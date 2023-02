Guerre des puces : le Japon et les Pays-Bas devraient se joindre aux États-Unis pour interdire les exportations de technologies vers la Chine

Un responsable de Washington a fait les commentaires les plus directs d’une autorité américaine à ce jour, reconnaissant l’existence d’un accord avec le Japon et les Pays-Bas pour que ces pays imposent de nouvelles restrictions sur les exportations d’outils de fabrication de puces vers la Chine.

“Nous ne pouvons pas parler de l’accord pour le moment”, a déclaré Don Graves, secrétaire adjoint du département du commerce, en marge d’un événement à Washington. “Mais vous pouvez certainement parler à nos amis au Japon et aux Pays-Bas.”

Bloomberg a rapporté vendredi qu’un accord avait été finalisé et deux personnes proches du dossier ont ensuite confirmé la nouvelle à Reuters.

En octobre, les États-Unis ont imposé de vastes restrictions à l’exportation sur les expéditions d’outils de fabrication de puces vers la Chine, cherchant à entraver la capacité de Pékin à développer son industrie des puces et à renforcer ses capacités militaires.

Pour que les restrictions soient efficaces, Washington devait embarquer les Pays-Bas et le Japon, qui abritent les principaux fabricants de puces ASML et Tokyo Electron, entre autres.

Le département du commerce a déclaré dans un e-mail qu’il continuerait à coordonner les contrôles à l’exportation avec des alliés étrangers, qualifiant cela de “priorité”. « Nous reconnaissons que les contrôles multilatéraux sont plus efficaces que les contrôles unilatéraux.

Des responsables des Pays-Bas et du Japon étaient à Washington pour discuter d’un large éventail de questions lors de pourparlers menés par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé vendredi si un accord sur les semi-conducteurs avait été discuté, le président américain Joe Biden a répondu: “Oui, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais une grande partie est privée.”

L’industrie chinoise des semi-conducteurs est devenue une cible clé des restrictions américaines à l’exportation. Pékin a investi de l’argent dans la culture de son industrie nationale, mais ses usines de fabrication, connues sous le nom de fabs, dépendent toujours fortement d’équipements fabriqués à l’étranger.

SMIC, la plus grande usine de fabrication de Chine, fabrique des puces qui entrent dans les produits du secteur automobile, les appareils Internet des objets et certains smartphones.

Les États-Unis ont inscrit le SMIC sur leur liste d’entités en 2020, empêchant ainsi la société néerlandaise ASML de fournir des machines de lithographie aux ultraviolets extrêmes au SMIC.

YMTC est le seul acteur chinois sur le marché mondial de la mémoire Nand, un secteur ultra-concurrentiel longtemps dominé par une poignée d’entreprises américaines et sud-coréennes. Elle conçoit et fabrique des puces et a été ajoutée à la liste des entités américaines en 2022.

YMTC a dévoilé une puce en 2022 avec 232 couches de cellules de mémoire, la rapprochant de concurrents tels que le sud-coréen Samsung. Les experts ont déclaré que les restrictions à l’exportation d’équipements risquent de faire dérailler les efforts supplémentaires.

CXMT est le seul acteur majeur en Chine à concevoir et fabriquer des puces Dram, qui, comme la mémoire Nand, est un secteur longtemps dominé par une poignée d’entreprises aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan.

Avec Reuters