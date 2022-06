Guerre d’Ukraine : Ben Stiller se rend à Kyiv et dit au président Volodymyr Zelensky : « Vous êtes mon héros » | Nouvelles du monde

La star hollywoodienne Ben Stiller a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, lui disant : « Tu es mon héros ».

L’acteur américain de 56 ans, qui rencontre des réfugiés à Pologne et Ukraine depuis le 18 juin, a serré la main du premier ministre en temps de guerre lors de leur rencontre à Kyiv.

Il a dit au président Zelenskyy : « C’est un grand honneur pour moi. Tu es mon héros. Tu as abandonné une belle carrière d’acteur pour ça. »

« Pas aussi génial que toi, » répondit-il.

Mais Stiller a insisté: « Ce que vous avez fait, la façon dont vous avez rallié le pays et pour le monde, c’est vraiment inspirant. »

L’acteur a parlé de son séjour dans le pays déchiré par la guerre et de la dévastation qu’il avait vue.

« J’ai l’impression qu’il est difficile de comprendre ce qui se passe ici si vous n’êtes pas venu ici.

« Nous parlions de l’impact réel de venir ici. J’étais juste à Irpin ce matin, j’ai vu le niveau de destruction.

« Vous le voyez à la télévision, vous le voyez sur les réseaux sociaux, c’est autre chose de le voir et de le ressentir, puis de parler aux gens. Nous avons parlé à un tas de gens. »

Image:

Stiller a déclaré au dirigeant ukrainien: « Ce que vous avez fait, la façon dont vous avez rallié le pays et pour le monde, c’est vraiment inspirant. »



Située non loin de Kyiv, Irpin a connu de lourds bombardements russes au début de la guerre, mais une défense féroce des troupes ukrainiennes. veillé à ce que les forces du Kremlin ne se rapprochent pas de la capitale.

Le couple a discuté des difficultés à garder la guerre en Ukraine sous les yeux du public mondial après tant de mois de combats.

Le président Zelenskyy a déclaré : « Ce n’est pas intéressant de parler de la guerre tous les jours devant un public, pour différentes personnes, mais pour nous, c’est très important.

« Quand les gens oublient de parler de cette influence et de comment pousser la Russie, c’est très difficile. »

En regardant Stiller, il a ajouté : « Grâce à des gens comme vous, nous pouvons le faire. »

Ben Stiller rend visite aux réfugiés ukrainiens



Lors de sa visite en Europe de l’Est, Stiller a publié un message vidéo appelant à un soutien mondial pour les réfugiés ukrainiens et les 100 millions de réfugiés dans le monde.

Dans son message, il a déclaré: « Je suis ici pour rencontrer des gens qui ont été touchés par le travail et entendre comment cela a changé leur vie.

« La guerre et la violence dévastent les gens partout dans le monde. Personne ne choisit de fuir sa maison. Rechercher la sécurité est un droit et il doit être respecté pour chaque personne. »

La semaine dernière, Stiller, ambassadeur de bonne volonté du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), s’était envolé pour Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne.

Dimanche, il a également été aperçu marchant dans la ville occidentale de Lviv, qui a été attaquée par russe forces pendant l’invasion qui a duré des mois, mais est resté relativement indemne par rapport aux assauts féroces dans l’est du pays.

Sur sa page Instagram, Stiller a déclaré qu’il rencontrait des familles « dont la vie a été déchirée par la guerre et la violence en Ukraine« .

Il a déclaré que des millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer, dont plus de 90 % sont des femmes et des enfants, à la suite de l’invasion par les troupes du président Vladimir Poutine.

Stiller a ajouté: « Je suis ici pour apprendre, partager des histoires qui illustrent l’impact humain de la guerre et amplifier les appels à la solidarité.

« Tout le monde a le droit de rechercher la sécurité. Qui que ce soit. Où. N’importe quand. »

Sur une image, il a été photographié en train de rencontrer des travailleurs du HCR.

Dans un autre article, la star de Zoolander et Tropic Thunder a été photographiée en train d’étreindre deux enfants réfugiés près de la frontière de Medyka en Pologne.

Depuis le début de la guerre, un certain nombre de stars des industries de la musique et du cinéma ont visité l’Ukraine et ses pays voisins.

En avril, l’actrice hollywoodienne et humanitaire de l’ONU Angelina Jolie fait une visite surprise à Lviv où elle s’est entretenue avec des personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans la ville.

Bono se produit dans la station de métro de Kyiv



Et le mois dernier, Bono et The Edge du groupe de rock irlandais U2 ont donné un concert dans une station de métro de Kyiv pour soutenir le peuple ukrainien.