka Oleksandrivka s’était déroulée, en partie, sur les trois étages supérieurs, et nous avons découvert que l’école avait été transformée en forteresse.

L’école a été décimée par les combats



Les salles de classe étaient recouvertes de sacs de sable, avec des fentes en forme de château, afin que les Russes puissent tirer avec leurs armes.

Les étagères de la bibliothèque de l’école avaient été redéployées en murs anti-souffle, et des visions du monde à la Poutine étaient répétées sur les murs.

Une image de la Grande-Bretagne et de l’Irlande avait été dégradée avec la lettre Z. “Russie” avait été peinte en bas. Il semble que les Russes n’étaient pas intéressés à apprendre l’anglais.

“C’est triste, n’est-ce pas, que l’école ait été saccagée”, dis-je à Volodymyr.

“Bien sûr, c’est triste, tout est triste. Nous voulons juste gagner le plus tôt possible et commencer à reconstruire”, a-t-il répondu.

Pourtant, le coût de la reconstruction a atteint une somme extraordinaire – le gouvernement ukrainien, ainsi que la Banque mondiale et l’Union européenne, ont estimé les coûts de reconstruction à environ 350 milliards de dollars (300,9 milliards de livres sterling) – et le conflit continue.