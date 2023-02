Guerre d’Ukraine : alerte au raid aérien en vigueur dans tout le pays alors que la Russie intensifie ses attaques | Nouvelles du monde

Une alerte au raid aérien a été déclarée dans toute l’Ukraine alors que la Russie lançait des frappes dans le sud et l’est du pays.

Les forces du Kremlin ont frappé des infrastructures critiques à Kharkiv, l’Ukraine la deuxième plus grande ville et les centrales électriques de Zaporizhzhia.

Le public a été invité à se mettre à l’abri.

Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kyiv, a déclaré : “Il y a une grande menace d’attaque au missile. Je veux

stressez à nouveau – n’ignorez pas les sirènes d’alerte aérienne.”

Le secrétaire du conseil municipal de Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, a déclaré que la ville avait été touchée 17 fois en une heure, ce qui, selon lui, en faisait la période d’attaques la plus intense depuis le début de l’invasion en février 2022.

À Kharkiv, les autorités tentaient d’établir le nombre de victimes et l’ampleur des destructions, le maire Ihor Terekhov affirmant qu’il pourrait y avoir des perturbations dans le chauffage et l’approvisionnement en électricité et en eau.

Selon des analystes militaires, le président russe Vladimir Poutine espère que le soutien de l’Europe à l’Ukraine diminuera, alors que Moscou préparerait une nouvelle offensive.

L’agence de renseignement militaire de Kyiv a déclaré que les forces russes avaient lancé une offensive dans les régions partiellement occupées de Donetsk et Louhansk, dans le but de prendre le contrôle total de l’ensemble de la région industrielle, connue sous le nom de Donbass.

Les séparatistes soutenus par Moscou y combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.