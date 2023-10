Ramallah, Cisjordanie occupée – Alors que l’attention du monde était fixée sur le bombardement brutal de la bande de Gaza par Israël au cours des deux dernières semaines, les meurtres de près de 70 Palestiniens par les forces israéliennes au cours de la même période ont à peine fait la une des journaux.

Plus de 3 500 Palestiniens ont été tués lors de l’attaque la plus meurtrière menée par Israël contre Gaza, qui est soumise à un blocus total.

La Cisjordanie occupée, en revanche, a été témoin de meurtres records au cours des deux dernières années, avec en moyenne un Palestinien tué par jour par les forces israéliennes. Au moins 69 Palestiniens ont été tués, dont huit par des colons armés, en Cisjordanie et à Jérusalem depuis le 7 octobre, date du début de la dernière escalade entre Israël et Palestiniens.

Les raids de l’armée israélienne dans les villes et villages palestiniens se sont également fortement accrus, parallèlement aux affrontements et aux protestations contre le bombardement de Gaza, qui a tué au moins 1 000 enfants.

Les tensions s’accentuent également avec l’Autorité palestinienne (AP), qui exerce un contrôle administratif limité sur 18 pour cent de la Cisjordanie occupée et est considérée par beaucoup comme un sous-traitant de l’occupation israélienne.

Que s’est-il passé en Cisjordanie occupée et à Jérusalem ?

La dernière attaque israélienne contre Gaza a commencé après que des combattants du Hamas, le mouvement de résistance armée palestinienne régissant la bande occupée, ont lancé une attaque surprise le 7 octobre juste à l’extérieur de l’enclave assiégée sur le territoire israélien. Jusqu’à présent, au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël, selon les autorités israéliennes.

Depuis, l’armée israélienne a intensifié ses raids meurtriers quotidiens contre les quartiers, villages et villes palestiniennes de Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est, où vivent plus de trois millions de Palestiniens. Les meurtres de résidents par des colons armés ont également augmenté.

Ces attaques ont entraîné la mort en moyenne de cinq Palestiniens chaque jour dans ces zones depuis le 7 octobre. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré mercredi que plus de 1 300 personnes avaient été blessées jusqu’à présent.

Entre mercredi soir et jeudi matin, les forces israéliennes et les colons ont tué cinq Palestiniens et en ont blessé des dizaines d’autres à balles réelles.

Deux des cinq Palestiniens tués étaient des enfants. Le ministère de la Santé les a identifiés comme étant Taha Mahameed, 16 ans, tué dans le camp de réfugiés de Nour Shams à Tulkarem, et Ahmad Muneer Sadooq, 17 ans, tué dans le camp de réfugiés de Dheisheh à Bethléem.

Le ministère a indiqué qu’ils avaient tous deux reçu une balle dans la tête lors d’affrontements avec l’armée israélienne suite à ses bombardements continus sur la bande de Gaza assiégée pour le 13e jour consécutif.

Les deux autres personnes tuées par les tirs de l’armée israélienne étaient Ibrahim Jibreel Awad, 32 ans, du village de Budrus à l’ouest de Ramallah, et Ibrahim Haj Ali, 23 ans, du village de Jammain, à l’extérieur de la ville de Naplouse.

Par ailleurs, des colons israéliens ont abattu Mohammad Fawaqa, 21 ans, dans la région de Dura al-Qar, à environ 10 minutes au nord de Ramallah.

Arrestations massives

Les forces israéliennes ont également arrêté au moins 850 Palestiniens lors de raids en Cisjordanie occupée et à Jérusalem au cours des 13 derniers jours, dont au moins 120 dans la nuit de mercredi. Ceci sans compter des centaines d’autres Palestiniens, y compris des ouvriers, de Gaza qui ont été arrêtés en Israël.

L’escalade de la violence a déclenché des manifestations et des affrontements sporadiques et organisés contre l’Autorité palestinienne (AP) dans les centres-villes de Cisjordanie et contre les forces israéliennes aux points de contrôle, dans les bases militaires et dans les colonies.

Les protestations se sont considérablement intensifiées après le bombardement d’une cour d’hôpital à Gaza mardi soir, tuant 471 personnes, dans ce qui a été décrit comme un massacre et a suscité l’indignation mondiale. Les Palestiniens ont blâmé Israël pour le bombardement de l’hôpital tandis qu’Israël a pointé du doigt les groupes armés.

Des images et des vidéos diffusées par les journalistes sur les lieux montraient d’innombrables corps éparpillés sur le sol et des personnes portant les membres de leurs proches tués dans des sacs, au 12e jour du bombardement incessant d’Israël sur Gaza.

Environ 70 pour cent des personnes tuées étaient des femmes et des enfants, a indiqué mercredi le ministère de la Santé, et au moins 314 autres personnes restent blessées, dont 22 dans un état critique.

Quelle a été la réponse de l’AP ?

La nuit de l’attaque de l’hôpital, des milliers de personnes ont manifesté dans les villes de Cisjordanie occupées, que l’AP a réprimées avec des balles réelles, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

Une jeune fille palestinienne, Razan Nasrallah, 12 ans, a été tuée par balle par les forces de sécurité de l’AP dans la ville de Jénine, dans le nord du pays, et des dizaines d’autres ont été blessées, dont au moins une dans un état critique.

À Ramallah, où est basée l’Autorité palestinienne, les manifestants ont lancé des pierres, des chaises et d’autres objets sur les véhicules blindés de l’Autorité palestinienne pour tenter de les disperser.

Le slogan le plus courant lors des manifestations a été : « Mettez l’épée avant l’épée, nous sommes les hommes de Mohammed Deif », en référence au commandant de la branche militaire du Hamas, les Brigades Qassam, mais les manifestations de mardi comprenaient également un appel à l’AP. Le président Mahmoud Abbas doit démissionner.

L’AP a été créée dans le cadre des accords d’Oslo de 1993 entre l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et Israël, ce qui lui donne 30 ans cette année.

Il a été formé en tant qu’organe directeur intérimaire d’une durée de cinq ans, destiné à conduire à un État palestinien comprenant les territoires occupés de Jérusalem-Est, de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

L’occupation militaire de ces territoires par Israël depuis 56 ans, y compris la construction de colonies illégales – dont la majorité ont été construites entièrement ou partiellement sur des terres palestiniennes privées – a empêché cette perspective.

Aux termes de l’accord, l’AP est également tenue de partager des renseignements avec Israël dans le cadre de sa politique très controversée de « coordination de la sécurité » et d’aider à contrecarrer la résistance armée des Palestiniens, notamment en aidant aux arrestations, ce qui la rend impopulaire auprès de la plupart des Palestiniens.