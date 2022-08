Guerre d’Ukraine : Aucune ville n’a été touchée aussi durement et souvent que Mykolaïv – et cela pourrait empirer | Nouvelles du monde

Peu de villes encore sous contrôle ukrainien ont été bombardées aussi férocement et aussi fréquemment que Mykolaïv.

Il y a quelques mois, les forces russes s’étaient avancés à quelques milles du grand port de construction navale sur la rivière Southern Bug, mais ces dernières semaines, les contre-offensives ukrainiennes les ont repoussés, bien qu’ils soient toujours à portée.

Il ne se passe pas un jour sans que des missiles entrants ne touchent des bâtiments – les universitésmaisons, bureaux du conseil, usines, appartements, etc.

Il semble n’y avoir aucune logique ou stratégie à ce que la Russie vise, juste l’élimination progressive de la vie.

J’ai visité la ville plusieurs fois au cours de cette guerre de six mois, et chaque fois la destruction est plus évidente.

Bien que ce ne soit pas strictement en première ligne, nous entrons toujours en prenant les mêmes précautions que si c’était le cas.

C’est pire la nuit. Les heures de 3h à 5h du matin peuvent souvent être vicieuses. Peu dorment à travers elle.

“C’est effrayant de dormir”, déclare Tamara Ribova, 69 ans.

“Je me suis endormi aujourd’hui à six heures et demie du matin. Terrible.

“Je cours dans le couloir et je m’assieds dans le coin car il n’y a pas de place pour se cacher autour des fenêtres et de la porte.

“Je cours dans le couloir et je m’assieds. Et tout claque.

“Et quand ça se calme, tu vas dormir un peu. Je sympathise avec les gens en prison.

“Je suis dans une cellule. Je ne vois personne ni le monde extérieur.”

Image:

Les fenêtres de Tamara Ribova ont récemment été frappées par une grève



“Une boule de feu et de poussière a volé dans la chambre”

Ses fenêtres ont été soufflées par une frappe aérienne il y a quelques semaines – le verre a atterri sur sa petite-fille, endormie sur le canapé.

Elle a déclaré: “C’est arrivé à 6h55. Un tel rugissement, si rapide. Cela ne peut pas être exprimé avec des mots.

“Une boule de feu et de poussière a volé dans la chambre par la porte ouverte. Elle m’a soulevé et m’a jeté sur le lit.”

Les fenêtres de son appartement au deuxième étage sont maintenant recouvertes de bois – la conséquence est qu’aucune lumière naturelle n’entre, donc l’électricité est toujours allumée, ce qui leur coûte de l’argent qu’ils n’ont tout simplement pas.

En bas de la route, nous rencontrons Iryna et Lyudmila.

Les fenêtres d’Iryna ont également disparu, maintenant recouvertes de bâches en plastique.

“Je n’ai pas d’argent, je n’ai nulle part où aller. Espérons qu’il y aura de l’électricité”, me dit-elle avec la résignation de quelqu’un qui ne croit pas qu’il y en aura.

Les sœurs qui ne quitteront pas Mykolaïv



Sans une bonne isolation, des gens mourront

L’hiver venu, dans quelques mois seulement, les températures seront bien en dessous de zéro ici.

Ce sont en grande partie les personnes âgées ou malades laissées ici à Mykolaïv. Sans une bonne isolation, des gens mourront.

Nous rencontrons des gens qui réparent leurs maisons, reconstruisent des vies anéanties par les bombes russes. Les petits gestes – réparer le portail d’entrée, enlever les débris de la cour – sont des actes de défi et de fierté.

“Chaque matin, nous sortons dans la rue et voyons qui a survécu à la nuit, et qui n’a pas survécu”, était la sombre dose de réalité d’un homme.

Ça a été dur six mois; cela pourrait être sur le point de devenir plus difficile.