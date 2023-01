Guerre d’Ukraine : Au moins 12 morts alors que l’immeuble Dnipro est frappé par une vague brutale de frappes russes | Nouvelles du monde

Au moins une douzaine de personnes ont été tuées dans une frappe de missiles russes sur un bloc résidentiel de la ville ukrainienne de Dnipro, dans le cadre d’une vague massive d’attaques visant à la fois des civils et des infrastructures énergétiques.

Les équipes de secours ont travaillé toute la nuit à des températures inférieures à zéro pour trouver des survivants dans les décombres de l’immeuble de neuf étages, avec des cris entendus sous l’épave.

Le personnel d’urgence travaille sur les lieux



Des images de la scène de l’attaque ont montré que la tour avait été en grande partie renversée, avec de grands panaches de fumée s’élevant dans l’air alors que les services d’urgence effectuaient leurs recherches.

Ukrainele président Volodymyr Zelensky a déclaré que le nombre de morts augmenterait probablement dans la quatrième plus grande ville du pays, située au centre du fleuve Dnipro et abritant un grand mémorial et un musée de l’Holocauste.

Plus de 60 personnes ont été blessées et 37 ont été secourues jusqu’à présent, a ajouté un communiqué de son bureau.

L’adjoint au maire de Dnipro, Mikhailo Lysenko, a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux que des habitants désespérés envoyaient des SMS depuis leurs appartements détruits, ajoutant : “Nous arrêtons notre travail de temps en temps pour garder le silence, et nous entendons des gens crier sous les décombres”.

La « terreur russe » frappe des infrastructures clés

La vague de frappes russes de samedi a également touché des infrastructures critiques dans plusieurs grandes villes : à Kyiv, la capitale ukrainienne ; Kharkiv à l’est; et Lviv à l’ouest.

L’armée de l’air ukrainienne a réussi à abattre 25 des 38 missiles tirés par les envahisseurs, mais ceux qui ont atterri ont perturbé certaines parties de l’alimentation électrique des villes.

Moscou a intensifié son bombardement des infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis octobre, provoquant d’importantes coupures de courant, coupant le chauffage central et l’eau courante.

M. Zelenskyy a qualifié les derniers attentats de “terreur russe”, Vladimir PoutineLes forces de l’Ukraine cherchent à accroître les souffrances des Ukrainiens pendant les mois d’hiver glacials.

Le ministre ukrainien de l’Énergie a averti que les prochains jours seraient “difficiles” en raison de l’impact de l’attaque de samedi, qui a également fait un mort dans la ville sidérurgique de Kryviy Rih.

Les gens s’abritent dans une station de métro de Kyiv pendant les frappes russes samedi



Les alliés promettent plus d’aide

Les alliés de l’Ukraine ont promis d’envoyer davantage d’aide militaire, l’ambassadeur de la Maison Blanche à Kyiv condamnant les attaques contre Dnipro comme “horribles”.

“Davantage d’aide à la sécurité arrive pour aider l’Ukraine à se défendre”, a déclaré Bridget Brink sur Twitter.

Les États-Unis ont promis 50 véhicules blindés anti-chars Bradley dans leur plus gros programme d’assistance militaire à ce jour.

Entre-temps, La Grande-Bretagne est devenue le premier pays occidental à promettre des chars à Kyiv.

Quatorze chars Challenger 2 seront envoyés dans les prochaines semaines, ainsi qu’une trentaine de canons propulsés AS90, qui sont de gros armements opérés par cinq artilleurs.

M. Zelenskyy a remercié le Royaume-Uni pour son soutien “impénétrable” suite à un appel avec le Premier ministre Rishi Sunakmais a demandé plus d’aide d’autres alliés.

“Le monde entier sait quoi et comment arrêter ceux qui sèment la mort”, a-t-il déclaré dans son discours du soir.

On espère que d’autres alliés suivront, notamment l’Allemagne, déverrouillant le char Leopard 2, qui a été fabriqué en bien plus grand nombre et est utilisé par plusieurs autres pays européens.

Les alliés de l’Ukraine se réunissent vendredi à Ramstein en Allemagne, où les gouvernements annonceront leurs derniers engagements.

Comment les chars britanniques aideront-ils l’Ukraine ?



La bataille pour la ville très disputée continue

Malgré les revendications russes de victoireles combats se sont poursuivis samedi dans la ville de Soledar – un site de la région orientale de Donetsk qui a connu certains des combats les plus sanglants de la guerre.

La chute de la ville marquerait une victoire rare pour le Kremlin après une série de revers sur le champ de bataille, car Moscou affirme que la prise de contrôle permettrait à ses forces de couper les lignes d’approvisionnement des troupes ukrainiennes dans la ville voisine de Bakhmut.

Mais des poches de résistance subsistent et les responsables ukrainiens ont déclaré que la bataille se poursuivait.

“Nos soldats repoussent constamment les attaques ennemies, jour et nuit”, a déclaré la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar.

“L’ennemi subit de lourdes pertes mais continue d’exécuter les ordres criminels de son commandement.”