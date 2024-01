Guerre des mots: Xavi répond à Real Madrid TV

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, et Real Madrid TV se sont livrés une guerre de mots sur les décisions de l’arbitre lors du match Real Madrid – Almeria, qui a déclenché un énorme débat dans le football espagnol.







Xavi, qui a pris le micro après la victoire de Barcelone contre le Real Betis dimanche, a critiqué l’arbitre et le VAR pour avoir favorisé le Real Madrid lors de sa victoire 3-2 contre Almeria dimanche. Il a déclaré qu’il serait très difficile de remporter le championnat avec autant d’incohérence et de partialité – tout cela alors qu’il était prouvé que les appels en faveur du Real Madrid dimanche étaient corrects, comme l’a souligné le directeur de Madrid Kiyan Sobhani dans l’après-midi de dimanche. Podcast du jeu :

“Je l’ai vu. Si nous parlons, ils nous sanctionnent… mais tout le monde l’a vu”, a déclaré Xavi. “J’ai déjà dit à Getafe qu’il y avait des choses qui ne me correspondaient pas, que ça allait être très difficile de gagner cette Ligue. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Cela a été vu par tout le monde.

Real Madrid TV, la chaîne officielle du club, n’a pas pris les commentaires de Xavi à la légère et a lancé une attaque cinglante contre l’entraîneur de Barcelone et son club. Ils ont déclaré que les 600 matches de Xavi avec Barcelone étaient suspects, car le club est impliqué dans une affaire de corruption avec le vice-président du comité d’arbitrage, José María Enriquez Negreira, qui fait l’objet d’une enquête officielle pour corruption présumée. Comme le dit Real Madrid TV, “les paroles de Xavi sont un écran de fumée, ce qu’il sait très bien faire”.

“Il est curieux que Xavi Hernández trouve étranges les choses qui se passent en Liga et il semble normal que pratiquement tout au long de sa carrière de footballeur, depuis 20 ans, son club ait payé environ 8 millions au vice-président des arbitres”, a déclaré Jesus Alcaide du Real. » a déclaré la télévision madrilène. « J’insiste, pendant toute la carrière de Xavi. Depuis 20 ans. Nous avons compté au total 600 matchs de la carrière de M. Xavi Hernández en tant que joueur du FC Barcelone, avec les titres correspondants. Nous ne le disons pas, le juge, le procureur, la Garde civile le disent… Ces 600 matchs sont suspects. C’est la réalité. Son club est accusé. Toute la période pendant laquelle Xavi était joueur du FC Barcelone fait l’objet d’une enquête.

« La saison de Barcelone ne se passe pas bien. Ils ont sept points de retard en championnat, ils ont eu des moments difficiles lors de certains tours de qualification contre des équipes modestes… contre lesquelles M. Xavi a eu quelques altercations… avec des joueurs modestes de Barbastro, une équipe qui était sur le point de l’éliminer. »,

Xavi a répondu aujourd’hui à Real Madrid TV lors de sa conférence de presse avant le quart de finale de la Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao. Il a déclaré qu’il n’était pas surpris par leur réaction et qu’il maintenait ses propos. Il a également déclaré qu’il ne voulait pas se lancer dans une guerre médiatique avec Madrid et qu’il préférait se concentrer sur son équipe et le match à venir.

“J’ai toujours respecté Madrid”, a déclaré Xavi. « Je n’aime pas les guerres, je suis pacifique. Je respecte les vidéos, les mèmes, tout – et je le prends avec humour.

« Je crois en l’honnêteté des arbitres, mais je n’aime pas la pression qu’ils subissent. Je répète la même chose que l’autre jour, mais j’insiste : la polémique n’est pas avec moi. C’est à Madrid contre Almeria [match]. Je donne juste mon avis.

« Je vous réponds par politesse. Je parle de la controverse sur l’arbitrage parce que vous [journalists] demande moi.

« Il est temps de s’exprimer et je réitère mes propos. Ce sont les sentiments que j’ai. J’aime parler de football, j’aime le jeu, mais si vous me demandez ce que j’ai ressenti l’autre jour… Tout le monde l’a vu et entendu. Jugez par vous-mêmes et nous aurons sûrement le même avis. »

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a également donné son avis hier lors du Grand Gala sportif des sports mondiaux.

“C’est dommage”, a déclaré Laporta. « L’équipe arbitrale doit répondre aux pressions qui existent. S’ils ne le font pas, ils nous laisseront mal à l’aise car ce serait un manquement à nos devoirs.»

La controverse sur l’arbitrage a ajouté encore plus de piquant à la rivalité déjà vive entre Barcelone et le Real Madrid.

En savoir plus